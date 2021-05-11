«Огороды напротив высоток»: прогулка по элитному захолустью в Красноярске

Красноярск как современный мегаполис, тем более «миллионник», может похвастать свежепостроенными многоэтажками с панорамными окнами и подземными парковками, да и благоустройство идет полным ходом не только в центре города, но и на правобережье... Но что на самом деле скрывается за раскрашенным фасадом краевой столицы? Мы прогулялись по самой центральной улице и обнаружили там уголок с сельским бытом, почти не тронутый цивилизацией.

Многие считают, что центральный проспект Красноярска находится в одном из самых благоустроенных и облагороженных районов, где живут только обеспеченные красноярцы, максимально удаленные от нищеты и разрухи. И на первый взгляд всё именно так.

В тех же дворах по проспекту Мира организовался свой уголок из неожиданных объектов. Кто бы мог подумать, что всё это — совсем рядом с цивилизацией.

Если до этого виды были странными, но в целом приемлемые, то сейчас мы отправляемся в настоящие трущобы в черте города. Тут такой контраст между постройками, что просто за гранью добра и зла.

Также меня впечатлил этот старинный обветшалый дом по адресу проспект Мира 20/1. Сложно представить, как он отапливается, есть ли здесь интернет, и почему его жители не переехали?

А вы наблюдали такие контрасты? И где именно столкнулись с красноярским захолустьем? Расскажите об этом в комментариях.



Екатерина Нятина специально для интернет-газеты Newslab