«Снова в игре!»: зеленогорские волейболисты вернули кубок Чемпионата Красноярского края домой

Волейбольные «гурманы» получили настоящее удовольствие, наблюдая в зеленогорском Дворце спорта «Нептун» за хитросплетениями финального турнира чемпионата Красноярского края среди мужских команд. Четыре лучшие коллектива региона выясняли отношения в круговом турнире. После «бронзы» прошлого года сборная команда Зеленогорска, ведомая тренером Владиком Стравинскасом, смогла вернуть себе чемпионский титул.

Волейбольные «гурманы» получили настоящее удовольствие, наблюдая в зеленогорском Дворце спорта «Нептун» за хитросплетениями финального турнира чемпионата Красноярского края среди мужских команд.

Четыре лучшие коллектива региона выясняли отношения в круговом турнире. После «бронзы» прошлого года сборная команда Зеленогорска, ведомая тренером Владиком Стравинскасом, смогла вернуть себе чемпионский титул.

В матче открытия зеленогорцы сражались с командой «Нефть-РН» (Красноярск). Первую партию хозяева взяли со счетом 25:15. Во втором периоде нефтяники вели до счета 12:9, но затем включился блок зеленогорцев и счет выровнялся — 12:12. Дальше шли очко в очко до 17:17, однако местные спортсмены набрали обороты и завершили партию со счетом 25:19. В третьей партии сражение с переменным успехом шло до счета 19:19, а в итоге зеленогорцы вновь дожали концовку — 25:20.

Затем «Енисейская Сибирь» (Красноярск) зарубилась с «Факелом» (п. Минино) и смогла решить вопрос только в пятой партии — 3:2. Во второй день «Факел» вновь устроил «зарубу» и на этот раз смог — также в пятой партии — пройти «Нефть-РН» (3:2).

Зеленогорцам тоже пришлось несладко в игре с «енисейцами». Выиграв первую партию со счетом 25:20, местные волейболисты уступили с аналогичным счетом во второй. Третья и четвертая партии получились не менее «адреналиновые», но зеленогорские спортсмены все-таки смогли победить (25:21, 25:22), в итоге — 3:1.

Окончательный расклад решался в последний день. «Енисейская Сибирь» победила «Нефть-РН» со счетом 3:1 и заняла второе место.

Зеленогорцы одолели «Факел» — 3:0 (25:19, 25:18, 25:18). Парни играли с хорошим настроением, зрители увидели и смену темпа, и красивые блоки, и подачи на вылет, и долгие розыгрыши... «Факел» стал бронзовым призером чемпионата.

Спасибо за красивую и результативную игру зеленогорские болельщики говорят Денису Белохонову (капитан), Сергею Саку, Алексею Шумилину, Даниилу Березину, Михаилу Соколову, Андрею Яблокову, Александру Лысенко, Андрею Ремову, Павлу Мымрину, Максиму Косе, Александру Осипову, Денису Дюганову, Илье Ерошко и Антону Егину.

По итогам турнира лучшим нападающим стал Максим Коса, а лучшим пасующим признали хитрого Андрея Ремова. Но надо отдать должное и соперникам — Сергей Рыбак («Енисейская Сибирь») признан лучшим блокирующим, Дмитрий Ермолаев («Факел») стал лучшим либеро. А в целом лучшим игроком турнира стал Александр Верещагин («Енисейская Сибирь»), внук, кстати, небезызвестного Виктора Николаевича Верещагина, ветерана Электрохимического завода, внесшего большой вклад в становление и развитие заводского и зеленогорского волейбола.

Сейчас члены сборной команды Зеленогорска, работники АО «ПО ЭХЗ» (Денис Белохонов, Денис Сорокин, Михаил Соколов и Александр Мальченко), готовятся к отборочному этапу летней «Атомиады-2023» в пляжном волейболе, который пройдет 1-5 июня в Новосибирске. А затем 17-18 июня в Красноярске заводчанам предстоят испытания в краевой спартакиаде трудящихся.

Интернет-газета Newslab, фото: пресс-служба ЭХЗ