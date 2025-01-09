Главная
>
Фото
>
«Лебединое озеро, Мышиный король и зимние забавы»: как красноярские семьи соревновались в создании снежных фигур

«Лебединое озеро, Мышиный король и зимние забавы»: как красноярские семьи соревновались в создании снежных фигур

Newslab.ru
09.01.2025
0
Детворе явно понравилось возиться в снегу

В Рождество в Красноярске немного похолодало, но легкий мороз не остановил горожан, уставших от долгих каникул. Под елками у «Капитанского клуба» с раннего утра кипела работа — 10 семей, представляющих все районы Красноярска, а также три предприятия, входящих в систему РУСАЛа.

Композиция «Лебединое озеро» от сотрудников АГК. К несчастью, в лидеры она не попала
Команда КрАМЗа сделала елочный шарик
А семья Малаховых сделала зайца, как символ семьи
Автор проекта — одна из дочерей

Материалы по теме
«Легко превратить зиму в праздник»: лучшие работы молодых участников фестиваля «Волшебный лед Сибири» на красноярской набережной
Щелкунчик, Пиковая дама и музыка Чайковского

Одна из команд для этого специально приехала из Ачинска. Анна Соломенникова работает на Ачинском глиноземном комбинате. В Красноярск она взяла не только свою семью но и друзей.

«Мы делаем очень красивое „Лебединое озеро“. Нам предлагали выбрать что-то на мотивы Чайковского, и мы решили, что эту тему никто не возьмет. Лебедя делать очень сложно из-за его длинной шеи, но у нас получилось. Нас сегодня очень-очень много, мы самая большая команда. И среди друзей у нас есть архитектор, который помог все разметить, начертить, а мы уже помогаем, сглаживая углы, поддерживая друг друга», — рассказала участница конкурса.

Анна Соломенникова

«Чем больше времени мы вместе проводим, тем ближе мы становимся друг к другу. А наша семья состоит не только из родных по крови людей, в нее входят также наши друзья, компания, с которой мы часто встречаемся. Поэтому в этот праздник, в Рождество, мы приехали из другого города на такое классное мероприятие, встали в половину шестого утра. Мы хотели провести вместе время. И это получилось, встреча душевная и радостная», — поделилась Анна.

С лебедем фотографировались все, даже большая делегация иностранных студентов

Сотрудник Красноярского алюминиевого завода Александр Малахов привел на конкурс только старшего ребенка, малышей оставили дома. Часть инструментов глава семьи захватил из дома, а часть позаимствовал у других команд и организаторов.

«Мы решили сделать скульптуру в виде зайца — это символ семьи. Для нас это первая скульптура, раньше только снежки лепили. Эскиз нарисовала наша доченька. Сейчас мы под ее руководством дорабатываем скульптуру, подсказываем друг другу. Очень замечательно все получилось, работаем командой. Такие акции очень важны, потому что учат всех членов семьи лучше понимать друг друга, чтобы быть более сплоченными», — рассказывает Александр.

Команда «Тимур и его команда» делала спящую красавицу. Точнее, делали родители, а Тимур руководил
Грустный зайчик
Последние штрихи для оформления озера
А дальше можно поиграть в компании друзей
Несмотря на легкий мороз, дети довольны
Плюшевый медвежонок получился очень здорово

В ожидании итогов конкурса члены команд и их болельщики принимали участие в различных активностях, которые приготовила мэрия Красноярска.

Песни и танцы помогли занять время перед объявлением победителей. В итоге медали достались командам из Советского, Железнодорожного и Кировского районов. Их вручил победителям глава города Владислав Логинов.

Первое место заняла команда «В одной связке» — это семья Бунто из Советского района. Их скульптура «Мышиный Король»
Второе место жюри присудило команде «Снежинка» из Железнодорожного района. Это семья Кащеевых — бабушка, сын и внучка. Они слепили «Щелкунчика»
Третье место забрала команда «Тигрята» из Кировского района со своей фигурой «Бабы-Яги». Семья Устичевых активные участники многих конкурсов. Они воспитывают троих детей и любят проводить время вместе

Заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа Дмитрий Дмитриев вручил приз зрительских симпатий. Он достался команде, которая делала свою фигуру вне зачета. Их «Мышиный король» получился выше других любительских фигур.

Приз зрительских симпатий достался еще одной команде, которая создала еще одного мышиного короля
В конкурсную программу их не включили, но фигура получилась самой красивой и профессиональной

«РУСАЛ уже не первый год проводит семейные старты для своих сотрудников, основываясь на принципах социальной ответственности бизнеса, которые в свое время заложил основатель компании Олег Дерипаска. В этом году мы вышли уже на совсем новый уровень — это практически международные семейные старты, Потому что конкурс „Волшебный лед Сибири“ — он международный, на него заявились участники из четырех стран: России, Белоруссии, Китая и Монголии. Поэтому мы тоже решили включиться в эту большую общую семью с удовольствием будем проводить такие конкурсы. Ведь вместе с РУСАЛом легко превратить зиму в праздник», — сказал Дмитрий Дмитриев.

Он отметил, что все участники отлично справились с заданиями — все фигуры получились узнаваемыми. И, самое важное, делали их вместе, всей семьей.

А вы уже посмотрели работы мастеров? Поделитесь впечатлениями в комментариях.

Рекомендуем почитать