«КЭФ всему вопреки»: честный фоторепортаж с главного экономического события Красноярского края

Красноярский экономический форум прошел в городе уже в 18-й раз. И все эти 18 лет многие спорят — а нужен ли этот форум нам? И зачем на него тратить деньги? И что мы с этого будем иметь? Но КЭФ живёт, на него приезжают политики, экономисты, инноваторы и инвесторы. Важно, что помимо экономической роли, форум долгие годы выполняет роль светскую — где дамы в нарядах, рукопожатия с небожителями, где канапе, тарталетки и after-party. Newslab пробежался по КЭФ-2022 и выбрал для вас самые неожиданные фото.

За время существования форум немного подужался, переехав из масштабной «Сибири» в уютный конгресс-холл СФУ. Событие и до этого отличалось стройным рядом одних и тех же лиц ежегодно, а теперь так вообще стало практически камерным.

Площадок в этом году было не так много. В основном, все дружественные организации — Институт гастрономии, будущий гольф-клуб на Плодово-Ягодной. На этот раз как-то обошлось без футуристических стендов промышленных гигантов.

«В чем же пойти?». Да-да, участниц экономического форума этот вопрос интересует ничуть не меньше, чем каких-нибудь дебютанток бала Tatler. Ведь тебя увидит столько глаз, встретишь столько знакомых (или знакомых — в перспективе) лиц, что и выглядеть надо соответствующе.

Если на музыкальных фестивалях звезды — это музыканты, то на форумах — это политики и богачи (пока в России они еще остались). В этом году форум одарил вниманием сам Олег Дерипаска. Правда, речью своей некоторых немного сконфузил, но... может себе позволить.

Атмосфера КЭФ в этом году была немного омрачена всем известными событиями, но, благо, многие всё же нашли в себе силы строить какие-то планы и давать если не оптимистичные, то хотя бы небезнадежные прогнозы на будущее края и страны.

А что, кстати, в соцсетях? Все отметились?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валентина (@voroncova_v_a_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kamil Bakhteev (@kamil_bakhteev)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Evstropova (@ev_daria)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна (@krasotka_magic)

Быть КЭФу или не быть в следующем году— не нам решать. В стремительно меняющемся с каждым днем мире проведенный в 18-й раз форум радует какой-никакой стабильностью и толикой надежды на будущее. Будем стараться думать (абсолютно искренне), что возможность раз в год включать кнопку «бизнес-режим» и проводить форум у нас не пропадет.

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной