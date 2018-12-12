Таксист отбился от налётчика с пистолетом и вытолкнул его из машины

31-летнего жителя Красноярска задержали по подозрению в разбойном нападении на таксиста в Манском районе. Как рассказали Newslab.ru в краевой полиции, все произошло 9 декабря. Жертвой налетчика стал 47-летний мужчина, который занимается частным извозом.

Таксист получил заказ на поездку из поселка Орешное в Красноярск (между которыми около 140 км). Но по пути в краевой центр клиент достал оружие и, угрожая водителю, потребовал деньги. Однако таксист не растерялся и применил газовый баллончик. Он вытолкнул нападавшего из автомобиля, уехал и обратился в полицию.

Материалы по теме «Все девчонки по ночам ездят пьяные»: откровения красноярского таксиста Uber О реальных заработках, криминале и электрошокере

В тот же день злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 31-летний житель Красноярска. В ходе обыска у него изъяли травматический пистолет.

Известно, что в момент совершения преступления мужчина был трезв. Против него уже возбудили уголовное дело — за вооруженный разбой ему грозит до 10 лет лишения свободы.