«Ешь эчпочмак и на кремль глазей»: зачем красноярцам ехать в Казань

Столица Татарстана — Казань — город, способный удивить даже бывалого туриста, и дело тут даже не в богатой тысячелетней истории. Здесь крепко «дружат» религии, древности и современности, а гостеприимность проявляют даже коты, которых местные повсеместно уважают. Корреспондент Newslab там побывал и делится свежими впечатлениями.

Быстро добраться

Проще всего прямым рейсом «Красноярск — Казань». Такой предлагает, например, авиакомпания Nordwind. Современные «Боинги» летают в Казань два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям. Обратно — в четверг и субботу. Стоимость билета в одну сторону (июль-август) — от 10,5 тыс. рублей. Время в полете — 4 часа.

Заглянуть в Старо-Татарскую слободу

Как у Красноярска есть свой исторический квартал, так и у Казани — Старо-Татарская слобода. Попадаешь сюда и сразу же оказываешься посреди сказочного Востока. Все эти пестрые дома, мечети... Будто и нет тут никакого мегаполиса.

Помечтать о сокровищах озера Кабан

Еще одно примечательное место в самом центре Казани — озеро Кабан и протянувшаяся вдоль него набережная. Можно сказать — образцово-показательная. Раньше здесь были лишь заросли камыша и потрескавшийся асфальт, но в 2015 году местные власти объявили конкурс на благоустройство.

Облагораживали берег в два этапа: первый завершился перед Чемпионатом мира по футболу-2018, второй — в августе 2020-го. Теперь не стыдно показать туристам.

Прогуляться по кремлю

Обязательный пункт в программе каждого туриста — посещение Казанского кремля. И в данном случае вовсе не для галочки: здесь есть на что посмотреть и чему удивиться. Взять хотя бы близкое соседство Благовещенского собора (старейшего в кремле сооружения) с мечетью Кул-Шариф.

А еще Казанский кремль — один из трех расположенных в Татарстане объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мечеть Кул-Шариф — главная мечеть Татарстана, один из крупнейших мусульманских храмов в Европе. Тоже расположена на территории кремля. Ее возвели вместо легендарной мечети Казанского ханства, которую разрушили в ходе штурма Казани войска Ивана Грозного в 1552 году.

Потусить на «Арбате»

Одна из центральных улиц Казани — Баумана (ее еще называют Казанским Арбатом) ну очень популярна среди туристов, в то время как параллельная ей Профсоюзная (она, в свою очередь, тоже имеет народное название — улица баров) пользуется любовью в основном у местных.

На Баумана всегда людно, весело и музыкально. Здесь полно магазинчиков с сувениркой и, конечно же, чак-чаком и прочими сладостями.

Отведать чак-чак и эчпочмак

«Кто эчпочмак не едал, тот в Казани не бывал», — гласит татарская мудрость. Вообще, местная кухня к диетам совсем не располагает, а на вегетарианцев в кафе и ресторанах чаще всего смотрят недоуменно: как так без мяса?!

Говядина, баранина и, конечно, конина тут повсюду: в пирожках, похлебках и даже в салатах. А где в начинке нет мяса, там есть картофель. В общем, худейте заранее, потому как удержаться от дегустаций невозможно. Как и от чаепития, которым по татарской традиции всегда заканчивается любое застолье.

Казань — настолько богатый на места и впечатления город, что охватить его в одной статье просто невозможно. Во второй части нашего путешествия по Татарстану мы расскажем о знаменитом граде-крепости Свияжске и высокотехнологичном Иннополисе. Следите за обновлениями на сайте и в наших соцсетях.

Newslab благодарит агентство по туризму Красноярского края, государственный комитет по туризму Татарстана, авиакомпанию Nordwind за организацию пресс-тура в удивительную Казань.

Богдан Богданов специально для Newslab