Красноярец по поддельному документу хотел получить землю на берегу Базаихи

Житель Красноярска по поддельному документу 1958 года хотел получить право на земельный участок на улице Базайская.

Как пояснили в краевой прокуратуре, красноярец попытался зарегистрировать право собственности на земельный участок на ул. Базайская (Свердловский район), большая часть которого попала в береговую полосу реки Базаиха. Предоставленный при регистрации документ показался сотрудникам Росреестра подозрительным и они обратились в прокуратуру для проверки.

«Основанием для регистрации права собственности на землю послужила архивная выписка государственного архива Красноярского края от 2009 года, согласно которой решением Заседания исполкома Кировского Совета депутатов трудящихся Красноярска 1958 года гражданину отведен земельный участок для индивидуального строительства», — рассказали в пресс-службе.

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В прокуратуре пояснили, что в краевом архиве им дали ответ — такое решение исполкомом в 1958 году не принималось, а архивная выписка — поддельная.

За подделку официального документа жителю Красноярска грозит уголовная ответственность (ч. 1 и 3 ст. 327 УК РФ). По результатам рассмотрения материалов следователи полиции возбудили уголовное дело. Предприимчивому красноярцу может грозить 2 года лишения свободы.