«Между зоной и свободой»: один день из жизни осужденных на принудительные работы в Красноярске

«Агротерминал» — большая база продуктовых складов на окраине Красноярска, этакий огромный рынок, где можно купить овощи, фрукты, яйца и мясо. Вокруг, кажется, ни души — ни машин, ни людей. На выезде из базы — небольшой филиал исправительного центра, который разительно отличается от колонии. Здесь живут и работают те, кого суд приговорил к принудительным работам. Среди них нет убийц, террористов или насильников — лишь «прилежные» преступники, живущие с мобильным телефоном, интернетом и возможностью выезжать в город. Мы посмотрели на их будни и узнали, каково это — находиться между зоной и свободой.

Принудительное исправление

В исправительном центре при ИК-27 на учете стоят 200 человек — они работают на разных предприятиях Красноярска. Это грузчики, разнорабочие, помощники на стройке, уборщики и уборщицы.

В 2011 году в УК РФ был введен новый вид наказания — принудительные работы. Осужденные, приговоренные к таким работам, содержатся в исправительных центрах (ИЦ) или в участках, функционирующих как ИЦ (УФИЦ). В Красноярском крае создано четыре ИЦ — при ИК-7, ИК-15, ИК-27, ИК-31.

Чаще всего на принудительные работы отправляются злостные неплательщики алиментов, но это могут быть и осужденные по разным статьям. «Насильников и убийц не любят выпускать из зоны; здесь пара-тройка алиментщиков, с десяток совершивших кражу, пара связанных с наркотиками людей», — поясняет один из надзирателей. Такой вид наказания можно получить либо из зала суда, либо отбыв в колонии половину срока. И если первые осужденные сразу попадают в исправительные центры или их филиалы, то последним есть, с чем сравнить.

Принудительные работы считаются самой тяжелой формой из всех видов работ при уголовном наказании, но на таких работах платят зарплату — пусть и небольшую. От этой зарплаты (примерно в размере МРОТа) осужденному остается только часть (не менее 25 % по закону) — что-то уходит на коммунальные платежи за общежитие, что-то — за питание из общего котла, часть — если преступник должен алименты. Пара тысяч остается на личные траты.

Овощи вместо наркотиков

В одном из огромных складских помещений «Агротерминала» мы встретили троих мужчин. Все трое оказались за решеткой по 228 статье УК РФ — за наркотики. «Это были легкие деньги», — говорят они, но добавляют: «Только вот потом пришлось нелегко». Один из них проработал здесь четыре месяца, другой — восемь, третий — полтора года.

В этом помещении они занимаются сортировкой и упаковкой овощей — с помощью специальной машины свекла, морковь, картофель и лук отправляются к покупателям в новеньких тарах. Мужчины прошли стажировку и быстро освоились на месте — до того, как оказаться по ту сторону свободной жизни, многие заключенные работали с техникой. Как отмечает Николай Ковалев, заместитель генерального директора по производственно-складскому комплексу, с такими работниками никогда не возникает проблем — они знают цену времени.

«Мы всегда знаем, что человек с утра будет на работе, проведет рабочий день без каких-либо нареканий. Бывает, людей на работу возьмешь, а у них постоянные перекуры — здесь такого нет, у них строго по распорядку всё. Никого не надо собирать, звонить, спрашивать, где они ходят», — поясняет Николай Ковалев.

Условная свобода

Осужденные отрабатывают год, у них есть право на 18 календарных дней отпуска, когда они могут отправиться в любое место России. У некоторых осужденных есть личные автомобили, — и по разрешению начальства в свободное время они могут уехать, куда им нужно. Например, по выходным есть возможность навестить семьи.

«Сейчас рассматривают мое заявление на переезд домой, чтобы сюда только на работу ездить. Конечно, здесь лучше, чем в колонии, но хуже, чем дома. Я могу по разрешению начальства выезжать по своим делам — в городе у меня живет маленькая дочка и всегда ждет бабушка. После отсидки собираюсь работать в строительстве, буду класть асфальт, там хорошие зарплаты. Здесь денег откладывать на будущую жизнь не удается», — рассказывает Алексей Шакура, один из заключенных.

«Отбывающие наказание здесь довольны содержанием и работой и даже имеют перспективу дальнейшего трудоустройства. В общежитиях они живут примерно как в армии. Это даже вызывает некое недоумение. Те люди защищают страну, эти — отрабатывают наказание, а у них одинаковые условия. Значит, в стране больше стали уважать человека. Сегодня они — осужденные, а завтра — те граждане, которые будут развивать страну», — отмечает заместитель председателя Общественной палаты края Валерий Васильев.

Безжизненный порядок

Для проживания осужденных к принудительным работам в исправительном центре при ИК-27 оборудовано три общежития. В комнатах на каждого осужденного здесь приходится по 4 кв. метра. В конкретно этом филиале — маленькие светлые спальни выглядят безжизненно, потому что убраны настолько, что возникает ощущение, будто здесь никто не живет.

Рядом со спальными комнатами — небольшая «столовая» и другие «бытовушки».

Как отмечают специалисты службы исполнения наказаний, случаев побега из участка при исправительном центре не было. «Устал — хочу в колонию», — в данном случае здесь может быть только так. Были случаи употребление наркотиков и алкоголя, но после этого осужденные отправлялись обратно — на зону.

Этот филиал исправительного центра открыли в декабре прошлого года. Всего же в Красноярском крае таких мест — 370, из них 20 предусмотрены для женщин.

Анастасия Гнедчик специально для интернет-газеты Newslab