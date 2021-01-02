«Надень маску и катись!»: что творится на главной ёлке Красноярска

В 2020-м мы сидели в самоизоляции, избегали людей, носили маски. И ждали зимних праздников, надеясь, что можно будет наконец встретиться с друзьями, погулять в радостной толпе, съехать с горки, весело толкаясь, и улыбнуться случайному прохожему. Но главная ёлка Красноярска на Татышеве явно намекает: Новый год — не повод нарушать антиковидные правила!

Новогодняя погода в этом году решила воплотить все стереотипные представления о Сибири. Тут и морозы около —30, и туман, сквозь который едва виднеется зимнее солнце, и обильный иней на всём. Ну, зато ледяные скульптуры не растают в первую неделю января.

Тема ёлочного городка в сезоне 2020/21 — «Город-сказка, город-мечта». Кто не догадался, город мечты — это и есть Красноярск. На подходах к ёлке можно найти часовню, Триумфальную арку, Коммунальный и Виноградовский мосты.

В Красноярске запрещены массовые новогодние гулянья, ограничена работа ресторанов и развлекательных центров. Однако нельзя совсем лишать людей праздника. Особенно малышей. Похоже, только на них и рассчитан ёлочный городок этой зимы. Тем, кому больше 14 лет, тут будет скучно.

Всё словно говорит: не отходите далеко от дома в праздники! А чтобы развлечься, посетите ближайшую районную ёлку, там наверняка будет интересней, чем на Татышеве. А мы подскажем, где её искать:

сквер Паниковка (между улицами Кольцевой и Королёва);

парк на Каменке (на улице Павлова);

сквер у ДК имени 1 Мая;

парк микрорайона Солнечный;

сквер Космонавтов (в Зеленой Роще);

сквер имени Чернышевского (в Покровке);

парк имени Гагарина (на Свободном);

сквер Серебряный (на Высотной).

Какую бы ёлку вы ни выбрали — главную, районную или ту, что у вас в квартире, — берегите себя. И будьте здоровы! С Новым годом!

Ваш новогодний Newslab