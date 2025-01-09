«Лебединое озеро, Мышиный король и зимние забавы»: как красноярские семьи соревновались в создании снежных фигур

Наверное каждый из нас когда-либо лепил снеговиков и строил снежные крепости для игр. Снег, в зависимости от температуры, может быть очень разным — пластичным или сыпучим. И остается только удивляться, как настоящие мастера могут создавать скульптуры из этого материала. В этом году в рамках фестиваля «Волшебный лед Сибири» красноярские семьи попробовали себя в качестве «снежных скульпторов» и создали свои шедевры. Вот что у них получилось.

В Рождество в Красноярске немного похолодало, но легкий мороз не остановил горожан, уставших от долгих каникул. Под елками у «Капитанского клуба» с раннего утра кипела работа — 10 семей, представляющих все районы Красноярска, а также три предприятия, входящих в систему РУСАЛа.

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Одна из команд для этого специально приехала из Ачинска. Анна Соломенникова работает на Ачинском глиноземном комбинате. В Красноярск она взяла не только свою семью но и друзей.

«Мы делаем очень красивое „Лебединое озеро“. Нам предлагали выбрать что-то на мотивы Чайковского, и мы решили, что эту тему никто не возьмет. Лебедя делать очень сложно из-за его длинной шеи, но у нас получилось. Нас сегодня очень-очень много, мы самая большая команда. И среди друзей у нас есть архитектор, который помог все разметить, начертить, а мы уже помогаем, сглаживая углы, поддерживая друг друга», — рассказала участница конкурса.

«Чем больше времени мы вместе проводим, тем ближе мы становимся друг к другу. А наша семья состоит не только из родных по крови людей, в нее входят также наши друзья, компания, с которой мы часто встречаемся. Поэтому в этот праздник, в Рождество, мы приехали из другого города на такое классное мероприятие, встали в половину шестого утра. Мы хотели провести вместе время. И это получилось, встреча душевная и радостная», — поделилась Анна.

Сотрудник Красноярского алюминиевого завода Александр Малахов привел на конкурс только старшего ребенка, малышей оставили дома. Часть инструментов глава семьи захватил из дома, а часть позаимствовал у других команд и организаторов.

«Мы решили сделать скульптуру в виде зайца — это символ семьи. Для нас это первая скульптура, раньше только снежки лепили. Эскиз нарисовала наша доченька. Сейчас мы под ее руководством дорабатываем скульптуру, подсказываем друг другу. Очень замечательно все получилось, работаем командой. Такие акции очень важны, потому что учат всех членов семьи лучше понимать друг друга, чтобы быть более сплоченными», — рассказывает Александр.

В ожидании итогов конкурса члены команд и их болельщики принимали участие в различных активностях, которые приготовила мэрия Красноярска.

Песни и танцы помогли занять время перед объявлением победителей. В итоге медали достались командам из Советского, Железнодорожного и Кировского районов. Их вручил победителям глава города Владислав Логинов.

Заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа Дмитрий Дмитриев вручил приз зрительских симпатий. Он достался команде, которая делала свою фигуру вне зачета. Их «Мышиный король» получился выше других любительских фигур.

«РУСАЛ уже не первый год проводит семейные старты для своих сотрудников, основываясь на принципах социальной ответственности бизнеса, которые в свое время заложил основатель компании Олег Дерипаска. В этом году мы вышли уже на совсем новый уровень — это практически международные семейные старты, Потому что конкурс „Волшебный лед Сибири“ — он международный, на него заявились участники из четырех стран: России, Белоруссии, Китая и Монголии. Поэтому мы тоже решили включиться в эту большую общую семью с удовольствием будем проводить такие конкурсы. Ведь вместе с РУСАЛом легко превратить зиму в праздник», — сказал Дмитрий Дмитриев.

Он отметил, что все участники отлично справились с заданиями — все фигуры получились узнаваемыми. И, самое важное, делали их вместе, всей семьей.

А вы уже посмотрели работы мастеров? Поделитесь впечатлениями в комментариях.