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«Как говорит наш шеф — должно быть тихо и свободно!»: красноярские железнодорожники рассказали о правилах проезда через пути

«Как говорит наш шеф — должно быть тихо и свободно!»: красноярские железнодорожники рассказали о правилах проезда через пути

Newslab.ru
11.06.2021
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Акция прошла на одном из оживленных переездов в Кировском районе Красноярска — на перекрестке улиц Академика Вавилова и Корнетова. Когда-то тихая и спокойная улица Вавилова сегодня превратилась в оживленную магистраль с несколькими полосами движения. За день здесь проезжает порядка 10 тысяч машин.

Актеры красноярских театров Александр Черкасов, Александр Мишин и Александр Петров были в День безопасности на ж/д переездах Лёликом, Юрием Деточкиным и инспектором ГАИ из легендарных фильмов «Бриллиантовая рука» и «Берегись автомобиля!».
Перекресток улиц Академика Вавилова и Корнетова стал очень оживленным.
Такие «пробки» со стороны Вавилова выстраиваются здесь, перед переездом ежедневно, и не только в час-пик.
Киногерои всегда соблюдали правила дорожного движения независимо от того, в какой обстановке они находились.
Локомотив пересекает проспект Красноярский рабочий и ул. Вавилова.
К железнодорожному переезду герои прибыли на ретро-автомобилях «Волга» ГАЗ-21 и патрульном мотоцикле «Урал».
«Кто заказывал такси на Дубровку?»

«Во всемирный день безопасности на железнодорожных переездах мы решили еще раз напомнить водителям правила безопасности, — отметил и. о. замначальника службы корпоративных коммуникаций Красноярской железной дороги Карен Давоян. — В этом помогают актеры красноярских театров, которые воплотили в своих образах героев знаменитых советских фильмов. И что примечательно, эти герои всегда соблюдали правила дорожного движения независимо от того, в какой обстановке они находились. Поезд нельзя остановить мгновенно, а последствия ДТП на переездах, как правило, очень страшные».

Лёлик: «Соблюдайте правила дорожного движения! Желаем вам удачи на дорогах! Чтобы всё было тихо на переезде, свободно, как говорит наш шеф!»
«Как машинка? Ездит? А то я все по „Волгам“ да по „Волгам“, а тут на вашу засмотрелся», — говорит Юрий Деточкин, подходя к иномарке.
Волонтеры акции во время остановки машин на красный сигнал светофора вручали водителям блокноты с правилами и автоароматизаторы в виде предупреждающего дорожного знака.
Встречались и те, кто окна не открывал...
«Каждый год мы проводим во Всемирный день безопасности на ж/д переездах такую акцию. Например, ранее проводили акцию „Автоледи“. Тем самым мы опровергали утверждение, что женщина плохой водитель, а говорили о том, что женщина на самом деле аккуратный водитель, выполняет все правила, в том числе правила и на ж/д переездах. А еще ранее была акция с водителями большегрузов. Ведь столкновение поезда с грузовиком имеет более тяжелые последствия», — рассказал Степан Алексеенко, специалист службы корпоративных коммуникаций Красноярской железной дороги.

Кто-то узнавал героев фильмов, другие водители просто улыбались, видя актёров. «Деточкин никогда не нарушал правил. Даже когда он убегал от милиционеров, то проезжая через пионерский лагерь даже там соблюдал правила дорожного движения. Даже при погоне, — рассуждает актер Александр Мишин. — Пересмотрел фильм заново, выучил все фразы и постарался постичь нутро Юрия Ивановича».

Персонаж актера Александра Черкасова — Лёлик, вышел не менее колоритным — с фирменными фразочками и узнаваемым хохотом.

Лёлик за безопасные переезды!

Видео: Newslab.ru

Волонтеры акции во время остановки машин на красный сигнал светофора дарили водителям блокноты с правилами и автоароматизаторы в виде предупреждающего дорожного знака и напоминали о правилах безопасности на ж/д переездах. «Сегодня мне удалось поучаствовать волонтером в такой акции. Нам эти правила нужно соблюдать в первую очередь, так как мы будущие железнодорожники», — поясняет студентка Красноярского института железнодорожного транспорта Нина Купцова.

Волонтеры — студенты Красноярского института железнодорожного транспорта.
Работник железнодорожного переезда Светлана Искра.
Блокнот, который дарили водителям, был специально разработан железнодорожниками.

Светлана Искра работает на железнодорожном переезде Вавилова — Корнетова уже 4 года. Девушка следит за безопасностью движения: опускает и поднимает шлагбаум, чистит рельсы каждую смену.

«Переезд очень оживленный, но скорости небольшие. Прежде всего я обеспечиваю безопасный проезд как для поезда, так и для автотранспортных средств. Когда едет поезд, мне сообщают, и я закрываю переезд».

Машинист поезда с помощником всегда настороже. Одна из главных задач локомотивной бригады — как можно быстрее заметить опасность, например, неожиданно выезжающий на переезд автомобиль. Единственное, что можно сделать в этом случае — как можно быстрее применить экстренное торможение, но многотонный поезд по инерции проезжает ещё около километра. Поэтому очень часто расстояние оказывается недостаточным, и избежать столкновения с автомобилем не получается.

Вес поезда превышает массу автомобиля в 6 тысяч раз, при этом железнодорожный состав не может ни свернуть, ни быстро остановиться.
Советы для тех, кто пересекает железную дорогу.
Юрий Деточкин, Лёлик и инспектор ГАИ желают всем водителям удачи в пути и безопасных переездов!

Водители же, пересекая переезды, не всегда правильно оценивают дорожную обстановку. Многих не смущает красный сигнал светофора, некоторые и вовсе въезжают на полном ходу в проходящий поезд. Такой экстрим для автолюбителя и его пассажиров заканчивается чаще всего летальным исходом.

Ежегодно в России из-за несоблюдения правил пересечения железнодорожных переездов происходят десятки, а то и сотни ДТП. В 2020 году на Красноярской ж/д магистрали было зафиксировано 7 ДТП по вине автомобилистов, в результате три человека пострадало, один — погиб. С начала нынешнего года случилось уже 4 аварии.

Всего же с 2014 по 2020 г. на железных дорогах Российской Федерации произошло 1 687 случаев ДТП на железнодорожных переездах, в результате которых пострадали 1 135 человек, из них 322 погибло. Все происшествия — по вине водителей автотранспорта.

Железнодорожный переезд — место повышенной опасности, напоминают железнодорожники. Пересекая его, водитель должен быть максимально сконцентрирован и соблюдать правила. Чтобы избежать страшных аварий на железнодорожных переездах, водителям нужно помнить и соблюдать всего лишь одно, главное правило — пропусти поезд!

Ирина Егорова специально для интернет-газеты Newslab

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