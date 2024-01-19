«Пришли вместе с мужем грехи смывать»: как красноярцы Крещение отмечали

19 января все православные христиане отмечают Крещение Господне. Накануне в храмах города прошли богослужения и чин великого освящения воды. В полночь красноярцы, несмотря на мороз, по традиции пришли окунуться в ледяную воду. Ритуал купания в проруби символизирует очищение от грехов, и за несколько веков он прочно прижился в народе. Как это было, и почему сибиряки совершают омовение в суровых условиях — в фоторепортаже Newslab.

В Красноярске, как и в прошлом году, было организовано 2 места для крещенских купаний: на левобережье — напротив пешеходного перехода у Центрального парка, и на правом берегу — в сквере Энтузиастов за ТЦ «Красноярье» у Никольской церкви. Для безопасности организованы не проруби в Енисее, а отдельно стоящие купели, в которых температура +4 °C. В одном из таких мест мы и побывали.

На улице возле Никольского храма настоятель — отец Иоанн под звон колоколов, прямо на улице провёл службу и после освящения воды обратился к верующим: «Ничто не поколеблет человека, если твердыня веры будет фундаментом всей его жизни... Всех вас поздравляю с этим вселенским торжеством и желаю крепости сил и многих лет жизни! С праздником!»

У храма ближе к полуночи выстроилась очередь — так много пришло желающих. В большинстве это молодые люди. Мороз в этом году на Крещение не сильно большой — ниже −20 °C, но все равно довольно холодно. Однако это не пугает любителей окунуться в воду. «Бывает и похолоднее», — говорят они.

Традиционно на месте дежурят врачи, спасатели и полиция. Кстати, сотрудники силовых ведомств сами принимают участие в обряде. Рядом в палатках работают пункты обогрева.

Во время купаний действуют правила: в воде можно находиться не больше минуты, чтобы избежать переохлаждения; запрещено купание детей без присмотра родителей и в состоянии алкогольного опьянения.

Николай уже более 40 лет окунается на Крещение в проруби и вот что он говорит: «Это ощущение восторга, сложно объяснить, как будто заново родился. Легко становится и телу, и душе. Я родом с Алтая, и каждый год 19 января мы ходили купаться в прорубь на речку Белокуриху. Традицию сохранил и сейчас».

А другому Николаю 31 год, они приехали с супругой к Никольской церкви одними из первых, чтобы занять очередь: «Пришёл окунаться в 3-й раз в жизни. Немного прохладно, но потом ощущения хорошие. От грехов избавился, потому что у всех они есть».

Артём пришел с друзьями. Парни рассказали, что окунаться на Крещение в купели решили начать с этого года. Готовились заранее: закалялись и практиковали обливания холодной водой после бани. «Чувствуется большой прилив сил, бодрость. Думаю, начнём чаще посещать храм», — поделился Артём.

Сергей приехал с семилетним сыном: «Супруга осталась дома с маленьким ребенком, в мы пришли окунуться. Смываем грехи. Хорошее дело, святой праздник!»

Несмотря на то, что дрожит, Мария улыбается: «Пришли вместе с мужем грехи смывать. Очень люблю баню и перепад температур — тепло-холод, но окунуться в Крещение пришла первый раз. Очень понравилось! Вода теплая. Слушала проповедь: запах ладана и вся атмосфера очень располагают».

Традиции обливания придерживаются и в красноярском детском саду № 317. Сегодня сотрудники, больше сотни малышей и их родители провели праздничные обливания. Посмотрите, как это было!

А вы окунались в этом году в купель? И что думаете об этой традиции? Расскажите в комментариях.

Ирина Егорова специально для Newslab

