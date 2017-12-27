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«Готов к полётам!»: фоторепортаж с открытия нового аэропорта Красноярска

«Готов к полётам!»: фоторепортаж с открытия нового аэропорта Красноярска

27.12.2017
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4178 свай, около 287 км кабеля электроснабжения, более 4 тысяч тонн металла для каркаса терминала, миллиарды рублей, потраченных на его строительство, и всего полтора года ожидания — сухие цифры одной из самых важных (не забываем про четвертый мост через Енисей) строек последних лет. Теперь, наконец, можно сказать: «У них получилось!».

Гостям показывали трансляцию церемонии открытия на огромном плазменном экране. Потом на нем запустят ролики с видами сибирской природы, представителями народов края и важными достижениями.
Так сейчас выглядит центральный зал пассажирского терминала. Под потолком — макет космического спутника.
Пока не начался концерт, кто-то, стоя на голове, репетирует свой номер.
Танец «Енисейская Сибирь». Он отражает концепцию оформления нового терминала: Енисей как река, которая объединяет народы Сибири.
На сцене — гости из Тувы и Хакасии.

Те, кто пристально следил за ходом работ над терминалом, еще до открытия могли узнать много интересного о проекте, сравнить его с другими обновленными аэропортами Сибири, и рассмотреть интерьеры на многочисленных фотографиях, которые то и дело мелькали в интернете, а некоторым даже посчастливилось его протестировать.

Выставка репродукций картин знаменитого сибирского художника Василия Сурикова.
Актрисы в форме стюардесс обсуждают всемирно известное полотно.
В это время гости фотографируются с актерами, которые изображают пилотов.
На экране — знакомый логотип этнофестиваля «Мир Сибири».
На стене — символическое изображение реки Енисей.
Вывеска сразу на трех языках: русском, английском и китайском.

На официальном торжественном открытии нового аэропорта было больше 500 человек: зрители, журналисты (судя по количеству видеокамер, собрались все телекомпании города), высокие чины и те, кто лично принимал участие в проектировании и строительстве терминала, а также люди, чья работа так или иначе связана с авиацией.

Анатолий Разинкин — самый первый директор аэропорта «Емельяново», назначенный на должность в 1980-м году: «Простор, благодать! Для пассажиров весьма удобно, да и для обслуживающего персонала, я надеюсь, тоже. И мне бы очень хотелось, чтобы открытие нового аэропорта стал первым, но решающим шагом в развитии гражданской авиации на территории Красноярского края, без которой край просто не может существовать».
Игорь Башкатов, гендиректор дизайн-группы «Артстиль»: «Мы работали над темой уникального образа аэропорта Красноярск, который служит воротами на большую территорию под названием «Енисейская Сибирь». Один из арт-объектов — он здесь появился недавно — это лодка, в которой некоторые видят еще и крыло самолета. Это собирательный образ «Енисейской Сибири».
А вот та самая лодка.
Операторы в ожидании важных гостей.
Врио губернатора Красноярского края Александр Усс: «Открытие такого аэропорта — это не просто техническая процедура. Это событие российского масштаба. Он призван стать воротами так называемой Енисейской Сибири. Я уверен, что у аэропорта и нашего огромного региона большое будущее. В добрый путь!».
Старт работе терминала дали (слева направо): руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, врио губернатора Красноярского края Александр Усс, глава Тувы Шолбан Кара-оол, гендиректор АО «Эра Групп» Алексей Васильченко, и. о. первого заместителя главы Республики Хакасия Олег Нам. Все они одновременно приложили ладони к специальной сенсорной панели. В этот момент на крыше терминала включилась подсветка надписи «Аэропорт Красноярск».
«Аэропорт Красноярск» готов встречать пассажиров.

Новый пассажирский терминал — подарок не только для всех красноярцев, но и для гостей и участников Зимней универсиады-2019; собственно, благодаря Студенческим играм и было начато строительство аэропорта. Новый терминал будет обслуживать как внутренние, так и международные рейсы после завершения оборудования международного пункта пропуска в 3-м квартале 2018 года.

U-Лайка — талисман Студенческих игр в Красноярске.
Все хотят с ней фото на память.
И она никому не отказывает...
Дай лапу, друг!
Генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске» Максим Уразов: «Зимняя универсиада-2019 — это повод изменить и Красноярск, и Красноярский край. Наш город получил современный аэропорт, и гости и участники Студенческих игр сразу же будут попадать в атмосферу комфорта; уже с въездных ворот у них будет формироваться правильное мнение о Красноярске. Не зря же у нас в народе говорят, что встречают по одёжке».

Первым рейсом из нового аэровокзала стал сегодняшний Y-217 авиакомпании NordStar по маршруту Красноярск — Норильск. С этого момента все последующие внутренние рейсы на прилет и вылет будут обслуживаться уже через новый терминал.

В добрый путь!


Богдан Богданов специально для интернет-газеты Newslab.ru
Фото: Александр Гребенников

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