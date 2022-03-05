>
>
«КЭФ всему вопреки»: честный фоторепортаж с главного экономического события Красноярского края

«КЭФ всему вопреки»: честный фоторепортаж с главного экономического события Красноярского края

Newslab.ru
05.03.2022
21
Кому КЭФ, а кому — работы тьма

За время существования форум немного подужался, переехав из масштабной «Сибири» в уютный конгресс-холл СФУ. Событие и до этого отличалось стройным рядом одних и тех же лиц ежегодно, а теперь так вообще стало практически камерным.

Официально КЭФ открывается с пленарного заседания. Узнали кого-то? Ну, как минимум, ректора СФУ Максима Румянцева можно приметить
Журналистов на пленарное заседание, как водится, не пускают. Внимаем спикерам с голубых экранов (звук был не очень — организаторы, обратите внимание)
Наряды разной степени смелости...
Анатолий Цыкалов (экс-зампред правительства края) и Василий Нелюбин (замгубернатора края)

Площадок в этом году было не так много. В основном, все дружественные организации — Институт гастрономии, будущий гольф-клуб на Плодово-Ягодной. На этот раз как-то обошлось без футуристических стендов промышленных гигантов.

Можно было попробовать в гольф сыграть
Но и фото с клюшкой тоже ничего
Господин Горенский пробует свою продукцию
В редкие минуты отдыха можно успеть перекусить

«В чем же пойти?». Да-да, участниц экономического форума этот вопрос интересует ничуть не меньше, чем каких-нибудь дебютанток бала Tatler. Ведь тебя увидит столько глаз, встретишь столько знакомых (или знакомых — в перспективе) лиц, что и выглядеть надо соответствующе.

Совсем экстравагантных нарядов на КЭФ не найти, конечно (разве что голые талии пару раз проглядывали), но отсутствие оригинальности дамы форума компенсировали цветом
Конечно, беспроигрышная классика — черный, синий, серый
Но встречались и топовые цвета сезона
Хотя кто-то по старой привычке носит чехол на поясе (никого не осуждаем)
Главное — бизнес
«Где фотки-то искать?». Да вот же они, коллеги!

Если на музыкальных фестивалях звезды — это музыканты, то на форумах — это политики и богачи (пока в России они еще остались). В этом году форум одарил вниманием сам Олег Дерипаска. Правда, речью своей некоторых немного сконфузил, но... может себе позволить.

Крупный промышленник и меценат своим выступлением лихо разбавил размеренное течение форма
Подходы первых лиц

Атмосфера КЭФ в этом году была немного омрачена всем известными событиями, но, благо, многие всё же нашли в себе силы строить какие-то планы и давать если не оптимистичные, то хотя бы небезнадежные прогнозы на будущее края и страны.

Обсудить дела по-свойски за пирожком можно на КЭФ
Полистать тревожно ленту можно на КЭФ
Сделать памятное фото на неизменно синем фоне можно на КЭФ
Встретить бывшего мэра можно на КЭФ

А что, кстати, в соцсетях? Все отметились?

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Валентина (@voroncova_v_a_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kamil Bakhteev (@kamil_bakhteev)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Daria Evstropova (@ev_daria)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Roksana Gasanova (@grr__vitafabula)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Татьяна (@krasotka_magic)

Быть КЭФу или не быть в следующем году— не нам решать. В стремительно меняющемся с каждым днем мире проведенный в 18-й раз форум радует какой-никакой стабильностью и толикой надежды на будущее. Будем стараться думать (абсолютно искренне), что возможность раз в год включать кнопку «бизнес-режим» и проводить форум у нас не пропадет.

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной

Рекомендуем почитать