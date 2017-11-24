Бюджет Красноярского края увеличили на 1,3 млрд рублей

Комитет по бюджету и экономической политике Законодательного Собрания края одобрил проект регионального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов во втором чтении. Окончательное решение по документу народные избранники примут на сессии краевого парламента, которая пройдет завтра, 30 ноября.

С учетом поправок депутатов объем средств региональной казны увеличился на 1,3 млрд рублей. В сфере АПК деньги направлены на возмещение части затрат на создание объектов для хранения зерна (около 100 млн рублей) и на компенсацию части затрат на покупку комбайнов (50 млн). По направлениям «образование» и «спорт» средства выделены на приобретение учебников (100 млн); на поддержку и создание новых спортивных клубов по месту жительства (40 млн); на строительство в сельских территориях универсальных плоскостных спортивных площадок (40 млн).

В сфере здравоохранения и социальной политики дополнительное финансирование направят на компенсационные выплаты работающим и проживающим в районах Крайнего Севера (100 млн); на приобретение оборудования для оказания медицинской помощи при ишемическом инсульте (40 млн); на выплаты медработникам для компенсации расходов на аренду жилья (30 млн) и на обучение врачей за рубежом (20 млн).

В сфере ЖКХ и строительства денежные средства пойдут на ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилья в Норильске, снос аварийных и ветхих строений в городе, сохранение устойчивости зданий (150 млн); на проведение мероприятий по обеспечению населения края качественной питьевой водой (50 млн); на обеспечение доступным и комфортным жильем граждан (50 млн); на монтаж быстровозводимых домов для лиц, ведущих традиционный образ жизни (свыше 20 млн).

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Также деньги направят на охрану окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов (свыше 40 млн), на создание пожарных частей (свыше 40 млн) и на охрану и защиту леса (20 млн). В сфере транспорта и государственных услуг в краевом бюджете заложены средства на содержание аэропортов (80 млн); на возмещение авиапредприятиям недополученных доходов, возникающих в связи с госрегулированием тарифов на перевозки пассажиров (50 млн) и на приобретение оборудования для многофункциональных центров края (более 30 млн).

Некоторые поправки перераспределяют часть средств внутри бюджета. Например, таким образом около 190 млн рублей предполагается перенаправить на льготные тарифы ЖКХ для населения. Также средства предусмотрены на ряд других направлений.

«Ко второму чтению депутаты подготовили 19 поправок. Все направления дополнительных расходов обсуждались в рамках нулевого чтения бюджета, которое проходило под руководством врио губернатора края. Они обсуждались в профильных комитетах. По итогам заседаний различные депутатские группы предложили свои инициативы. Также комитеты направили свои предложения в постановление Законодательного Собрания, которое принимается вместе с бюджетом. Это традиционный документ, в котором обозначены векторы бюджетной политики на следующий год. Мы внимательно изучили все предложения, было много рабочих совещаний, документ вычищен и готов к принятию», — рассказал председатель комитета по бюджету и экономической политике краевого парламента Егор Васильев.