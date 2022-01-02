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«Лёд нормальный, но в конце тыр-тыр-тыр»: стоит ли ехать на главную ёлку Красноярска?

«Лёд нормальный, но в конце тыр-тыр-тыр»: стоит ли ехать на главную ёлку Красноярска?

Newslab.ru
02.01.2022
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Главная елка для всех: QR-коды и маски не нужны. Но старайтесь соблюдать безопасную дистанцию.

Тема ледового городка в этом сезоне — русские сказки. Но не обошлось и без привычных символов Красноярска: «Биг Бена», Столбов и татышевских сусликов. Гостей ждут 15 горок, ледяные фотозоны и лабиринт. И конечно, сама красавица-ёлка — по-прежнему самая высокая в России.

К обеду первого января на главной елке уже полно красноярцев
Продавцы сувениров и ледянок тоже подтягиваются
Экскурсионным пони в этот раз выделили стойло рядом с будкой полиции. Но попали в него лишь избранные. Остальной гужевой транспорт — еще несколько пони и ездовые хаски — как и раньше, встречают гостей прямо на парковке
Горячий чай, кофе, шашлык, чебуреки — все приготовлено
Тигр на елке призывно машет рукой гостям
Облепленные монетами Дед Мороз и Снегурочка встречают всякого пришедшего

В отличие от прошлого года, маски на ёлке уже не обязательны. Но массовые мероприятия по-прежнему запрещены, и сцены нет — только большой экран.

Набор ледовых фигур, можно сказать, стандартный: есть цифры ...
...запряженный в сани олень, ...
...лабиринт, ...
...матрешка без лица, ...
...символ года по Восточному календарю — тигр
Пожалуй, главное фигурное новшество сезона 2021–2022 — расставленные по праздничному городку то там, то тут символы Татышева — суслики

Красноярцы елку оценили: на Татышеве многолюдно. Чтобы скатиться с самых высоких горок, нужно постоять в очереди. Проехаться с ветерком хотят и стар, и млад.

«Лед нормальный, но в конце тыр-тыр-тыр», — резюмировал один из только что съехавших посетителей. И снова отправился в очередь.

Большие горки в этот раз двухполосные — с разделителем посередине. Ещё одно новшество — операторы, которые следят за тем, чтобы расстояние между катящимися оставалось безопасным, помогают маленьким правильно усесться и отправиться в путь
Входной поток желающих прокатиться тоже разделен на две очереди
Все горки пронумерованы — очередная новинка сезона. Отныне каждый аттракцион должен быть зарегистрирован в Ростехнадзоре
А эту горку уже протерли до дыр, потому она закрыта
Пространство праздничного городка усыпано следами новогодней ночи: конфетти, сувенирными купюрами и листками с мотивирующими напутствиями. Кое-где лежат бутылки из под игристого
Приходите на елку на Татышеве. Тут хорошо всем!

Что ж, похоже, новогодний городок на Татышеве — подходящее место, чтобы повеселиться с семьей. Но не забывайте соблюдать уже ставшие привычными меры антивирусной безопасности.

Напомним, кроме главной ёлки, в Красноярске есть еще где разгуляться — в районах города построили почти два десятка ледовых городков.

Празднуйте, радуйтесь и будьте здоровы! С Новым годом, пусть 2022-й принесет только хорошее!

Ваш Newslab

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