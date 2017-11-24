Краевые депутаты обсудили развитие Норильска

Депутаты Законодательного Собрания края с рабочим визитом побывали в Норильске. В северном городе парламентарии провели ряд совещаний, а также побывали на стройплощадках храмового комплекса и перинатального центра.

На совещании депутаты обсудили итоги международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который прошел в Санкт-Петербурге. В ходе рабочей встречи с городским активом, которую провел представитель исполнительной власти края в Совете Федерации Андрей Клишас, обсуждался проект федерального закона о развитии арктической зоны России. В частности, обсуждался вопрос о создании Таймыро-Туруханской экономической опорной зоны.

После рабочих встреч председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Владимир Демидов и спикер Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов побывали на стройплощадке храма в честь Новомученников и Исповедников Церкви Русской. Также они оценили, как ведутся работы по возведению перинатального центра.

«В стране очень многое делается для улучшения демографической ситуации, и этот объект, несомненно, еще один шаг в этом направлении, — считает Владимир Демидов. — Строительство перинатального центра — это очень важная задача. Надеюсь, что запланированное на 2018 год открытие состоится. Депутаты будут пристально следить за реализацией значимого социального проекта».

В администрации Норильска парламентарии приняли участие в совещании, посвященном перспективам муниципального образования и его бюджету.

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«Руководство Норильска и депутаты плотно отработали с краевыми коллегами в части подготовки бюджета, — отметил Дмитрий Свиридов. — 14 декабря состоится сессия городского Совета, и это событие органично вписывается в бюджетный процесс, поскольку идет вслед за принятием краевого бюджета, где все насущные потребности северного города учтены. Мы поговорили и о перспективах — о том, что еще не отражено в норильском бюджете, например, о реновации жилищного фонда. Все понимают, что, к сожалению, жилье стареет. Сегодня почти половина домов имеют деформации, а примерно 130 являются аварийными. Этому необходимо уделить особое внимание».

Он также подчеркнул, что на совещании участники приняли решение составить план по основным направлениям развития Норильска в ближайший год.

«В ходе совещания мы согласились с тем, что 2018 год должен стать годом концентрации наших сил и подготовки предложений. Это комплексная работа. Сегодня газозолобетонные панели выходят из строя даже не в отдельных домах, а практически на целых улицах. Мы этим вопросом будем заниматься, и правительство края относится с пониманием к этим проблемам. Постараемся в 2018 году оценить ситуацию и на 2019 год сформулировать предложения по обеспечению финансирования соответствующих программ. Понимаю, что вряд ли мы найдем денег на всё в связи с непростой экономической ситуацией, но сформулировать предложения, прописать логику — это наша святая обязанность», — рассказал Дмитрий Свиридов.

Затем депутаты посетили торжественные мероприятия в Дудинке в рамках Дня Таймыра и III Арктического фестиваля «Притяжение Таймыра».