«Старая технология уходит в прошлое»: как идет модернизация КрАЗа

Программа экологической модернизации КрАЗа началась в 2003 году по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски. Сегодня завод готовится к перестройке, благодаря которой РУСАЛ намерен значительно снизить нагрузку на окружающую среду. Накануне на заводе побывал новый министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин. Он оценил уже проведенные работы и планы по дальнейшей модернизации. Что именно показали министру, в материале Newslab.

Первые этапы экологической модернизации КрАЗа позволили снизить суммарные выбросы завода почти на 40 %, а выбросы фтористых соединений — более чем на 75 %. На заводе установлены системы газоочистных установок с двухступенчатой очисткой — сначала сухой, затем мокрой.

Сейчас на заводе завершается процесс установки нового электрофильтра в анодном производстве. Как рассказал Владимиру Часовитину управляющий директор «РУСАЛ Красноярск» Евгений Курьянов, оборудование будет собирать твердые частицы и пыль от прокалки кокса в процессе изготовления анодной массы — это «сырьё» необходимо для электролиза алюминия.

По программе «Чистый воздух» на КрАЗе уже перевели все электролизеры на технологию «ЭкоСодерберг». Выбросы, в том числе смолистых веществ, существенно сократились. Напомним, технологию «ЭкоСодерберг» разработал инженерно-технологический центр РУСАЛа. Она вошла в Справочник наилучших доступных технологий, утвержденный приказом Росстандарта. Также на КрАЗе реализуют программу перехода на использование экологичного пека в производстве анодной массы. Благодаря этому более безопасному сырью для производства алюминия и другим техническим решениям значительно снижаются выбросы бензапирена.

За оборудованием на КрАЗе непрерывно следят сразу несколько систем экологического контроля. Датчики на трубах газоочисток работают в режиме онлайн и передают данные контролирующим ведомствам, а также на сайт информационно-аналитической системы министерства экологии.

КрАЗ не отстает от мировых тенденций и внедряет в свою работу искусственный интеллект. Эта технология в режиме «24/7» контролируют экоэффективность завода. Автоматика постоянно следит за камерами, установленными в корпусах электролиза, чтобы заметить любые нестандартные ситуации и возможную разгерметизацию электролизеров.

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Следующей точкой визита стала площадка, подготовленная для строительства новых корпусов завода. Забить первую сваю в основание, по сути, нового завода, планируют в ближайшее время.

Евгений Курьянов напомнил министру экологии, что проект получил одобрение экологической экспертизы и Главгосэкспертизы.

«Мы ожидаем положительный ответ на запрос разрешения на строительство. После этого будем приступать к забивке первой сваи», — пояснил управляющий директор РУСАЛ.

После подключения новых корпусов, начнется демонтаж старых, которые построены еще во времена СССР. Новое производство будет оборудовано разработанными инженерами РУСАЛа электролизерами РА-550. Они работают по технологии обожженного анода. Благодаря использованию более экологичной и энергетически эффективной выбросы бензапирена на новом производстве снижаются до нуля, фторидов — в 3,5 раза.

Показательный пример использования такой технологии на заводе в Дубае — там предприятие находится в километровой близости к жилищным комплексам и объектам социальной инфраструктуры. Минимальный объём вредных выбросов такого завода позволяет ему быть безопасным.