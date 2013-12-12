Кандидаты в президенты начали записываться на выборы 2024 года

Президентская предвыборная кампания 2018 года стартует на этой неделе. Однако некоторые кандидаты уже сейчас заявляют о своем намерении участвовать в следующих выборах — в 2024 году.

Так, основатель движения «АнтиДилер» и бывший депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Носов собрался баллотироваться в президенты России в 2024 году. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Судя по посту, официальное заявление Носов сделал на презентации своей книги, за название которой — «Моя борьба» — его неоднократно критиковали, т. к. оно дословно совпадает с название книги Гитлера (Mein Kampf).

«Продолжу работу непосредственно с людьми, общение, делать настоящую дискуссию, обмен мнениями, — пишет Носов о своих планах по подготовке к предвыборной кампании. — На фоне общения с экспертами сформирую национальную программу, с которой пойду на выборы».

Политическую карьеру Носов начал в 2011 году, когда был избран депутатом Госдумы РФ от ЛДПР. Причем проходил он по списку Красноярского края.

Однако в 2015 году руководитель высшего совета партии Игорь Лебедев потребовал исключить депутата. Чуть позже это решение поддержал и Владимир Жириновский, который заявил, что на выборы 2016 года Носов от либерал-демократов не пойдет. Причина: его неспособность работать с избирателями. Плюс приверженность идеологии сталинизма, что идет в разрез с позицией партии.

После этого решения Носов попробовал поучаствовать в праймериз «Единой России» и выдвинуться от этой партии. Однако сохраняющееся членство в ЛДПР не дало ему это сделать — заявку аннулировали.

В результате этого шага он был исключен из ЛДПР с формулировкой за «утрату связи с партией», увлечение собственным пиаром и создание «личной гвардии» под видом движения «АнтиДилер».

В итоге он избирался от КПРФ по Дивногорскому одномандатному округу. Но проиграл, заняв второе место.

Добавим, что с 1997 по 2006 год Дмитрий Носов занимал призовые места и выигрывал первенства, суперкубки и чемпионаты России, Европы и мира по дзюдо и самбо.