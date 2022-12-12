В России появятся новые дорожные знаки

На российских дорогах появятся несколько десятков новых дополнительных дорожных знаков и табличек, сообщают «Известия». Их использование по всей стране разрешает новый предварительный национальный стандарт. Существенных реформ в области дорожных знаков в России не проводилось около 40 лет.

Среди новых знаков — «Запрет въезда на перекресток в случае затора». Его будут применять для дополнительного визуального обозначения «вафельной разметки» (именно на нее нельзя выезжать, если впереди затор) или перекрестка там, где этой разметки нет (например, в Красноярске).

Также в новом стандарте появилась табличка «Глухие пешеходы». Ее установят там, где наиболее вероятно появление людей с нарушением слуха. Для обозначения перекрестков, где разрешено переходить дорогу наискосок, установят знаки «Диагональный пешеходный переход».

Кроме того, утвержден знак «Выделенная трамвайная полоса» — появится там, где движение трамваев обособлено. На светофорах, в местах, где нет интенсивного потока пешеходов или велосипедистов, начнут устанавливать знаки «Уступи всем, и можно направо». Этот знак разрешает поворот направо на красный, если это не мешает другим участникам движения.

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В списке новых — также знаки направления движения по полосам. Стрелки покажут, с какой полосы разрешен поворот направо или налево. На них может содержаться дополнительная информация (знаки приоритета, запрета въезда или сквозного проезда и т.д.). В населенных пунктах допускается их применение, если на дороге не больше пяти полос.

Также на улицах появятся так называемые месяцы — таблички, которые указывают период действия знака в тех случаях, когда оно носит сезонный характер. Стандарт предполагает и новые знаки парковки с уточнениями (платная она или бесплатная, способы постановки транспортного средства) прямо на самом знаке, а не на дополнительной табличке.

Отметим, новые варианты исполнения не отменяют уже существующих знаков, а дополняют их. Предварительный стандарт будет действовать до 1 ноября 2020 года, затем на основании полученной информации разработают национальный стандарт России.

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