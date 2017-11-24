«Нива» на трассе около аэропорта устроила ДТП с пострадавшими (видео)

ДТП двух легковых автомобилей и грузовика-бензовоза перекрыло движение на трассе в районе красноярского аэропорта. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, авария произошла на 788 км автодороги Р-255 «Сибирь», в районе поворота на аэропорт «Емельяново». Ее устроил водитель автомобиль «Нива», который двигался из Красноярска в направлении Ачинска. Автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Honda CR-V. После этого машины задели проезжающий мимо грузовик-бензовоз. Авария заняла практически всю полосу движения в сторону Красноярска и затруднила движение автотранспорта.

В дорожной полиции сообщили, что у них есть информация о том, что в аварии пострадали люди, но погибших нет. Более подробных сведений о происшествии у сотрудников ГИБДД пока нет — инспекторы еще работают на месте происшествия, устанавливают причины аварии и регулируют движение.

Инспекторы ДПС просят автомобилистов быть максимально внимательными на скользкой дороге и не совершать резких маневров.

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