Красноярцам впервые покажут легендарное «Осуждение Фауста»

С 13 по 16 декабря на сцене Красноярского театра оперы и балета пройдут гастроли Астраханского государственного театра оперы и балета.

Откроет гастрольную афишу единственная в России сценическая версия драматической легенды Гектора Берлиоза «Осуждение Фауста» (показы пройдут 13 и 14 декабря). В ее основе — трагедия И. Гёте «Фауст» о нравственных проблемах и духовных исканиях человечества. В Европе «Осуждение Фауста» ставят на сцене уже более 170 лет; в России же ее можно было увидеть только в концертном исполнении.

«„Осуждение Фауста“, как ни один другой шедевр, будоражит воображение и рождает несметное множество ассоциаций. Современному образованному читателю непросто читать „Фауста“ без комментария. Берлиоз в своем „Осуждении“ на многое только намекнул, — говорит режиссер-постановщик Константин Балакин. — Мы сознательно избегали труднообъяснимых символов в спектакле и, если пробудили желание взять с полки эту поистине великую книгу, чтобы перечитать и задать себе вопросы — мы приблизились к цели».

Как рассказали в пресс-службе Красноярского оперного театра, для этой масштабной постановки было использовано 220 метров искусственного меха на костюмы лемуров — приспешников Мефистофеля и 620 метров натурального льна. Изготовлено 100 масок лемуров, 120 цветов и 35 бабочек, покрытых флуоресцентной краской, 99 кв. м книг разной толщины, которыми усыпана сцена. Сложнейшие современные технологии позволяют создать грандиозный эффект 3D пространства — даже без специальных очков зрители буквально погружаются в бездонные глубины космоса, в фантастические миры и бездны.

Отметим, спектакль «Осуждение Фауста» был выдвинут на театральную премию «Золотая маска» в шести номинациях.

Материалы по теме «Он просто разделся»: театральные скандалы Красноярска От японской Снегурочки до голодающего режиссёра

Завершится гастрольный тур 16 декабря. В этот вечер публике будет представлен большой театрализованный гала-концерт «Оперный променад». В программе — лучшие образцы оперной классики в исполнении ведущих солистов Астраханской оперы. Среди них: прима театра, многократный номинант Национальной театральной премии «Золотая Маска» и Национальной оперной премии «Онегин» Елена Разгуляева, номинанты Национальной оперной премии «Онегин» Иван Михайлов и Вадим Шишкин, лауреаты международных и всероссийских конкурсов Руслан Сигбатулин, Евгения Старцева, Ирина Белая, Дмитрий Кондратьев, Александр Малышко, Виталий Ревякин, Ростом Иашвили.

Гастроли Астраханского театра оперы и балета пройдут при содействии Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ.