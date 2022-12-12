В Красноярск привезли двухтысячные банкноты

Сегодня в Красноярске презентовали 2000 купюры, на которых изображен вантовый мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.

В краевом отделении Центробанка пояснили, что массовый выпуск новых банкнот в обращение начался сегодня и будет происходить постепенно. Купюры отправляют во все банки по заявкам на обеспечение офисов наличными деньгами всех номиналов. Параллельно будет завершаться настройка банкоматов и кассового оборудования.

«Процесс адаптации граждан и настройки инфраструктуры требует времени. Это общемировая практика. Отмечу, что с вводом банкнот нового номинала жителям края будет комфортнее совершать платежи: появится возможность набирать требуемую сумму меньшим количеством банкнот и более удобными комбинациями», — пояснил управляющий красноярским отделением Сергей Журавлев.

Новые купюры являются законным средством платежа и их обязаны принимать все магазины и предприятия сервиса.

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Напомним, о выпуске купюр номиналом 200 и 2000 рублей стало известно в октябре этого года. Символы для них выбрали по итогам общероссийского голосования. В первую очередь деньги отправили в те регионы, которые изображены на банкнотах — Дальний Восток и Крым, а также в Москву.



В пресс-службе красноярского отделения Центробанка России пояснили, что денежные знаки надежно защищены. Так разработчики впервые использовали оптический переменный элемент — золотистое кольцо с изображением моста справа от центра на лицевой стороне. При повороте купюры заметно перемещение кольца. Этот элемент сложно подделать, при этом легко проверить невооруженным глазом.

Предыстория: Центробанк ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

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