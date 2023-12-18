«Как в сказке!»: на красноярском «Острове» появилась новогодняя елка

Новогодняя атмосфера захватила Красноярск. Преображаются городские улицы, витрины заполняются гирляндами, а на полках магазинов появляются новогодние подарки. Совсем скоро в городе зажгутся праздничные огни и откроются ледовые городки. И, конечно, все с нетерпением будут ждать новогодних елок. В эти выходные в Красноярске впервые праздничная локация открылась на острове Отдыха. Здесь для гостей устроили праздник с Дедом Морозом, Снегуркой и сказочными персонажами. Newslab побывал на открытии и покажет самые яркие кадры.

Новая для Красноярска локация — речной клуб «Остров» — открылась летом при поддержке золотодобывающей компании «Полюс». Почти сразу место вошло в топ любимых среди горожан: летом здесь можно было отдохнуть у воды, прокатиться на сап-борде, сфотографироваться у маяка.

Но локацию решили сделать круглогодичной, чтобы красноярцы посещали «Остров» не только летом.

«Лето закончилось, а гости у нас, конечно, нет. Они приходят к нам, и мы решили установить здесь новогоднюю елку. Мы всегда рады гостям и хотим сделать так, чтобы в любое время года им было интересно и комфортно. Сегодня открытие елки, но в планах провести еще несколько детских утренников — с Дедом Морозом, Снегуркой и в один из дней будет даже Водяной, который выходит из воды. Так что следите за нашими соцсетями и приходите», — сказала руководитель речного клуба «Остров» Агата Гавричкова.

Теперь на «Острове» есть елочка, украшенная в речной тематике. На ветках висят необычные украшения в виде рыб, морских узлов, парусников и якорей. Звезда на верхушке елки тоже непростая — это 5 слитков золота — символ компании «Полюс».

В день открытия елки для детей устроили веселый праздник. Гостей развлекали Снегурочка, ее помощники-зайцы и снеговик. Ребята учились отправлять почту, сортировать подарки, а в перерывах — согревались танцами.

«Мне больше всего понравились зайцы — были смешные, и показывали все смешно. Елка очень красивая, светящаяся, как в сказке. Новый год мне нравится, потому что я люблю подарки получать», — поделилась семилетняя Лера. На открытие елки она пришла вместе с мамой Татьяной.

«Мы увидели в соцсетях объявление, что здесь появится елка, и решили прийти. Были здесь один раз летом, очень понравилось место, стало красиво и уютно, можно погулять. Теперь если погода будет позволять, будем чаще ездить», — рассказала жительница Красноярска.

Главным гостем вечера стал, конечно, Дед Мороз. Большой и добрый — он обнимался с ребятишками, подарил им «новогодние огни» из своего посоха, а в конце наградил каждого шоколадной медалью. Каждый желающий мог рассказать свое желание и сфотографироваться с Дедом Морозом.

Елка — не единственный подарок от «Полюса»: чтобы уберечь от сильных морозов, главный символ «Острова» — маяк — нарядили в теплый синий шарф.

«Речной клуб «Остров» за более чем полгода работы успел полюбиться красноярцам. Нам захотелось сделать его местом притяжения не только в летний, но и в зимний период. Поэтому накануне всеми любимых праздников в речном клубе появилась настоящая новогодняя локация с елочкой в речном стиле и яркими огоньками. Это подарок от компании «Полюс» для всех горожан и гостей Красноярска, — сказал директор по работе с государственными органами «Полюс Красноярск» Никита Смирнов.

Елка в речном клубе «Остров» будет работать все новогодние праздники. Поэтому у горожан есть прекрасная возможность подарить себе и своим детям чуточку волшебства и чуда!

Интернет-газета Newslab, фотографии предоставлены компанией «Полюс»