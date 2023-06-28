Сапы, йога и пленэры: чем заняться в речном клубе на острове Отдыха

В Красноярске на берегу Абаканской протоки на месте старой лодочной станции появилось новое общественное пространство — речной клуб «Остров». Найти его можно, ориентируясь на десятиметровый маяк, который открыли в начале этого года. Newslab прогулялся по территории и расскажет о самых интересных местах «Острова».

Главная достопримечательность «Острова» — маяк. Его высота составляет около 10 метров, из которых 7,6 м приходится на корпус. Наверху конструкции установлен фонарь с круговым освещением. Каркас конструкции выполнен из металла, а обшивка — полипропилен. Из этого же материала делали понтоны, где паркуются катера и лодки.

Еще несколько лет назад большая часть территории была захламлена, а доступ на лодочную станцию имели только владельцы катеров. Красноярцы не раз жаловались на эту опасную часть острова и боялись там гулять из-за бродячих собак и подозрительных личностей, которые облюбовали старые склады. Сейчас это место озеленили, установили освещение, обустроили места для прогулок и отдыха.

«Очень нравится это место, часто здесь гуляем. Хоть облагородили берег — раньше тут была свалка. Теперь хорошо выйти и прогуляться с семьей. Нравится, что можно покататься на лодках», — делятся прохожие.

На территории причала пока не удалось решить все проблемы: по старой памяти животные выходят на прогулку рядом с «Островом», но ведут себя спокойно.

На территории клуба можно зайти в визит-центр и клубный дом — купить сувениры и выпить кофе. Кстати, стаканчик зернового кофе стоит 120 рублей, а в свою кружку — на 20 рублей дешевле. Раздевалка и бесплатный туалет делают досуг на станции более комфортным. На берегу установлены шезлонги, качели и барная стойка, с которых удобно наблюдать за отплывающими суднами.

Любители водного спорта могут взять на прокат сапборды. Час прогулки обойдется в 800 рублей, обучающий заплыв с инструктором — в 1500 рублей. Каждую среду «Остров» устраивает йогу на воде. Помимо того, посетителям доступны поездки на катере. Короткая двадцатиминутная прогулка будет стоить 3000 рублей. Заплыв до Дивногорска выйдет ощутимо дороже — в 15 000 рублей.

Для владельцев собственных судов есть стоянка на 129 мест. Вход к причалу закрыт калиткой, доступ к нему имеют только владельцы. Круглый год открыт ангар для хранения судов и ремонтная мастерская. Недавно начала работу первая в крае плавучая заправочная станция.

Уже сейчас локация стала местом проведения городских событий. Показ красноярских дизайнеров на «Острове» прошел 17 июня — свои коллекции представили локальные бренды. Первого июля здесь состоится всероссийский день сапбординга. Планируется пикник, любительские соревнования и кинопоказ на берегу Енисея.

Интернет-газета Newslab