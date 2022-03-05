«КЭФ всему вопреки»: честный фоторепортаж с главного экономического события Красноярского края

За время существования форум немного подужался, переехав из масштабной «Сибири» в уютный конгресс-холл СФУ. Событие и до этого отличалось стройным рядом одних и тех же лиц ежегодно, а теперь так вообще стало практически камерным.
Площадок в этом году было не так много. В основном, все дружественные организации — Институт гастрономии, будущий гольф-клуб на Плодово-Ягодной. На этот раз как-то обошлось без футуристических стендов промышленных гигантов.
«В чем же пойти?». Да-да, участниц экономического форума этот вопрос интересует ничуть не меньше, чем каких-нибудь дебютанток бала Tatler. Ведь тебя увидит столько глаз, встретишь столько знакомых (или знакомых — в перспективе) лиц, что и выглядеть надо соответствующе.
Если на музыкальных фестивалях звезды — это музыканты, то на форумах — это политики и богачи (пока в России они еще остались). В этом году форум одарил вниманием сам Олег Дерипаска. Правда, речью своей некоторых немного сконфузил, но... может себе позволить.
Атмосфера КЭФ в этом году была немного омрачена всем известными событиями, но, благо, многие всё же нашли в себе силы строить какие-то планы и давать если не оптимистичные, то хотя бы небезнадежные прогнозы на будущее края и страны.
А что, кстати, в соцсетях? Все отметились?
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Быть КЭФу или не быть в следующем году— не нам решать. В стремительно меняющемся с каждым днем мире проведенный в 18-й раз форум радует какой-никакой стабильностью и толикой надежды на будущее. Будем стараться думать (абсолютно искренне), что возможность раз в год включать кнопку «бизнес-режим» и проводить форум у нас не пропадет.
Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной