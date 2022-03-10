«Ограничений в этом спорте нет»: в Красноярске прошел чемпионат СФО по дартсу

В Красноярске с 5 по 8 марта прошел Чемпионат Сибири по дартсу. В соревнованиях приняли участие 110 спортсменов (80 мужчин и 30 женщин) из 14 городов и поселков. Состязания проходили по нескольким дисциплинам: командные соревнования, одиночный разряд, парный разряд, микст. Самая многочисленная команда спортсменов, в составе которой более половины участников — от Электрохимического завода, приехала из Зеленогорска.

Такой чемпионат для Красноярска — это большое событие, почетное и статусное. Поэтому сюда и приехали спортсмены со всей Сибири. О том, как проходил чемпионат Сибирского федерального округа, об именитых спортсменах, зеленогорском клубе дартса и командном духе — в фоторепортаже с места событий.

В АО «ПО «Электрохимический завод» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») дартс развивается давно, популяризирован, и входит в программу отраслевой «Атомиады» и заводской спартакиады. Специалист по спорту при заводском профсоюзе, победитель чемпионатов края и Сибири, всероссийских турниров Ирина Зайцева сплотила вокруг себя всех единомышленников, увлеченных дартсом. На красноярском турнире она была и главным судьей соревнований, и игроком зеленогорской команды.

«Играю около 12 лет, всё началось с семейных соревнований, — поделилась Ирина. — Муж и сын кидали дротики лучше, и мне пришлось подтянуть свой уровень. Дальше меня затянуло, и я стала развивать дартс в Зеленогорске».

Сегодня это уже одна из сильнейших в Сибири команд. Для тренировок дартсменам предоставлено помещение клуба «Преодоление». В первой половине дня здесь проходит реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья, а вечером после работы два раза в неделю сюда же приходят метатели дротиков.

В 2021 году зеленогорские дартсмены стали одними из инициаторов возрождения региональной федерации этого вида спорта, а Ирина Зайцева вошла в правление вновь созданной красноярской организации в должности вице-президента. Появление федерации позволит вывести дартс в Красноярском крае на новый качественный уровень. Этому же способствует поддержка, которую дартсмены получают и от градообразующего предприятия — Электрохимического завода. Планов много, поэтому организация открыта для сотрудничества и ждет новых партнеров.

«Ограничений в этом спорте нет ни по возрасту, ни по физическим данным, — рассказывает Василий Дудников, президент федерации Красноярского края по дартсу. — Участие во взрослых соревнованиях по дартсу принимают спортсмены от 18 лет, много людей с ограниченными возможностями здоровья — по зрению, опорно-двигательной системе. По результатам соревнований будет сформирована сборная, которую будет представлять Красноярский край на чемпионате России в Ижевске в апреле этого года, и, возможно, поедем на чемпионат мира».

Чтобы вступить в члены федерации по дартсу, достаточно написать заявление на сайте darts24.ru. Вся информация о деятельности федерации анонсируется на сайте и в группе во «ВКонтакте».

Татьяна Мишина из Зеленогорска в 2019 году стала чемпионом России по дартсу в дисциплине крикет и занесена во всероссийский рейтинг как чемпионка, мастер спорта по дартсу. «В Зеленогорске очень хорошая база для развития дартса, и это очень доступный вид спорта, поэтому он стал так популярен. У каждого из нас дома висит доска, вечерами можно приходить играть в клуб. Вне зависимости от погоды, есть свободное время — покидали дротики».

«Уровень спортсменов подрос, конкуренция возросла, сейчас не так просто завоевать и выиграть медали. Для занятий дартсом главное — желание, без желания ничего не добиться. Когда начинает получаться — становится интересно, а когда не получается и проигрываешь — самое главное не сдаваться и продолжать тренироваться», — отметил капитан первой команды Зеленогорска, кандидат в мастера спорта России по дартсу и специалист ЭХЗ Александр Гуща.

Александр Гуща и Олег Прудников из Зеленогорска — участники финала чемпионата России по дартсу в дисциплине крикет в 2019 году. Победу тогда одержал Олег, а Александр стал вторым.

Начальник смены цеха ЭХЗ Валерий Фахрутдинов играет в дартс четыре года: «Раз пришел — понравилось, и ребята все хорошие, помогают, показывают, учимся друг у друга. У каждого дома висит доска, потому что в день необходимо тренироваться как минимум полчаса-час, иначе рука уже забывает и теряешь меткость. В дартсе очень важен командный дух, потому что даже играя вдвоем, спортсмены должны друг друга поддерживать».

Практически вся зеленогорская команда состоит из спортсменов, которые занимаются параллельно другими видами спорта — есть лыжники, футболисты... Кроме дартса, Валерий еще играет за свой цех в бильярд и занимает призовые места.

Спортсмены на чемпионат СФО приехали из 14 городов и поселков — это Красноярск, Зеленогорск, Железногорск, Норильск, Омск, Иркутск, Балахта, Братск, Кемерово, Осинники и др.

«Играем давно — где-то побеждаем, где-то проигрываем, — поделился председатель регионального отделения ОФСОО „Федерация дартс России“ по Омской области Евгений Есупов. — Раньше занимался боевыми искусствами, боксом, плаванием. 12 лет назад пришел в дартс и играю до сих пор. Надеемся на победу».

По результатам соревнований в командном разряде среди мужчин 1-е место у команды Красноярска, 2-е место — г. Осинники Кемеровской области, 3 место разделили команды г. Зеленогорска и Кемерово. Среди женских команд 1-е место у Зеленогорска, 2-е — г. Осинники Кемеровской области, 3-е место у кемеровчан.

В парных состязаниях среди мужчин 1 место заняла пара из Зеленогорска, 2 — из Омска, 3 — из Железногорска. Среди женщин 1 место — у команды Зеленогорска, 2 — Кемерово, 3 — г. Осинники Кемеровской области.

В личном разряде места распределились следующим образом: 1 место — Евгений Фокин (г. Зеленогорск) и Солодилова Юлия (г. Кемерово), 2 место — Мелещенко Сергей (Омск) и Татьяна Голубцова (Красноярск), 3 место — Евгений Сыроватский, Сергей Краус (Красноярск) и Екатерина Крутских (Кемерово).

В миксте 1 место заняла команда Кемерово, 2 — Железногорска, 3 — Зеленогорска.

Интернет-газета Newslab