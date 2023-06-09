«Взяли медали в каждом виде спорта»: как спортсмены ЭХЗ выступили на летней Спартакиаде атомщиков

В Новосибирске прошла XIV летняя региональная Спартакиада работников атомной энергетики и промышленности «Атомиада-2023» среди предприятий Сибирского региона Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Команда АО «ПО «Электрохимический завод» (Зеленогорск) сражалась со сборными ПАО «НЗХК» (Новосибирск), АО «СХК» (Северск) и АО «АЭХК» (Ангарск). Команда зеленогорского Электрохимического завода «закрыла» семь из восьми видов (36 человек) и показала яркий результат.

Комментируя забег на 3 000 м, многие СМИ ставили на победу северского мастера Андрея Комлева, который неоднократно побеждал на этой дистанции. Забег назвали главной «изюминкой» новосибирских соревнований по легкой атлетике. Андрей долгое время лидировал, но на финишной прямой неожиданно впереди оказалась «темная лошадка» под № 2 — Евгений Березненко из Зеленогорска.

После пятиминутного отдыха Евгений так прокомментировал свою победу журналистам:

«Я первый раз участвую в соревнованиях „Атомиады“, только с прошлого года работаю на ЭХЗ. Не знал никого из соперников, но уже после первого круга понял, кто является фаворитом. Выбрал тактику: сначала бежать вторым-третьим, и она оказалась правильной. Бежал с запасом, чтобы силы остались на финишную прямую. Какой-никакой, а опыт у меня есть — я мастер спорта по-зимнему полиатлону».

Также многие отметили победу девушек Электрохимического завода в эстафете 4 x 100 метров. В целом в легкой атлетике заводчане завоевали второе командное место, набрав 51 очко на 100 м, 800 м, 1 000 м, 2 000 м и 3 000 м и в эстафетах 4 x 100 м. При этом из восемнадцати забегов в шести заводчане завоевали «золото», в четырех — «серебро» и в двух — «бронзу». В этом виде честь предприятия защищали Юлия Вахрушева, Никита Васько, Марианна Карнаухова, Зинаида Юшкова, Ирина Зайцева, Надежда Беседина, Евгений Березненко, Евгений Кащеев и Андрей Лапа.

В легкой атлетике победила команда СХК (35 очков), на третьем месте финишировали легкоатлеты НЗХК (69 очков), на четвертом — АЭХК (71 очко).

Классно выступили в Новосибирске футболисты ЭХЗ — они стали первыми чемпионами «Атомиады» у игровиков.

Денис Мотин, Владимир Митрошенков, Александр Вольф, Роман Закаблуков, Станислав Демкин, Сергей Мисевро, Илья Трусов и Александр Гуща взяли со старта в карьер и, выиграв два матча подряд у НЗХК (5:1) и АЭХК (3:0), досрочно с 6 очками еще до встречи с СХК стали недосягаемы для соперников. Северчане, даже обыграв в последней игре наших парней со счетом 6:2, смогли набрать только 5 очков и заняли второе место. На третьем месте завершил турнир НЗХК (4 очка), АЭХК с 1 очком — на четвертом месте.

Зеленогорцы предсказуемо заняли первое место и в пляжном волейболе. Плотно поработали Денис Белохонов, Денис Сорокин, Михаил Соколов и Александр Мальченко. Особенно в матче с СХК, который завершился со счетом 2:1. АЭХК и НЗХК были пройдены со счетом 2:0. Спортсмены СХК с двумя победами стали вторыми, новосибирцы с одной победой заняли третье место, ангарчане с нулем замкнули турнирную таблицу.

Порадовали бадминтонисты Ольга Давыденко и Антон Клюкин, которые победили и в личном зачете, и в паре.

До последних заплывов сражались заводчане в соревнованиях по плаванию, но с 56 очками так и не смогли догнать СХК (34 очка). Третье место занял АЭХК (91 очко), четвертое — НЗХК (99 очков).

У зеленогорских пловцов восемь первых мест, десять вторых и четыре третьих. Соревнования прошли на дистанциях 50 м — вольным стилем, брассом, баттерфляем, на спине, а также в двух эстафетах 4 x 50 м (комбинированная и вольным стилем).

В водных баталиях участвовали Татьяна Владимирова, Марина Луанэ, Павел Реус, Максим Караваев, Вячеслав Расторгуев и Олег Рахманов.

Стали «серебряными» и заводские теннисисты — Елизавета Старицина, Никита Рашкин и Денис Алексеенко (11 очков). При этом в соревнованиях женщин и смешанных парах наши ребята победили, в мужских парах стали вторыми, а в мужском разряде завоевали «бронзу».

Первым стал СХК (9 очков), третье место — у АЭХК (22 очка), четвертое — у НЗХК (24 очка).

Зарубились хорошо и баскетболисты ЭХЗ — Виктор Федоренко, Александр Усиков, Геннадий Мокров и Антон Полуянов. В соревнованиях 3и3 они стали вторыми (5 очков), уступив только СХК (6 очков). Баскетболисты НЗХК финишировали на третьем месте (4 очка), на четвертом — АЭХК (3 очка).

По итогам отборочного этапа формируется сборная команда «ТВЭЛ-Сибирь», которая примет участие в финальном этапе «Атомиады-2023» в Нижнем Новгороде с 21 по 24 июня. Заводчане составят костяк сборной сразу по нескольким видам спорта. К поездке готовятся 17 человек. Помимо российских атомщиков, в соревнованиях примут братские предприятия из Белоруссии и Турции. Всего приедут около 800 спортсменов по восьми видам спорта.

Подводя итоги соревнований, руководитель зеленогорской делегации Владик Стравинскас сказал:

«Команда выступила достойно. Без медалей ни в одном виде не остались. Свои фирменные виды взяли сполна при том, что конкуренты серьезно усилились. Радует, что смогли хорошо „обкатать“ молодежь, которая впервые участвовала в „Атомиаде“. Готовимся к финалу в Нижнем Новгороде, где на нашей базе сформируют состав волейболистов, футболистов и бадминтонистов. И по другим видам мы также лучших отправим. Сибирь точно красиво будет представлена. Спортивный июнь начался хорошо!»

Интернет-газета Newslab, фото: Станислав Попов