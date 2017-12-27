«Готов к полётам!»: фоторепортаж с открытия нового аэропорта Красноярска

У красноярцев теперь есть официальный повод для гордости — с сегодняшнего дня начинает работу новый пассажирский терминал под новым названием — «Аэропорт Красноярск»; главная воздушная гавань края, которая первой примет гостей и участников Зимней универсиады-2019. Накануне в аэропорту прошла торжественная церемония открытия — на историческом событии побывал и Newslab.ru. Вот как это было.

4178 свай, около 287 км кабеля электроснабжения, более 4 тысяч тонн металла для каркаса терминала, миллиарды рублей, потраченных на его строительство, и всего полтора года ожидания — сухие цифры одной из самых важных (не забываем про четвертый мост через Енисей) строек последних лет. Теперь, наконец, можно сказать: «У них получилось!».

Те, кто пристально следил за ходом работ над терминалом, еще до открытия могли узнать много интересного о проекте, сравнить его с другими обновленными аэропортами Сибири, и рассмотреть интерьеры на многочисленных фотографиях, которые то и дело мелькали в интернете, а некоторым даже посчастливилось его протестировать.

На официальном торжественном открытии нового аэропорта было больше 500 человек: зрители, журналисты (судя по количеству видеокамер, собрались все телекомпании города), высокие чины и те, кто лично принимал участие в проектировании и строительстве терминала, а также люди, чья работа так или иначе связана с авиацией.

Новый пассажирский терминал — подарок не только для всех красноярцев, но и для гостей и участников Зимней универсиады-2019; собственно, благодаря Студенческим играм и было начато строительство аэропорта. Новый терминал будет обслуживать как внутренние, так и международные рейсы после завершения оборудования международного пункта пропуска в 3-м квартале 2018 года.

Первым рейсом из нового аэровокзала стал сегодняшний Y-217 авиакомпании NordStar по маршруту Красноярск — Норильск. С этого момента все последующие внутренние рейсы на прилет и вылет будут обслуживаться уже через новый терминал.



В добрый путь!





Богдан Богданов специально для интернет-газеты Newslab.ru

Фото: Александр Гребенников