«Люди — главный капитал»: как студентов из Монголии готовят стать металлургами

Для учебы в Институте цветных металлов и материаловедения СФУ в Красноярск приехали студенты из Монголии. Они смогут освоить инженерные специальности при поддержке компании РУСАЛ. Сейчас будущие металлурги интенсивно учат русский язык. Как проходят занятия монгольских студентов — в материале Newslab.

Компания РУСАЛ, совместно с Министерством горнорудной и тяжелой промышленности Монголии, решила поддержать обучение монгольских студентов в Сибирском федеральном университете. Будущие специалисты получат в России современное образование, чтобы в дальнейшем помогать своей стране в развитии промышленности и смежных отраслей.

«В рамках нашего сотрудничества с близлежащими государствами, мы активно работаем над развитием международных образовательных программ. Сейчас значимым проектом является партнерство с Министерством горнорудной и тяжелой промышленности Монголии и Сибирским федеральным университетом (СФУ), которое направлено на обучение молодых талантливых студентов из дружественных стран по профильным специальностям. Это сотрудничество было укреплено подписанием трехстороннего меморандума. Первая пробная группа студентов из Монголии открывает путь для будущего международного обмена и сотрудничества», — рассказывает Марина Деревлёва, директор департамента по развитию персонала и корпоративной культуре РУСАЛа.

Студенты приехали в Красноярск совсем недавно — пять дней назад. Ребята еще привыкают к обстановке и изучают новую для них среду. «В Красноярске нам очень интересно и очень удобно. Сибирь нам очень нравится. Особенно нравятся общежития, университет, преподаватели. Но изучать русский язык немного сложно», — поделилась студентка Ахжархын Байбит.

Перед началом учебного года студенты начали проходить интенсивный курс русского языка с использованием специальной методики, разработанной преподавателями подготовительного отделения для иностранных обучающихся СФУ.

Работа началась еще в феврале — сначала онлайн, а теперь очно, в стенах университета. Как отмечает Анна Мезит, доцент кафедры русского языка как иностранного СФУ, студентов из Монголии отличает скромность и целеустремленность. Ребята искренне интересуются русским языком и ответственно относятся к занятиям. Преподаватели ищут к каждому свой подход, чтобы помочь студентам раскрыться. Главное в этом деле — эмпатия, говорит специалист.

«Наша работа — обучать студентов языку так, чтобы они заговорили, могли общаться и учиться на русском языке. Несмотря на то, что мы носители языка, мы должны добиться эффекта отстранения — самим выучить русский язык с нуля, как студенты», — поделилась Анна Мезит.

Стресс от морозов и мудреный русский язык

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В общении со студентами преподаватели первое время используют интернационализмы, картинки и жесты. Когда учащиеся освоят базовую лексику, на ее основе они начнут изучать новые слова и грамматику. За три месяца студенты должны получить уровень B2 — этого хватит, чтобы поддержать диалог с носителем почти на любую тему.

Помимо того, что студенты учат язык, они также активно погружаются в русскую культуру. На занятиях им рассказывают о праздниках и традициях. Вне учебы они встречаются с иностранцами из других групп и русскими студентами. В игровом формате они общаются друг с другом, что дает возможность практиковать язык и ближе знакомиться с культурой.

Сейчас студенты занимаются с преподавателями три часа в день. Помимо этого, они выполняют много домашней работы. Со временем к русскому языку подключатся специальные предметы — математика, физика и информатика для иностранцев. К концу подготовки студенты будут готовы осваивать программу бакалавриата.

«Студенты, приехавшие из Монголии, поступили на подготовительный факультет. В стенах университета они будут готовиться к сдаче вступительных испытаний. В случае успешной сдачи экзаменов, они зачислятся на направление «Металлургия», где будут при постоянной поддержке со стороны ведущих специалистов компании РУСАЛ осваивать азы металлургии и горного дела», — рассказал директор Института цветных металлов СФУ Владимир Баранов.

Перспектив у будущих выпускников Института цветных металлов много. Еще во время обучения в СФУ они будут проходить производственную практику в ведущих предприятиях не только в Красноярске, но и по всей России. После получения степени бакалавров лучшие студенты смогут поступить в магистратуру, а после этого повысить свою квалификацию до аспирантов, кандидатов технических наук.

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Образовательная программа для монгольских студентов — не первый опыт сотрудничества СФУ и компании РУСАЛ с другими странами. Ранее в Красноярск приезжали студенты из Ямайки и Гвинеи. Некоторые из них уже получили образование и нашли работу, другие еще продолжают обучение в вузе. Студенты смогли поступить на следующие направления: металлургия, горное дело, строительство, эксплуатация железных дорог, строительство автомобильных дорог, таможенное дело, юриспруденция, экономика предприятий.

Учащиеся из Ямайки и Гвинеи отлично адаптировались и освоили язык. Как рассказала Анна Мезит, некоторые студенты сдали государственный экзамен по русскому языку как иностранному на уровень C1.

«Перед университетом стояла задача расширения связи и позиционирования университета и Красноярского края на международном образовательном пространстве. Мы вступили в переговоры с компанией РУСАЛ и поддержали инициативу, направленную на укрепление промышленных связей между Россией и Монголией. Для этого мы, имея богатый опыт со студентами из Гвинеи и Ямайки, специально модернизировали образовательную программу под интересы Монголии и монгольских студентов», — поделился директор Института цветных металлов СФУ Владимир Баранов.

Иностранные студенты смогут реализовать свой потенциал благодаря сотрудничеству Сибирского федерального университета и компании РУСАЛ. Это партнерство помогает будущим специалистам получать ценные знания и осваивать рабочие процессы. Как отметил Владимир Баранов, главное преимущество этой образовательной программы — опытные преподаватели и практика.

Интернет-газета Newslab