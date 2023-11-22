«Лучший региональный аэропорт России»: как красноярская авиагавань изменилась за 10 лет

В 2014 году красноярский аэропорт «Емельяново» подошёл к пределу своего развития. Воздушная гавань города требовала срочного изменения. С момента продажи контрольного пакета акций для привлечения инвесторов прошло уже почти 10 лет. Newslab вспоминает, как менялся аэропорт и куда он «пришел».

Строительство аэропорта рядом с поселком Емельяново под Красноярском началось в далеком 1976 году. Место выбрали таким образом, чтобы метеоусловия не мешали полетам. Расчет оказался верным — в красноярском аэропорту почти не бывает нелетной погоды.

Уже 25 октября 1980 года в «Емельяново» приземлился первый самолет. Это был Ил-62, выполнивший рейс из Москвы. К тому моменту в аэропорту были достроены здание аэровокзала и взлетно-посадочная полоса, служба теплового и санитарно-технического обеспечения, котельная и энергослужба.

Но к 2014 году аэропорт «Емельяново» подошел к пределу своего развития.

«Терминал внутренних линий изначально был спроектирован как грузовой, а терминал международных линий проектировался под почтовый сортировочный пункт. Моральный и физический износ зданий составляет более 80 %», — констатировал тогда Сергей Ерёмин, который был в это время министром транспорта Красноярского края.

В декабре 2014 года руководство края объявило, что 51 % акций аэропорта, которые до этого находились в государственной собственности, выставляют на открытый аукцион.

В июле 2015 года на должность заместителя генерального директора по стратегическому развитию Международного аэропорта «Емельяново» пришёл Андрей Метцлер. С 1 октября 2015 года он занял пост генерального директора аэропорта. Дальнейшее масштабное развитие красноярской воздушной гавани и все ее основные достижения являются результатом его высокопрофессионального менеджмента, а также команды управленцев, которую ему удалось собрать.

В 2015 году пассажиропоток красноярского аэропорта составил 1,8 млн человек. Старая инфраструктура не справлялась с таким количеством людей даже после проведенного капитального ремонта терминала внутренних перелетов.

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9 декабря 2015 года стало для бывшего «Емельяново» исторической датой — в этот день было положено начало строительства нового пассажирского терминала. Сдали здание в рекордно короткие сроки — в декабре 2017 года.

Площадь нового терминала составила 58 тысяч квадратных метров. В самолеты пассажиры смогли попадать через телетрапы — раньше такого сервиса не было. В «Емельяново» их установили 6, что редкость для Сибири и Дальнего Востока. Количество стоек регистрации расширилось до 26. Пропускная способность аэропорта в целом выросла до 5 млн в год.

Старый терминал было решено не сносить, а реконструировать. В нем открылся зал специального обслуживания, деловой центр с конференц-залами, коворкингом и переговорными. При необходимости, гости могут не тратить время на поездку в город, а остановиться дождаться пересадки прямо в аэропорту — в отеле «Легенда» или ресторане.

В марте 2019 года красноярский аэропорт сменил название — он стал международным аэропортом «Красноярск», а в мае дополнительно получил имя всемирно известного певца Дмитрия Хворостовского. В его честь в пассажирском терминале установлен белый рояль, здесь часто проходят концерты.

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Вообще в аэропорту регулярно устраивают какие-то активности. То директор лично проводит экскурсии по «закулисью», показывая гостям все секретные места. То вообще взлетную полосу перекрывают на короткое время ради благотворительного пробега. Так, «Улетная пятерка» в сентябре 2020 года собрала тысячу человек, которые пробежали дистанцию по действующей взлетно-посадочной полосе.

В августе 2021 года на перроне аэропорта был установлен новый рекорд России по трек-пулу. Его поставил красноярец Иннокентий Веселов, который протащил 17 метров пассажирский Boeing 737-800. Вес самолета 65 тонн и 188 кг.

Развитие красноярского аэропорта не останавливается. В августе 2021 года он официально стал хабом группы «Аэрофлот». В ближайшее время количество бортов этой авиакомпании, базирующейся в Красноярске, должно увеличится.

В сентябре 2021 года состоялось торжественное открытие магистральной рулежной дорожки, которая позволила увеличить количество взлетов/посадок вдвое. Теперь в час аэропорт может принять 24 рейса, вместо 12. Это принесло свои плоды — в декабре 2022 года аэропорт впервые в своей истории обслужил 3 млн пассажиров.

В мае 2022 года начался второй этап реконструкции перрона. Предстоит заменить 109,2 тыс. кв. метров покрытия. Это позволит создать новые стоянки для самолетов и места для их обработки противообледенительной жидкостью. Ввести в эксплуатацию этот объект должны уже в 2024 году. В конце 2023 года запланирован ввод в эксплуатацию инфраструктуры нового грузового терминала.

В октябре 2023 года стало известно, что следующий этап реконструкции перрона, а также реконструкция взлётно-посадочной полосы аэропорта Красноярск вошли в список поручений президента Российской Федерации.

Красноярский аэропорт все эти годы работает для людей. Его развитие и статус высоко оценил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

«Красноярский край находится в самом центре страны. С запада на восток его пересекает Транссиб и федеральная трасса, а с юга на север — судоходный могучий Енисей. В Красноярске лучший региональный аэропорт России, куда можно попасть прямым рейсом из многих городов страны. И где, кстати, расположен второй после Шереметьево домашний аэропорт компании „Аэрофлот“. Поэтому добраться до Красноярского края легко. И, поверьте, это того стоит», — заявил глава региона.

Познакомиться с работой аэропорта «Красноярск» имени Дмитрия Хворостовского можно на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Он представлен в составе экспозиции Красноярского края.

Метцлер Андрей Владимирович Депутат Законодательного собрания Красноярского края, экс-генеральный директор международного аэропорта Красноярск