Открытие «Ашана» в Красноярске перенесли на зиму

В Красноярске снова перенесли открытие гипермаркета французской сети «Ашан». Об этом сообщили СМИ со ссылкой на директора ТЦ «Зеленый» (ул. Мужества, 10), где откроется магазин.

В качестве новых сроков называется зима, о конкретных датах пока не говорят. Предполагается, что первый «Ашан» в Красноярске откроется в декабре 2017 — январе 2018 года. Площадь гипермаркета составит 5 тысяч квадратных метров. Офис сети также будет находиться в Покровском — в бизнес-центре «Дубль» на улице Караульной, 88.

Изначально предполагалось, что магазин начнет работать в октябре 2017, позже сроки сдвинули на ноябрь. В конце лета магазин начал набирать персонал.

Гипермаркет «Ашан» станет якорным арендатором в ТЦ «Зеленый», который в настоящее время тоже готовится к открытию.