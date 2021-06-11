10 июня, в Международный день безопасности на железнодорожных переездах Красноярская железная дорога провела акцию «Берегись поезда». Герои знаменитых советских фильмов «Берегись автомобиля» и «Бриллиантовая рука» необычным способом напомнили водителям правила проезда через ж/д пути. Яркие образы Юрия Деточкина, Лёлика и инспектора ГАИ были выбраны неслучайно, ведь в фильмах они бывали в разных сложных дорожных ситуациях и даже участвовали в погонях.

Акция прошла на одном из оживленных переездов в Кировском районе Красноярска — на перекрестке улиц Академика Вавилова и Корнетова. Когда-то тихая и спокойная улица Вавилова сегодня превратилась в оживленную магистраль с несколькими полосами движения. За день здесь проезжает порядка 10 тысяч машин.

«Во всемирный день безопасности на железнодорожных переездах мы решили еще раз напомнить водителям правила безопасности, — отметил и. о. замначальника службы корпоративных коммуникаций Красноярской железной дороги Карен Давоян. — В этом помогают актеры красноярских театров, которые воплотили в своих образах героев знаменитых советских фильмов. И что примечательно, эти герои всегда соблюдали правила дорожного движения независимо от того, в какой обстановке они находились. Поезд нельзя остановить мгновенно, а последствия ДТП на переездах, как правило, очень страшные».

Кто-то узнавал героев фильмов, другие водители просто улыбались, видя актёров. «Деточкин никогда не нарушал правил. Даже когда он убегал от милиционеров, то проезжая через пионерский лагерь даже там соблюдал правила дорожного движения. Даже при погоне, — рассуждает актер Александр Мишин. — Пересмотрел фильм заново, выучил все фразы и постарался постичь нутро Юрия Ивановича».

Персонаж актера Александра Черкасова — Лёлик, вышел не менее колоритным — с фирменными фразочками и узнаваемым хохотом.

Волонтеры акции во время остановки машин на красный сигнал светофора дарили водителям блокноты с правилами и автоароматизаторы в виде предупреждающего дорожного знака и напоминали о правилах безопасности на ж/д переездах. «Сегодня мне удалось поучаствовать волонтером в такой акции. Нам эти правила нужно соблюдать в первую очередь, так как мы будущие железнодорожники», — поясняет студентка Красноярского института железнодорожного транспорта Нина Купцова.

Светлана Искра работает на железнодорожном переезде Вавилова — Корнетова уже 4 года. Девушка следит за безопасностью движения: опускает и поднимает шлагбаум, чистит рельсы каждую смену.

«Переезд очень оживленный, но скорости небольшие. Прежде всего я обеспечиваю безопасный проезд как для поезда, так и для автотранспортных средств. Когда едет поезд, мне сообщают, и я закрываю переезд».

Машинист поезда с помощником всегда настороже. Одна из главных задач локомотивной бригады — как можно быстрее заметить опасность, например, неожиданно выезжающий на переезд автомобиль. Единственное, что можно сделать в этом случае — как можно быстрее применить экстренное торможение, но многотонный поезд по инерции проезжает ещё около километра. Поэтому очень часто расстояние оказывается недостаточным, и избежать столкновения с автомобилем не получается.

Водители же, пересекая переезды, не всегда правильно оценивают дорожную обстановку. Многих не смущает красный сигнал светофора, некоторые и вовсе въезжают на полном ходу в проходящий поезд. Такой экстрим для автолюбителя и его пассажиров заканчивается чаще всего летальным исходом.

Ежегодно в России из-за несоблюдения правил пересечения железнодорожных переездов происходят десятки, а то и сотни ДТП. В 2020 году на Красноярской ж/д магистрали было зафиксировано 7 ДТП по вине автомобилистов, в результате три человека пострадало, один — погиб. С начала нынешнего года случилось уже 4 аварии.

Всего же с 2014 по 2020 г. на железных дорогах Российской Федерации произошло 1 687 случаев ДТП на железнодорожных переездах, в результате которых пострадали 1 135 человек, из них 322 погибло. Все происшествия — по вине водителей автотранспорта.

Железнодорожный переезд — место повышенной опасности, напоминают железнодорожники. Пересекая его, водитель должен быть максимально сконцентрирован и соблюдать правила. Чтобы избежать страшных аварий на железнодорожных переездах, водителям нужно помнить и соблюдать всего лишь одно, главное правило — пропусти поезд!

Ирина Егорова специально для интернет-газеты Newslab