«Лёд нормальный, но в конце тыр-тыр-тыр»: стоит ли ехать на главную ёлку Красноярска?

2021-й оправдал не все ожидания: пандемия не закончилась и жизнь еще полна ограничений. Но Новый год — это время, когда хочется забыть о проблемах, веселиться и отдыхать. Где же это делать, как не в новогоднем ледовом городке? Мы проверили главную ёлку Красноярска и вот что там увидели.

Тема ледового городка в этом сезоне — русские сказки. Но не обошлось и без привычных символов Красноярска: «Биг Бена», Столбов и татышевских сусликов. Гостей ждут 15 горок, ледяные фотозоны и лабиринт. И конечно, сама красавица-ёлка — по-прежнему самая высокая в России.

В отличие от прошлого года, маски на ёлке уже не обязательны. Но массовые мероприятия по-прежнему запрещены, и сцены нет — только большой экран.

Красноярцы елку оценили: на Татышеве многолюдно. Чтобы скатиться с самых высоких горок, нужно постоять в очереди. Проехаться с ветерком хотят и стар, и млад.

«Лед нормальный, но в конце тыр-тыр-тыр», — резюмировал один из только что съехавших посетителей. И снова отправился в очередь.

Что ж, похоже, новогодний городок на Татышеве — подходящее место, чтобы повеселиться с семьей. Но не забывайте соблюдать уже ставшие привычными меры антивирусной безопасности.

Напомним, кроме главной ёлки, в Красноярске есть еще где разгуляться — в районах города построили почти два десятка ледовых городков.

Празднуйте, радуйтесь и будьте здоровы! С Новым годом, пусть 2022-й принесет только хорошее!

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