Начальника отделения красноярской полиции отправили в колонию за выбивание показаний

Начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции красноярской полиции приговорили к 3 годам колонии за превышение должностных полномочий с применением насилия. Об этом сообщили в ГСУ СК по краю.

Преступление полицейский совершил еще в 2014 году по дороге из села Агинское Саянского района, куда он ездил вместе с коллегами за свидетелем по уголовному делу о фальсификации решения собрания акционеров. По дороге в Красноярск полицейский в машине нанес свидетелю множественные удары рукой в голову. Он надеялся, что после этого свидетель изменит показания, которые дал ранее. Пострадавший получил легкий вред здоровью, в том числе тупую травму левого глаза.

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Стражу порядка грозило от 3 до 10 лет лишения свободы. Суд назначил ему 3 года колонии. Также его на 2 года лишили права занимать должности в правоохранительных органах.

Отметим, осужденный полицейский продолжает оставаться действующим сотрудником красноярской полиции, но его отстранили от исполнения служебных обязанностей.

«В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. После вступления приговора суда в законную силу будет принято решение о его дальнейшем прохождении службы в ОВД в соответствии с действующим законодательством», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

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