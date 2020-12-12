Главный конкурент «Спортмастера» откроется в Красноярске до конца года

Гипермаркет французского спортивного ретейлера «Декатлон» в Красноярске откроется 23 декабря 2017 года. Об этом сообщают в официальном блоге компании.

Новый магазин расположен на ул. 9 Мая — в непосредственной близости от своего основного конкурента, магазина «Спортмастер» в ТРК «Планета». Это будет третий магазин компании в Сибири. Первый был открыт в Барнауле. Второй начал работать 9 декабря в Томске.

Его площадь составляет порядка 3 тысяч кв. метров, на которых будет представлено около 20 000 наименований товаров (как известных брендов, так и собственных) для 70 видов спорта.

Несмотря на то, что сейчас магазин еще закрыт, его вывеска уже горит, а на установленном здесь же экране идет показ рекламных роликов о товарах «Декатлона».