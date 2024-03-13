«Бросай всё, вставай на лыжи!»: лучшие фото с большого спортивного праздника в Красноярске

На острове Татышев в Красноярске в минувшие выходные прошел большой спортивный праздник «На лыжи!». Лыжный забег для всех любителей лыжного спорта организовала компания РУСАЛ. Самые яркие кадры эстафеты — в фоторепортаже Newslab.

В Красноярске и других городах проекта «На лыжи!», которых уже больше двух десятков, лыжный праздник ежегодно собирает тысячи любителей зимних видов спорта. На дистанцию в несколько кругов вокруг поляны, где летом резвятся суслики, вышли ребятишки до 16 лет, а также женщины и мужчины всех возрастов.

В 2016 году основатель РУСАЛа Олег Дерипаска предложил идею — развивать лыжи как самый народный и доступный вид спорта. Так появился фестиваль «На лыжи».

«Это один из самых массовых видов спорта, соревнования можно проводить в любом регионе. В Дивногорске, Ачинске и поселке Таёжный Богучанского района в рамках проекта „На лыжи!“ спортивный праздник прошел 3 марта, а через неделю лыжную эстафету принял Красноярск. Рад, что успели провести в Красноярске — есть снег, хорошая погода и хорошее настроение. Как говорится, бросай всё, вставай на лыжи!» — поделился заместитель директора Алюминиевого дивизиона РУСАЛ Дмитрий Дмитриев.

В честь 8 Марта в забеге на лыжах участие принял женсовет красноярской промплощадки РУСАЛа. «Пришли сюда женским коллективом вместе с детьми, которые тоже участвуют в забеге. Показываем им пример — как можно весело и с пользой для здоровья провести выходные, — поделилась председатель женского совета РУСАЛ-Центр учета Екатерина Синькина. — У нас собралась дружная команда, и мы надеемся, что победим!»

«Рада, что продержалась, пробежала и не упала. Желаю всем добежать до финиша без падения! — улыбается Ольга Худякова. — 15 марта будет 20 лет, как я работаю на КрАЗе. Стараюсь участвовать во всех мероприятиях. У нас всегда очень весело, поэтому присоединяйтесь к нам».

«Получила незабываемые ощущения. Благодаря мероприятию, которое устроила наша замечательная компания, вспомнила, что такое лыжи, — поделилась Надежда Вайземиллер, менеджер компании РУСАЛ. — Последний раз на лыжах стояла в школе, больше 20 лет назад, но результат хороший. Участвуем всей семьей, планирую участвовать и в следующий раз».

Владимир Мусиенко, заместитель директора по проведению мероприятий Центра спортивной подготовки Красноярска, президент федерации триатлона Красноярского края, 11-кратный обладателль титула «Железный человек», считает трассу на Татышеве самой удачной с точки географического расположения.

«Сюда удобно добираться с любого района. Сам порой после работы заезжаю на остров побегать на лыжах. Весеннее солнце, конечно, „съедает“ лыжню, но мы успели провести этот праздник. Очень приятно, что красноярцы на него откликнулись, и у лыжного спорта появляется всё больше и больше поклонников, — рассказывает прославленный спортсмен. — Лыжный спорт является базовым видом спорта в Красноярском крае. Постоянно Красноярский край делегирует спортсменов в сборную России. Вот сейчас мы следим за нашими лыжниками — братьями Жуль, которые успешно выступают на чемпионатах страны. Компания РУСАЛ на протяжении долгих лет поддерживает наше лыжное движение. Это, в частности, и поддержка лыжных трасс, и закупка инвентаря».

Алена Сидько, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпиады в Турине в спринтерской лыжной гонке, сейчас тренирует детей в дивногорской спортивной школе:

«Лыжных эстафет стало больше, что очень радует. Это положительный пример для детей и всех любителей лыжного спорта, — говорит лыжница. — Дивногорск — небольшой город, но с каждым годом всё больше и больше людей приходит на лыжные трассы укреплять свое здоровье. У лыжного спорта есть преимущества: в лесу наслаждаешься свежим воздухом, плюс работают все мышцы, включая сердечную».

На финише волонтеры РУСАЛа вручали медали и дарили веточку мимозы каждой участнице, пробежавшей дистанцию. Победители и призеры также получили памятные подарки от организаторов Дня спорта «На лыжи!» РУСАЛ и Эн+.

Сильнейшей среди женщин стала Арина Чигорина, второй пришла Елизавета Першина, третьей — Галина Ремизова. Кстати, Галина Ремизова с мужем участвуют во всех лыжных соревнованиях, в том числе и в минувшие выходные в Дивногорске. У мужчин первым пришел Егор Вожаков, вторым Алексей Носов и третьим Александр Влавацкий. Среди юных лыжниц первой стала Валерия Сидько, 2-е место у Марины Журавлёвой, 3-е — у Софьи Ротновой.

Компании РУСАЛ и Эн+ совместно с Федерацией лыжных гонок России ежегодно проводят в городах присутствия проводятся массовые соревнования по лыжным гонкам с участием спортсменов разных возрастов — как любителей, так и профессионалов. Также организована поддержка наиболее перспективных юных лыжников, для которых РУСАЛ приобретает экипировку и инвентарь. Свои успехи спортсмены демонстрируют на мероприятиях проекта «На лыжи!».

Одновременно проходит обучение детских тренеров, для чего совместно с Сибирским государственным университетом физической культуры и спорта была разработана специальная учебная программа, и организаторы также проводят конкурс на звание лучшего тренера. Кроме того, компании инвестируют в развитие лыжной инфраструктуры.

Ирина Егорова специально для Newslab