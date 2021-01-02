Коронавирус в Красноярском крае: заразились 49 703 (84 за сутки в Красноярске). Выздоровели 45 000. Умерли 1 857 (15 за последние сутки)
>
>
«Надень маску и катись!»: что творится на главной ёлке Красноярска

«Надень маску и катись!»: что творится на главной ёлке Красноярска

Newslab.ru
02.01.2021
13
Главная ёлка Красноярска ждет только гостей в масках. Дед Мороз и снеговички показывают пример.

Новогодняя погода в этом году решила воплотить все стереотипные представления о Сибири. Тут и морозы около —30, и туман, сквозь который едва виднеется зимнее солнце, и обильный иней на всём. Ну, зато ледяные скульптуры не растают в первую неделю января.

Несмотря ни на что, Татышев-парк готов к приёму празднующих: чайник кипит, кофе сварен, бутерброды нарезаны,
... шашлык надет на шампур и вот-вот попадёт на огонь,
... новогодние сувениры, леденцы и, конечно, ледянки ждут покупателей.
Около ёлки катают на коне-единороге, пони в попоне и лошади в короне.
Вооружённый воздуходувкой уборщик очищает дорожки от снега.
За всей этой новогодней кутерьмой из серой будки наблюдают полицейские.

Тема ёлочного городка в сезоне 2020/21 — «Город-сказка, город-мечта». Кто не догадался, город мечты — это и есть Красноярск. На подходах к ёлке можно найти часовню, Триумфальную арку, Коммунальный и Виноградовский мосты.

Ледяные Дед Мороз и Снегурочка (уже без масок) встречают всякого пришедшего.
Главный символ праздника — дорогая и высокая ёлка в наличии.
Тема ледяного городка в этом году «Город-сказка, город-мечта». Имеется в виду, конечно, Красноярск.
Изо льда вырезали здание мэрии с часами и Коммунальный мост,
... Караульную гору с часовней Параскевы Пятницы,
... ледяной трон — фотозону для настоящих сибиряков,
... новогоднюю книгу желаний и много чего ещё.

В Красноярске запрещены массовые новогодние гулянья, ограничена работа ресторанов и развлекательных центров. Однако нельзя совсем лишать людей праздника. Особенно малышей. Похоже, только на них и рассчитан ёлочный городок этой зимы. Тем, кому больше 14 лет, тут будет скучно.

Видно, как чиновники старались избежать столпотворений: скульптуры и горки разбросаны по территории городка на приличном расстоянии.
Большинство горок в этом году — совсем невысокие, для малышей. Даже пара самых больших, для гостей постарше, кажутся ниже обычного. При подъёме предписано соблюдать социальную дистанцию: на ступеньках нарисованы красные метки.
Однако это мало кого заботит: на лестницах всё равно толпятся катальщики всех возрастов.
Хотя, конечно, не так, как в прошлом году. Горка сезона 2019–2020 для сравнения.
Главная городская ёлка получилась по-настоящему карантинной: места много, развлечений мало.
Интересно здесь будет, пожалуй, только малышам да пенсионерам.
Ледяные богатыри как бы загораживают путь и говорят: «Чего вам здесь надо? Холодрыга же, оставайтесь лучше дома».

Всё словно говорит: не отходите далеко от дома в праздники! А чтобы развлечься, посетите ближайшую районную ёлку, там наверняка будет интересней, чем на Татышеве. А мы подскажем, где её искать:

  • сквер Паниковка (между улицами Кольцевой и Королёва);
  • парк на Каменке (на улице Павлова);
  • сквер у ДК имени 1 Мая;
  • парк микрорайона Солнечный;
  • сквер Космонавтов (в Зеленой Роще);
  • сквер имени Чернышевского (в Покровке);
  • парк имени Гагарина (на Свободном);
  • сквер Серебряный (на Высотной).

Какую бы ёлку вы ни выбрали — главную, районную или ту, что у вас в квартире, — берегите себя. И будьте здоровы! С Новым годом!

Ваш новогодний Newslab

Рекомендуем почитать