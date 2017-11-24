Назначен руководитель департамента информполитики Красноярска

Руководителем департамента информационной политики администрации Красноярска назначен Алексей Машегов. Такое распоряжение подписал глава города Сергей Ерёмин.

До этого назначения Машегов работал главным редактором красноярской версии журнала «Деловой квартал». А еще раньше был пресс-атташе регбийного клуба «Красный Яр», корреспондентом «Сегодняшней газеты», обозревателем газеты «Городские новости», ответственным редактором издательской группы «Андрей Дубенский», руководил ТВ-департаментом и руководителем группы ТВ-производства «Медиа-группы «Дела».

Место руководителя департамента информполитики освободилось в начале ноября 2017 года, когда подала в отставку Юлия Овчинникова, проработавшая в администрации (сначала пресс-секретарем мэра, а с 2014 года его замом) почти пять лет.

«Я никогда не видел себя в роли чиновника, — говорит Алексей Машегов, — но пообщавшись с Сергеем Ерёминым, решил принять его предложение и возглавить департамент».

Говоря о ближайших задачах, новоиспеченный заместитель главы города заявил, что одна их них — изменение сайта красноярской администрации с тем, чтобы сделать его удобнее и информативнее.

Добавим, что дед нынешнего начальника информационного департамента — Анатолий Морев — с 1972 по 1979 год занимал пост председателя Красноярского городского совета депутатов, т. е. фактически был главой города.