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Назначен руководитель департамента информполитики Красноярска
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Назначен руководитель департамента информполитики Красноярска

11 декабря 16:41
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Руководителем департамента информационной политики администрации Красноярска назначен Алексей Машегов. Такое распоряжение подписал глава города Сергей Ерёмин.

До этого назначения Машегов работал главным редактором красноярской версии журнала «Деловой квартал». А еще раньше был пресс-атташе регбийного клуба «Красный Яр», корреспондентом «Сегодняшней газеты», обозревателем газеты «Городские новости», ответственным редактором издательской группы «Андрей Дубенский», руководил ТВ-департаментом и руководителем группы ТВ-производства «Медиа-группы «Дела».

Руководитель департамента информационной политики администрации Красноярска Алексей Машегов
Источник: страница Машегова в Facebook
Председатель Красноярского городского совета депутатов (1972-1979) Анатолий Морев
фото из личного архива

Место руководителя департамента информполитики освободилось в начале ноября 2017 года, когда подала в отставку Юлия Овчинникова, проработавшая в администрации (сначала пресс-секретарем мэра, а с 2014 года его замом) почти пять лет.

«Я никогда не видел себя в роли чиновника, — говорит Алексей Машегов, — но пообщавшись с Сергеем Ерёминым, решил принять его предложение и возглавить департамент».

Говоря о ближайших задачах, новоиспеченный заместитель главы города заявил, что одна их них — изменение сайта красноярской администрации с тем, чтобы сделать его удобнее и информативнее.

Добавим, что дед нынешнего начальника информационного департамента — Анатолий Морев — с 1972 по 1979 год занимал пост председателя Красноярского городского совета депутатов, т. е. фактически был главой города.

Машегов Алексей Васильевич
Машегов Алексей Васильевич
Заместитель главы Красноярска – руководитель департамента информационной политики

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