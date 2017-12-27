«Готов к полётам!»: фоторепортаж с открытия нового аэропорта Красноярска

4178 свай, около 287 км кабеля электроснабжения, более 4 тысяч тонн металла для каркаса терминала, миллиарды рублей, потраченных на его строительство, и всего полтора года ожидания — сухие цифры одной из самых важных (не забываем про четвертый мост через Енисей) строек последних лет. Теперь, наконец, можно сказать: «У них получилось!».
Те, кто пристально следил за ходом работ над терминалом, еще до открытия могли узнать много интересного о проекте, сравнить его с другими обновленными аэропортами Сибири, и рассмотреть интерьеры на многочисленных фотографиях, которые то и дело мелькали в интернете, а некоторым даже посчастливилось его протестировать.
На официальном торжественном открытии нового аэропорта было больше 500 человек: зрители, журналисты (судя по количеству видеокамер, собрались все телекомпании города), высокие чины и те, кто лично принимал участие в проектировании и строительстве терминала, а также люди, чья работа так или иначе связана с авиацией.
Новый пассажирский терминал — подарок не только для всех красноярцев, но и для гостей и участников Зимней универсиады-2019; собственно, благодаря Студенческим играм и было начато строительство аэропорта. Новый терминал будет обслуживать как внутренние, так и международные рейсы после завершения оборудования международного пункта пропуска в 3-м квартале 2018 года.
Первым рейсом из нового аэровокзала стал сегодняшний Y-217 авиакомпании NordStar по маршруту Красноярск — Норильск. С этого момента все последующие внутренние рейсы на прилет и вылет будут обслуживаться уже через новый терминал.
В добрый путь!
Богдан Богданов специально для интернет-газеты Newslab.ru
Фото: Александр Гребенников