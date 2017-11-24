Путин объявил о своем участии в выборах президента (видео)

Действующий президент России Владимир Путин публично объявил, что будет баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году. О готовности идти на четвертый срок он сообщил 6 декабря на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Владимир Путин был президентом России с 2000 по 2008 год. С 2008 по 2012 год он занимал пост премьер-министра. В марте 2012 года Путин вновь был избран президентом России сроком на шесть лет.

Если Путин победит в четвертый раз, к окончанию нового срока правления суммарно он проведет на посту главы государства 21 год.

«Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку», — сказал Путин после продолжительного скандирования «ГАЗ за вас! ГАЗ за вас! ГАЗ за вас!».

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Глава государства будет избран всеобщим тайным голосованием на 6-летний срок. По закону президентом может быть избран любой гражданин не моложе 35 лет, не менее 10 лет живущий в России. Есть некоторые ограничения для избрания — например, недееспособность, наличие судимостей. Чтобы получить допуск к выборам, самовыдвиженец должен собрать не менее 300 тысяч подписей своих сторонников.

На данный момент о своем желании участвовать заявили около 20 кандидатов, в том числе одна уроженка Красноярска.