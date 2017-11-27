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«Коммунальный адок»: чем недовольны красноярцы в «Орбите»

«Коммунальный адок»: чем недовольны красноярцы в «Орбите»

Интернет-газета Newslab.ru
27.11.2017
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Красноярский жилой комплекс «Орбита» из нескольких домов по 16-25 этажей начал расти в живописнейшем месте Студенческого городка — прямо над Енисеем — несколько лет назад. Первый дом сдали в 2012-м, а последний — в 2015-м.

Так это место выглядело где-то 30 лет назад, до всяких строек
Источник: Astro-org / форум 24auto.ru

Не исключено, что задумывалась «Орбита» как нечто роскошное: в первых домах — огромные квартиры с невероятными балконами, со стеклами «в пол», подземная парковка, закрытые с трех сторон видовые дворы. Но дальше что-то пошло не так: башни продолжали расти, но вот квартиры стали мельчать, а придомовые территории — уменьшаться. Мы поговорили с местной жительницей, и она раскрыла нам всю подноготную жизни здесь. «Вид из окон что надо, а вот в остальном... Если есть коммунальный адок на земле, то выглядит он как-то так», — считает строгая Мария.

«Квартиры, видимо, строили с прицелом сэкономить на всем — я слышала, например, как сосед за стенкой размешивает сахар в чашке с чаем, затем в соседнюю квартиру вселились два грудных близнеца — выли они исключительно хором. Над моей знакомой в другом доме жил тиран и узурпатор, который ставил в угол жену и ребенка, орал на них и обещал убить. Все это соседка слышала в мельчайших подробностях».

Герои сегодняшнего репортажа - высотки рядом с 200-метровой телебашней, заработавшей в 2013 году.
Так выглядит «Орбита», если смотреть с правого берега. Стоит частоколом!
Чего у «Орбиты» не отнять — так это роскошных панорамных видов.
Здесь очень много видовых мест. Есть игровые площадки, на которых дети качаются на качелях, глядя на Енисей и Столбы.
Те, кто устоял и не забил балкон хламом, наслаждаются пейзажами прямо из дома.
С верхних этажей можно любоваться Академгородком. По центру — стройплощадка нового ЖК в районе антенного поля. Чуть дальше — дендрарий, который, возможно, тоже скоро застроят.

Впрочем, слышимость — болезнь многих красноярских новостроек. В «Орбиту» красноярцы едут не за тишиной. Главная ценность здесь — панорамный вид на, возможно, лучшее, что вообще есть в Красноярске: Енисей и его холмистые берега с тайгой и Столбами. Относительно рядом — городской лес, березовая роща. А ветер с реки обещает облегчить режим «черного неба». Кроме того, цены на маленькие квартиры и их аренду привлекают студентов и молодые семьи.

«Я жила в симпатичной квартире, хотя разместить в многоугольной комнате хоть какую-то мебель — та еще проблема. В „Орбите“ есть нормальные квартиры. Но есть и „гостинки“, которые сдают студентам тысяч за 8–10 и гордо называют студиями. „Студия“ — это крохотная комната, отсутствие прихожей как таковой, огромный балкон с видом на гравийку или стену противоположного дома. Знаю, что в „Орбите“ можно снять квартирку вообще без окон — и меня это не удивляет».

Детская площадка с качелями, на которую глядят несколько сотен окон. Малыши под присмотром!
Недавно в районе открылся первый сетевой гастроном-супермаркет. А рядом с ним к дому пристроили вот такой уродливый сарай.
Самая дальняя парковка у первого дома заканчивается обрывом. Чтобы не слишком проваливался, ее край просто залили бетоном. Зато весь Красноярск как на ладони!
Предзимний пейзаж: старый элеватор, железнодорожный и автомобильный мосты, правобережье.
Тот же вид вечером. В реальности он лучше, чем на этом фото.
Окна квартир светятся. На выглядывающей телебашне горят габаритные огни.

Кстати, среди объявлений о сдаче квартир нам удалось найти «студию с обстановкой в цокольном этаже», в которой действительно «нет солнечного света». Цена — 9 тысяч рублей в месяц плюс коммуналка.

Вообще цены на квартиры в «Орбите» сильно разнятся. Малюсенькая студия на первом этаже (19 м²) продается за 850 тыс. рублей, а большая (56 м²) 2-комнатная на третьем с видом на Енисей — уже за 3,7 миллиона! Цена «квадрата» тоже прыгает — от 50 тыс. до 67 тыс. рублей.

«С управляющей компанией тоже довелось ругаться, — вспоминает Мария. — Отключили свет без предупреждения, звоню в аварийную — мне говорят, что мой дом не подключен к городским электросетям и нужно уточнять в управляющей компании, когда он появится. Звоню в управляющую (на часах — 16:00), а на меня орет сторож — мол, никого уже нет, не знаю, когда включат, все ушли с работы, что я подождать не могу что ли?! Действительно».

«Даже Терминатор недоволен дорогой к „Орбите“» — творчество недовольных жителей, долгие годы пытавшихся заставить застройщика заасфальтировать проезд к своим домам
Коллаж: vk.com/orbitakrsk (Diana Bespalova)
Этим летом дорогу к «Орбите» наконец заасфальтировали (ту, что слева). Здесь есть даже узкий тротуар.
Правда, тротуаром охвачено около трети дороги, ведущей от микрорайона к улице Киренского. Остальной путь — по грязи вдоль проезжей части. Потому местные жители предпочитают обходные пути мимо корпусов университета.
Обратная сторона супервидового дома. С видами повезло все же не всем орбитовцам.
Отличительная черта жилого комплекса — лестницы, подпорные стены и заборчики. Они тут везде!
И туда, и сюда — лестница. Их ставят из-за больших перепадов высот.
Летом один из таких маршрутов жителей «Орбиты» со скандалом перекрыли жильцы соседнего дома. В обход забора, справа, на холм, для орбитовцев проложили новый коридор, по которому безлошадные местные могут добраться до остановки.
Заборчиками управляющая компания пытается защитить пешеходные проходы от сотен машин.

Справедливости ради, из коммунальных плюсов в «Орбите» можно отметить довольно-таки хорошую работу дворников и уборщиков: мусор во дворах и на газонах не валяется, в подъезде и лифте, где мы побывали, — чисто, красиво. При каждом доме имеется детская площадка, пусть даже кое-где и небольшая. Покрытия на них — резиновые или песчаные, качели — новые. Заборчики и бордюры выкрашены в едином стиле.

«Если у тебя есть машина, то добраться до цивилизации из „Орбиты“ проще (идти на остановку — то еще счастье, особенно когда сквер Студгородка отгородили для возведения общаг). Зато люди отзывчивые: своими глазами видела, как однажды молодой человек помог тащить коляски пяти женщинам. Но для автомобилистов у меня тоже плохие новости. Парковок во дворах просто нет, совсем. Хочешь под землю — плати. Хочешь стоять на земле — работай по какому-нибудь отличному от большинства орбитовцев расписанию, чтобы парковать машину, пока остальные еще не вернулись с работы».

Крытая парковка есть только у одного из домов. Для остальных — уличный паркинг.
Парковочных мест на всех не хватает. Машины ставят кто как может.
На этой парковке еще много свободных мест, но к вечеру они все будут заняты. В укромных уголках ютятся детские площадки.
Колесные воры, похоже, на «Орбите» тоже бывают?
Сейчас в микрорайоне нового строительства нет, дома и так стоят плотно.
Но еще остались кое-какие деревья и жухлый бурьян, а значит, место для уплотнения можно найти!

В общем, есть у «Орбиты» и неприятные минусы, и реальные плюсы. Но еще больше — плюсов потенциальных, которые можно было бы воплотить в этом месте, предусмотри строители решение проблем с парковками, прогулками и зеленью.

Но вышло — что вышло. Хотите узнать, как бывает в других районах Красноярска, — смотрите наши фотопрогулки по «Южному берегу», Академгородку, Солнечному!

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