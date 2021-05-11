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«Огороды напротив высоток»: прогулка по элитному захолустью в Красноярске

«Огороды напротив высоток»: прогулка по элитному захолустью в Красноярске

Newslab.ru
11.05.2021
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Многие считают, что центральный проспект Красноярска находится в одном из самых благоустроенных и облагороженных районов, где живут только обеспеченные красноярцы, максимально удаленные от нищеты и разрухи. И на первый взгляд всё именно так.

Здесь соединяются четыре дома по проспекту Мира 8а, 7г, 7а по разных стилей, эпох и выполняемых задач. Исторический таймлайн на реальном примере.
Переходим дорогу на противоположную сторону. Тут, опять же, в одном доме соединены три абсолютно несочетаемые друг с другом постройки.
Mercedes, Porsche, BMW... Здешним горожанам есть чем похвастать. Двор, соответственно, здесь тоже ничего — маленький, но зато новые детские площадки, да и на территории относительно чисто.
Привет из 90-х. Кажется, автомобиль с тех пор так и стоит в этом месте. Впрочем, машина не заржавела, может быть, до сих пор на ней ездит какой-нибудь местный авторитет.

В тех же дворах по проспекту Мира организовался свой уголок из неожиданных объектов. Кто бы мог подумать, что всё это — совсем рядом с цивилизацией.

Кружечки и тарелочки заботливо перевернуты. Должно быть, жители соседних домов по Карла Маркса 14 собираются здесь и пьют вечерами чай (или что покрепче?), под сенью ранеток.
Жилой дом на Мира 22а. Рядом припаркована машина, на соседних окнах виднеются жалюзи.
В соседнем доме, похоже, раньше располагалась религиозная организация. Возможно, именно руками прихожан был сколочен этот уютный скворечник.
Чей-то бюст на свалке истории по улице Конституции СССР в сторону Татышева.
Дружелюбный кот сразу обратил внимание на чужаков и стал дружелюбно тереться о стекло. Окно, что интересно, расположено на уровне ног — не дом, а землянка в городских джунглях.

Если до этого виды были странными, но в целом приемлемые, то сейчас мы отправляемся в настоящие трущобы в черте города. Тут такой контраст между постройками, что просто за гранью добра и зла.

Абсолютно сельская на вид бабушка ухаживает за своим садом, а на фоне — здание гостиницы «Октябрьская». Она рассказала, что дом аварийный, его нужно сносить, но почему-то до сих пор этого не случилось.
Деревенский уголок с маленькими огородами и разваливающимися крышами. Всё это на фоне «Метрополя» и башни «КАТЭК».
Дом на проспекте Мира: ставни, наличники на окнах и мини-садик.
В этом доме как нигде нужен ответственный за противопожарное состояние. Здесь эти обязанности, судя по всему, выполняет высушенный укроп.

Также меня впечатлил этот старинный обветшалый дом по адресу проспект Мира 20/1. Сложно представить, как он отапливается, есть ли здесь интернет, и почему его жители не переехали?

Живого места на здании не найдешь.
Подъезд используют для хранения разобранной мебели. На стене — народное творчество, призванное скрасить будни жильцов.
Иллюстрация «Мама и дочь идут под дождем».
Выстиранные ковры намекают, что жизнь тут есть, хоть во дворе и стоит мертвая тишина.

А вы наблюдали такие контрасты? И где именно столкнулись с красноярским захолустьем? Расскажите об этом в комментариях.

Екатерина Нятина специально для интернет-газеты Newslab

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