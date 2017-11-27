«Коммунальный адок»: чем недовольны красноярцы в «Орбите»

Жилой комплекс «Орбита», расположенный в Октябрьском районе Красноярска, на высоком берегу Енисея, частенько попадает в новости. За его короткую жизнь там уже много чего успело произойти. Жалобы жильцов на отсутствие асфальтированной дороги, перекрытие короткого пешеходного пути, проблемы с подпорной стеной, лопнувшие стекла в окнах, вздыбившийся пол в подъездах... Мы решили проверить, что же это за «аномальное место» такое. Смотрите, что нам удалось узнать.

Красноярский жилой комплекс «Орбита» из нескольких домов по 16-25 этажей начал расти в живописнейшем месте Студенческого городка — прямо над Енисеем — несколько лет назад. Первый дом сдали в 2012-м, а последний — в 2015-м.

Не исключено, что задумывалась «Орбита» как нечто роскошное: в первых домах — огромные квартиры с невероятными балконами, со стеклами «в пол», подземная парковка, закрытые с трех сторон видовые дворы. Но дальше что-то пошло не так: башни продолжали расти, но вот квартиры стали мельчать, а придомовые территории — уменьшаться. Мы поговорили с местной жительницей, и она раскрыла нам всю подноготную жизни здесь. «Вид из окон что надо, а вот в остальном... Если есть коммунальный адок на земле, то выглядит он как-то так», — считает строгая Мария.

«Квартиры, видимо, строили с прицелом сэкономить на всем — я слышала, например, как сосед за стенкой размешивает сахар в чашке с чаем, затем в соседнюю квартиру вселились два грудных близнеца — выли они исключительно хором. Над моей знакомой в другом доме жил тиран и узурпатор, который ставил в угол жену и ребенка, орал на них и обещал убить. Все это соседка слышала в мельчайших подробностях».

Впрочем, слышимость — болезнь многих красноярских новостроек. В «Орбиту» красноярцы едут не за тишиной. Главная ценность здесь — панорамный вид на, возможно, лучшее, что вообще есть в Красноярске: Енисей и его холмистые берега с тайгой и Столбами. Относительно рядом — городской лес, березовая роща. А ветер с реки обещает облегчить режим «черного неба». Кроме того, цены на маленькие квартиры и их аренду привлекают студентов и молодые семьи.

«Я жила в симпатичной квартире, хотя разместить в многоугольной комнате хоть какую-то мебель — та еще проблема. В „Орбите“ есть нормальные квартиры. Но есть и „гостинки“, которые сдают студентам тысяч за 8–10 и гордо называют студиями. „Студия“ — это крохотная комната, отсутствие прихожей как таковой, огромный балкон с видом на гравийку или стену противоположного дома. Знаю, что в „Орбите“ можно снять квартирку вообще без окон — и меня это не удивляет».

Кстати, среди объявлений о сдаче квартир нам удалось найти «студию с обстановкой в цокольном этаже», в которой действительно «нет солнечного света». Цена — 9 тысяч рублей в месяц плюс коммуналка.

Вообще цены на квартиры в «Орбите» сильно разнятся. Малюсенькая студия на первом этаже (19 м²) продается за 850 тыс. рублей, а большая (56 м²) 2-комнатная на третьем с видом на Енисей — уже за 3,7 миллиона! Цена «квадрата» тоже прыгает — от 50 тыс. до 67 тыс. рублей.

«С управляющей компанией тоже довелось ругаться, — вспоминает Мария. — Отключили свет без предупреждения, звоню в аварийную — мне говорят, что мой дом не подключен к городским электросетям и нужно уточнять в управляющей компании, когда он появится. Звоню в управляющую (на часах — 16:00), а на меня орет сторож — мол, никого уже нет, не знаю, когда включат, все ушли с работы, что я подождать не могу что ли?! Действительно».

Справедливости ради, из коммунальных плюсов в «Орбите» можно отметить довольно-таки хорошую работу дворников и уборщиков: мусор во дворах и на газонах не валяется, в подъезде и лифте, где мы побывали, — чисто, красиво. При каждом доме имеется детская площадка, пусть даже кое-где и небольшая. Покрытия на них — резиновые или песчаные, качели — новые. Заборчики и бордюры выкрашены в едином стиле.

«Если у тебя есть машина, то добраться до цивилизации из „Орбиты“ проще (идти на остановку — то еще счастье, особенно когда сквер Студгородка отгородили для возведения общаг). Зато люди отзывчивые: своими глазами видела, как однажды молодой человек помог тащить коляски пяти женщинам. Но для автомобилистов у меня тоже плохие новости. Парковок во дворах просто нет, совсем. Хочешь под землю — плати. Хочешь стоять на земле — работай по какому-нибудь отличному от большинства орбитовцев расписанию, чтобы парковать машину, пока остальные еще не вернулись с работы».

В общем, есть у «Орбиты» и неприятные минусы, и реальные плюсы. Но еще больше — плюсов потенциальных, которые можно было бы воплотить в этом месте, предусмотри строители решение проблем с парковками, прогулками и зеленью.

Но вышло — что вышло. Хотите узнать, как бывает в других районах Красноярска, — смотрите наши фотопрогулки по «Южному берегу», Академгородку, Солнечному!