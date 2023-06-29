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«Ешь эчпочмак и на кремль глазей»: зачем красноярцам ехать в Казань

«Ешь эчпочмак и на кремль глазей»: зачем красноярцам ехать в Казань

Newslab.ru
29.06.2023
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Казань во всей своей красе

Быстро добраться

Проще всего прямым рейсом «Красноярск — Казань». Такой предлагает, например, авиакомпания Nordwind. Современные «Боинги» летают в Казань два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям. Обратно — в четверг и субботу. Стоимость билета в одну сторону (июль-август) — от 10,5 тыс. рублей. Время в полете — 4 часа.

Заглянуть в Старо-Татарскую слободу

Как у Красноярска есть свой исторический квартал, так и у Казани — Старо-Татарская слобода. Попадаешь сюда и сразу же оказываешься посреди сказочного Востока. Все эти пестрые дома, мечети... Будто и нет тут никакого мегаполиса.

Мечеть аль-Марджани. Первая, со времен взятия Казани в 1552 году Иваном Грозным, каменная мечеть в Казани.
С этого ракурса — ничего необычного, такой дом вполне уместно смотрелся бы в историческом центре Красноярска...
А вот тут уже орнамент куда восточнее...
Классика татарского стиля.
Никакой вычурности, но при этом и узнаётся, и запоминается.
Заглянем во двор, что за воротами. Тут нас встречает вот такая сельская композиция.
Тут же на солнце греет бока кот, явно довольный своей жизнью. Но о знаменитых котах мы еще поговорим.
На стене дома — граффити явно не дворового исполнения. Считай картина!

Помечтать о сокровищах озера Кабан

Еще одно примечательное место в самом центре Казани — озеро Кабан и протянувшаяся вдоль него набережная. Можно сказать — образцово-показательная. Раньше здесь были лишь заросли камыша и потрескавшийся асфальт, но в 2015 году местные власти объявили конкурс на благоустройство.

Облагораживали берег в два этапа: первый завершился перед Чемпионатом мира по футболу-2018, второй — в августе 2020-го. Теперь не стыдно показать туристам.

Кабан — это не одно озеро, а целая система из трех водоемов, соединенных между собой протоками, — Нижний, Средний и Верхний Кабан.
На фото как раз озеро Нижний Кабан. Легенда гласит, что на дне спрятаны ханские сокровища, которые бросили в воду во время осады Казани Иваном Грозным.
Местным рыбакам сокровища, впрочем, пока что не попадались.
Памятник известному татарскому богослову Шигабутдину Марджани.
Даже урны здесь с фирменным неймингом!

Прогуляться по кремлю

Обязательный пункт в программе каждого туриста — посещение Казанского кремля. И в данном случае вовсе не для галочки: здесь есть на что посмотреть и чему удивиться. Взять хотя бы близкое соседство Благовещенского собора (старейшего в кремле сооружения) с мечетью Кул-Шариф.

А еще Казанский кремль — один из трех расположенных в Татарстане объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Казанский кремль можно попасть через ворота в Спасской башне, возведенной в 16 веке в том месте, где Иван Грозный воткнул в землю свой боевой стяг после взятия Казани. Ее строили те же зодчие, что и храм Василия Блаженного на Красной площади.
Благовещенский собор — старейшее сооружение ансамбля Казанского кремля. Эта церковь 16 века долгое время была главным храмом Казани. Слева — знаменитая «падающая» (потому как сильно наклонена на северо-восточную сторону) башня Сююмбике высотой 58 м.
Внутренний двор Казанского кремля
Эта кремлевская стена упирается в Юго-Западную башню.
Замысловатые фигуры на территории Казанского кремля.
Памятник у южного фасада казанского кремля в память о Герое Советского Союза, лауреате Ленинской премии — поэте-коммунисте Мусе Джалиле, участнике антифашистского подполья, казненного в нацистской тюрьме в 1944 году.

Мечеть Кул-Шариф — главная мечеть Татарстана, один из крупнейших мусульманских храмов в Европе. Тоже расположена на территории кремля. Ее возвели вместо легендарной мечети Казанского ханства, которую разрушили в ходе штурма Казани войска Ивана Грозного в 1552 году.

Свое название мечеть получила в честь Кул-Шарифа — последнего имама сеида разрушенного храма. Окна купола мечети, декорированного под «Казанскую шапку», вырезаны в форме тюльпанов.
Высота каждого из четырех главных миноретов — 58 метров. Еще есть два малых минарета, и два — на углах главного входа.
Отстояв небольшую очередь, можно подняться на балкон и изнутри оценить всю красоту.
Купол мечети.
Место для чтения Корана. Туристам на заметку: просто так посетить мечеть Кул-Шариф можно и христианам, и иудеям, и буддистам, и атеистам. Но помните, что женщине нельзя находиться в мечети с непокрытой головой, открытыми ногами или плечами. Платок или юбку можно бесплатно получить на входе.

Потусить на «Арбате»

Одна из центральных улиц Казани — Баумана (ее еще называют Казанским Арбатом) ну очень популярна среди туристов, в то время как параллельная ей Профсоюзная (она, в свою очередь, тоже имеет народное название — улица баров) пользуется любовью в основном у местных.

На Баумана всегда людно, весело и музыкально. Здесь полно магазинчиков с сувениркой и, конечно же, чак-чаком и прочими сладостями.

Вид на улицу Баумана — старейшую в Казани. Вдалеке виднеется колокольня Богоявленского собора.
Это самая высокая колокольня Казани (74 метра). Удобный ориентир для заблудившихся туристов: где колокольня — там и центр города.
А вот и сами туристы — в большом количестве.
А еще тут много уличных музыкантов.
Пройдешь с десяток метров — и уже другой репертуар.
Художники тоже при деле — творят, что называется, на ходу.
А это уже домашние заготовки.
Еще один памятник ленивому казанскому коту. Впрочем, не так уж он ленив. «Кот казанский: ум астраханский, разум сибирский» — написано на монументе. Есть и реальная история: императрица Елизавета Петровна во время визита в Казань в 1745 году заметила, что в городе нет мышей, и пожелала выписать из Казани 30 котов для несения службы по отлову грызунов в покоях Зимнего дворца. Коты успешно справились, и жили в почете и сытости.

Отведать чак-чак и эчпочмак

«Кто эчпочмак не едал, тот в Казани не бывал», — гласит татарская мудрость. Вообще, местная кухня к диетам совсем не располагает, а на вегетарианцев в кафе и ресторанах чаще всего смотрят недоуменно: как так без мяса?!

Одно из популярных сетевых заведений Казани — национальный фастфуд на любой вкус. Здесь, кстати, есть и вегетарианские вариации блюд.
Интерьер заведения.
Для журналистов из Красноярска любезно провели мастер-класс по приготовлению знаменитых эчпочмаков.
Берем тесто — делают его на кефире и сметане...
Начинку (говядина с картофелем и луком) кладем в центр раскатанной лепешки.
И пытаемся красиво завернуть в треугольник. Важно: начинку в этот треугольный пирог кладут в сыром виде, и она запекается одновременно с тестом.
Вот и он — эчпочмак собственной персоной. Здешние повара успокоили: «Форма может быть не идеальной, главное — вкус! А он зависит от правильно замешанного теста и начинки»

Говядина, баранина и, конечно, конина тут повсюду: в пирожках, похлебках и даже в салатах. А где в начинке нет мяса, там есть картофель. В общем, худейте заранее, потому как удержаться от дегустаций невозможно. Как и от чаепития, которым по татарской традиции всегда заканчивается любое застолье.

Чак-чак на десерт и с собой на подарки — дело святое, но шибко сладкое и калорийное.
Чак-чак классический — это восточное печенье из обжаренных во фритюре кусочков теста, перемешанных с медовым сиропом. Но, как говорят местные, чак-чак обычный им уже наскучил. Поэтому на прилавках попадается и вот такой оригинальный десерт.
Еще одна классика восточного стола — щербет. На любой вкус и цвет.
А кому и этого мало, могут попробовать что-нибудь из этого многообразия...
Пахлава, чурчхела, рахат-лукум...
...и халва. Куда же без нее.

Казань — настолько богатый на места и впечатления город, что охватить его в одной статье просто невозможно. Во второй части нашего путешествия по Татарстану мы расскажем о знаменитом граде-крепости Свияжске и высокотехнологичном Иннополисе. Следите за обновлениями на сайте и в наших соцсетях.

Newslab благодарит агентство по туризму Красноярского края, государственный комитет по туризму Татарстана, авиакомпанию Nordwind за организацию пресс-тура в удивительную Казань.

Богдан Богданов специально для Newslab

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