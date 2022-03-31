«Молодые показали класс!»: в Зеленогорске прошел кубок города по настольному теннису

XIII открытый турнир по настольному теннису «Кубок Зеленогорска», посвященный памяти генерального директора ЭХЗ А. Н. Шубина, собрал в этом году более 80 спортсменов из различных регионов Красноярского края, Республики Хакасия и Томской области.

Проходивший в одно время с зеленогорским турниром чемпионат страны в Оренбурге, к сожалению, не позволил подъехать всем сильнейшим алтайским спортсменам во главе со Степаном Багияном. Но в целом турнир получился, хватало внутреннего напряжения, микродуэлей и даже семейных «разборок»... Как и в прошлом году, Кубок вновь обрел новых молодых чемпионов.

В мужском турнире изначально все делали ставку на хорошо известных местной публике красноярских КМС Сергея Самигуллина и Алексея Топоева, имеющих самые высокие рейтинги среди заявленных участников. Так и получилось. Их личное противостояние с переменным успехом проходило и в личном первенстве, и в парных разрядах.

В «личке» сильнее оказался Самигуллин, победивший в финале Топоева со счетом 3:1. В игре за третье место Герман Голубев (Красноярск, Абакан) одолел Владимира Миронова (Красноярск) — 3:1. У зеленогорцев лучший результат показали Алексей Удельных и Андрей Калинин, которые пробились в 1/8 финала.

Отдельно можно отметить микродуэль отца и сына Калининых, где победила молодость. Андрей выиграл со счетом 3:1. И выступление семьи Вольф — папы Александра и дочери Маргариты — в смешанном разряде, которые дошли до 1/8 финала. Хорошие семейные подряды.

Также хочется отметить ряд сильных игр 16-летнего зеленогорца Артема Макаревича, где он победил двух кандидатов в мастера спорта. Прогресс налицо. Не случайно в марте Артем стал победителем первенства России среди ЛИН и ранее вошел в молодежный состав сборной команды страны.

В мужских парах Алексей Топоев вместе с Германом Голубевым в финале смогли взять реванш со счетом 3:1 у Сергея Самигуллина, сыгравшего вместе с земляком Арсением Цвиком.

Бронзовые награды получили Никита Клочко (Железногорск) и Алексей Удельных (Зеленогорск). В смешанных парах Сергей Самигуллин при поддержке зеленогорки Валерии Мозговой вновь зарубился с Алексеем Топоевым, сыгравшим вместе с Ириной Рыбниковой (Красноярск, Абакан). Эта игра завершала турнир и стала его украшением. Только в пятой партии со счетом 11:9 смогла победить красноярско-зеленогорская пара. Третье место завоевала пара Никита Клочко (Железногорск) — Мария Долгарева (Большая Мурта).

Также зеленогорские болельщики смогли порадоваться за своих девушек — Валерию Мозговую и Дарью Лобашкову, которые в парном разряде в финале победили сильный дуэт в составе Марии Долгаревой и красноярки Алены Овсянниковой со счетом 3:1. Третье место заняла пара Ирина Рыбникова — Екатерина Скоморохова.

К сожалению, не удалось зеленогорским девушкам побороться в этом году за кубок в личном зачете. Валерия в первый день «споткнулась» в игре с Ириной Рыбниковой (0:3), а Дарья не прошла опытную Алену Овсянникову (0:3). Но зато во второй день Лобашкова собралась и, добравшись через дополнительные игры до встречи за третье место, взяла реванш у Алены (3:0). Именно так закаляется характер у тех, кто хочет побеждать. А в этом Дарье Лобашковой не откажешь. Также успешно выступила Елизавета Старицина, попав в пятерку сильнейших.

Можно положительную оценку поставить и зеленогорским спортсменкам Марии Угодиной, Владлене Ярлыковой и Елизавете Фильковой, которые достойно играли с опытными соперницами.

Новым обладателем кубка в женском разряде впервые стала гостья из Большой Мурты Мария Долгарева, которая в финале уверенно обыграла со счетом 3:0 Ирину Рыбникову.

После завершения турнира новые чемпионы Мария Долгарева и Сергей Самигуллин поблагодарили хозяев за умную организацию, а зрителей — за доброжелательную и искреннюю поддержку. И пообещали приехать на следующий год, чтобы защитить свои достижения.

А председатель городской федерации настольного тенниса Андрей Агасян, тренеры спортшколы «Юность» Олег Гученко и Валерия Мозговая выразили благодарность руководству АО «ПО «Электрохимический завод» и всем заводским теннисистам за поддержку турнира.

Интернет-газета Newslab, фото: пресс-служба ЭХЗ