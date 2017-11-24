Избивший тракториста полицейский притворился больным и незаконно получил 116 тысяч

Уличенный в избиении тракториста инспектор исполнения административного законодательства ГИБДД по Северо-Енисейскому району стал фигурантом еще одного уголовного дела — по статье «Мошенничество».

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Летом в отношении этого полицейского расследовалось другое дело — по факту превышения полномочий. Его подозревали в избиении 40-летнего тракториста, которого он поймал 1 июля за пьяной ездой. Когда по данному факту начались разбирательства, страж порядка решил уйти на больничный, но ему его не дали, поэтому мужчина соврал о серьезной травме ноги и двухмесячном лечении — в период с 26 августа по 18 октября.

Инспектор заявил, что получил травму правого голеностопного сустава и якобы находится на амбулаторном лечении. В итоге он незаконно получил денежное довольствие в размере более 116 тысяч рублей.

Его уже уволили из из органов внутренних дел, рассказали 28 ноября в ГСУ СК по Красноярского края. Расследование продолжается.