Дома из сериала и усатые мужчины: как красноярка бродила по знаменитому кварталу в Стамбуле

Пока в Красноярск медленно приходит осень, в Турции близится бархатный сезон. Встретить его можно в Стамбуле — городе, где семьи ютятся в крошечных квартирах рядом с грандиозными мечетями, а аккуратные фасады соседствуют с обветшалыми. Newslab прогулялся по одному из самых пестрых кварталов города и собрал пять непопулярных, но обязательных к посещению мест Балата.

Миниатюрные домики и расписные лошади из керамики

За время своего существования Балат успел побывать еврейским, курдским, цыганским и, наконец, турецким районом, что оставило отпечаток на его внешнем виде и проживающем здесь контингенте. Люди здесь живут в малогабаритных квартирах, вдоль домов протянуты бельевые веревки, посреди дороги дети играют в мяч.

Интересным образом здесь устроена «доставка» продуктов — жители домов, на первом этаже которых есть магазин, договариваются с его хозяином, чтобы он отправлял «заказ» прямиком в квартиру. Делается это при помощи незамысловатой системы — с верхних этажей на веревке спускается ящик, куда продавец складывает продуктовую корзину.

Население Балата не очень богато, поэтому до наплыва туристов район считался криминальным. Тем не менее, даже сейчас сумки с ценными вещами лучше крепко держать в руках.

Район стал популярным местом среди туристов относительно недавно — в 2017 году. Тогда в свет вышел турецкий сериал «Яма» («Чукур»), снятый на улицах Балата.

Местные тоже захотели вдохнуть жизнь в свой район. Вдохновившись голландскими пестрыми улицами, одни выкрасили в яркие цвета фасады и двери своего дома, другие занялись декором кафе и магазинов. И хотя в аккуратности турецкий квартал проигрывает европейским домикам, в живописности он точно не уступает. Благодаря этому, Балат прославился не как спальный район Стамбула, а как популярное и креативное место.

Здесь находят себе пристанище художники разных направлений и ремесел. Среди них неожиданно много керамистов. Наше внимание привлекли две уютные студии, где можно посмотреть работы турецких мастериц и даже приобрести уникальную статуэтку кому-нибудь в подарок.

Saliha Kartal Studio — авторская студия стамбульском художницы по имени, как несложно было догадаться, Салиха Картал. Женщина занимается созданием декора и посуды из керамики уже больше 20 лет.

Её визитная карточка — лошади и усатые мужчины. Коллекцию бюстов и фигурок она пополняет регулярно. Стоимость расписных пони начинаются от 1 тыс. лир (почти 3,5 тыс. рублей). Бюсты импозантных мужчин с пышными усами начинаются от 1250 лир (4,3 тыс. рублей), в ту же цену обойдутся фигурки в полный рост.

Если украшать дома чем-то подобным нет желания, можно купить скромную кружку средних размеров за 300 лир (1 тыс. рублей).

Адрес: Balat, Balat D:no, Vodina Cd. 91/B, 34087 Eyüpsultan/İstanbul

Ещё одна керамическая студия — Balart sanat evi. Здесь прямо на ваших глазах мастерицы создают миниатюрные изделия — уменьшенные копии культовых цветных домов, ради которых туристы и приезжают в Балат.

Цветастые фасады зданий из керамики можно повесить на стену или прилепить на холодильник рядом с другими магнитами. Также домик можно поставить на рабочий стол как напоминание о прошедшем отпуске.

Адрес: Balat, 36, Hızır Çavuş Köprübaşı Sk., 34087 Fatih/İstanbul

Джон Леннон, Queen и Nirvana на виниле

На одной из узких улочек Балата затесалось место притяжения меломанов Стамбула — HMK Dönence Plak. Здесь можно найти не только пластинки из 80-х, но и кассеты, компакт-диски и книги (разумеется, на турецком).

Ценители хвалят магазин за демократичные цены и редкие экземпляры. Этим место заработало высокий рейтинг на Google maps — 4,8 звезды при 116 оценках. В отзывах посетители хвастаются находками: кому-то повезло закупиться книгами по 20 лир (69 рублей), а кто-то обнаружил редкую пластинку с альбомом Nevermind группы Nirvana за «скромные» 520 лир (1805 рублей).

Кассеты, если вам еще есть, где их проигрывать, можно купить за 10 лир (34 рубля). Стоимость винила начинается от 50 лир (173 рубля).

Если вам некуда торопиться, то можно попросить продавца включить что-то из приглянувшегося и отдохнуть за чашкой чая, кофе или лимонада.

Адрес: Balat, Vodina Cd., 34087 Fatih/İstanbul

Город глазами художника



Арт-галерея Zamin Art выступает не только выставочным пространством, но и студией — автор пишет полотна прямо на месте. Если повезет, попадете на мастер-класс по созданию акварельных открыток.

В основном художник пишет пейзажи и узнаваемые достопримечательности Стамбула, например, собор Святой Софии или Галатскую башню.

Понаблюдать за работой художника можно бесплатно, а вот приобрести экспонаты — удовольствие не из дешевых. Большую акварельную картину автор оценивает в 4 тыс. лир (13,9 тыс. рублей). Маленькие живописные работы начинаются от 800 лир (2,7 тыс. рублей), что примерно в 50 раз дороже открыток из любого сувенирного магазина.

Адрес: Balat, Bekri Mustafa Sk. no:19, 34087 Fatih/İstanbul

Как в лучших домах Стамбула

Если душа изнывает по вензелям, золоту и бархату, тогда вам в Antik Sofra. Это колоритный антикварный магазин, целиком уставленный мебелью и декором прошлых эпох.

Несмотря на привлекательность для туристов, Балат остается бедным кварталом. Чтобы добраться до живописных мест, нужно пройти по узким улицам с обветшалыми домами, где шныряют косо глядящие на иностранцев дети. В такой обстановке магазин выглядит оазисом. Полки шкафов ломятся от хрусталя и фарфора, тесными рядами выложены золотые ложки — словом, настоящее убежище султана.

Прихватить отсюда что-нибудь на сувениры вряд ли получится, уж очень дорого и хрупко, а вот полюбоваться портретами дам в массивных бронзовых рамах — легко.

Адрес: Balat, Kemal Kolotoğlu İş Hanı, Çiçekli Bostan Sk. No:6 D:E, 34087 Fatih/İstanbul

Если окажетесь в Стамбуле, обязательно отведите пару-тройку часов на прогулку по Балату. С собой советуем взять побольше воды, сумку для покупок и удобную обувь — холмистый ландшафт квартала непросто преодолевать в жару. Приятного путешествия!

Елизавета Чурилова специально для Newslab