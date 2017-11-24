Красноярцы попросили мэра благоустроить сквер Космонавтов и открыть приют для животных

12 декабря глава Красноярска Сергей Ерёмин провел прием граждан, сообщили в пресс-службе городской администрации. Красноярцы обратились к мэру не только для решения личных проблем, но предложили инициативы, которые касаются жизни города в целом.

Так, житель Советского района Ярослав Кавчук поднял тему благоустройства сквера Космонавтов. «Я живу рядом со сквером и очень печально наблюдать, что за ним никто не ухаживает. Лавочки установили, но их явно не хватает. В летние тёплые дни, чтобы занять место на скамейке, выстраивается целая очередь», — отметил горожанин.

Выслушав красноярца, Сергей Ерёмин указал на необходимость разрешения ситуации: «Это одно из знаковых, исторических мест Советского района. Поэтому кроме эстетики скверу «Космонавтов» нужен системный уход».

Еще один вопрос, который глава города обсудил с красноярцами, касался открытия в краевом центре приюта для безнадзорных животных. Эту инициативу предложила лидер общественной организации защиты животных «Бездомный пёс» Анна Андреева. Сергей Ерёмин в ходе беседы отметил, что эта тема требует детальной и всесторонней проработки.

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Жительница Николаевки Ольга Лялина обратилась к мэру с просьбой об улучшении жилищных условий. «Наш семиквартирный дом признан аварийным, а три года назад в нашей квартире обвалился потолок. Тогда город нам помог – выделили жильё в маневренном фонде, однако срок нашего проживания истекает, а дом к сносу запланирован только на 2021 год», — пояснила красноярка.

Глава города поручил проанализировать ситуацию и рассмотреть возможность участия красноярской семьи в реализуемых на территории Красноярска жилищных программах.