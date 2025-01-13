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«Вместе превратили зиму в праздник!»: лучшие фото с фестиваля «Волшебный лед Сибири» в Красноярске

«Вместе превратили зиму в праздник!»: лучшие фото с фестиваля «Волшебный лед Сибири» в Красноярске

13.01.2025
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Посмотреть на фигуры красноярцы приходили с детьми и старшими родственниками

11 января на центральной набережной Красноярска прошла церемония закрытия фестиваля и награждение победителей. С 6 января 20 команд из России, Китая, Монголии и Белоруссии создавали настоящие произведения искусства из снега и льда.

Малышам приходилось объяснять, что создали снежные скульпторы
Как можно пройти мимо и не сфотографировать?
Снежный вальс. Прекрасная работа, которая неизменно вызывала внимание у всех зрителей
Мышиный король. Сразу видно, что злодей
Но детям явно понравился
Пиковая дама была представлена в двух вариантах — с картами и всеми героями
А тут сюжет не сразу угадывается, но это тоже Пиковая дама
Хоровод снежинок. Выглядит достаточно просто, но на самом деле придать снегу такую форму очень трудно
Зимние грезы команды из республики Саха. Эта работа заняла первое место
Скульптуру Чайковского создала команда из Улан-Батора. Ей присудили третье место

Темой фестиваля организаторы выбрали творчество Петра Ильича Чайковского, поэтому красноярцам представили танцующих балерин, лебедей, фигурки Щелкунчиков и их противников — мышей. И куда же без «Пиковой дамы» — этому сложному сюжету было посвящено несколько работ.

Снежные фигуры

Видео: Newslab.ru

«Мне очень понравились все скульптуры. Но самые красивые, самые необычные — это скрипачка на лосе (скульптура „Симфония № 1. Зимние грёзы“ команды „Muusuus“ из республики Саха — прим. редакции) и „Снежный вальс“ (его создала сводная команда из Красноярска и Братска — прим. редакции). Очень здорово проработанные образы. А из ледяных понравились коты на крыше», — поделилась красноярка Лариса, которая пришла на набережную пораньше, чтобы успеть рассмотреть все фигуры.

Тут сложно ошибиться — это Щелкунчик и почему-то улетающая от него девочка
Спящую красавицу команда из Кемеровской области поместила на вершину замка к которому уже подъезжает рыцарь на коне
Тувинские мастера создали фигуру скрипача и несущих его дельфинов
А это аллегория весны — птицы и цветы. Этой работе присудили 3 место
Первый приз получила эта работа — замершие струи воды и корона посреди них
На втором месте скульптура " Решающий бой", республика Саха.
Свеча с сюрпризом (поразглядывайте ее повнимательнее, когда пойдете), ноты и зеленый росток — это тоже «Весна», но уже другой команды
Так скульпторы увидели «Неугасающее сердце»
Легкая балерина и лебединое крыло
А тут у нас «Вечный зов» — коты поют на крыше. Конечно же, что-нибудь из Чайковского

В этом году спонсором международного фестиваля стала компания РУСАЛ. Это продолжение политики основателя компании Олега Дерипаски, который инициировал проведение новогодних праздников в городах ответственности.

Ледовые фигуры

Видео: Newslab.ru

«Мероприятия фестиваля начались в прошлом году с молодежного конкурса. Потом, в Рождество, был семейный конкурс, в котором приняли участие сотрудники РУСАЛа. А теперь мы закрываем профессиональный этап. У нас в этом году такой девиз — „Вместе легко зиму превратить в праздник“. Я думаю, что сегодня, ставя финальную точку, подводя итоги профессионального конкурса, мы можем точно сказать, что эту зиму мы уже вместе в праздник превратили», — отметил заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа Дмитрий Дмитриев.

Большая делегация иностранных студентов на набережной во время семейного конкурса

Он напомнил, что гостями семейного конкурса стали студенты из Гвинеи-Бисау, которые приехали в Красноярск для обучения по программе, которую финансирует компания РУСАЛ и смогли своими глазами увидеть ледяные и снежные шедевры.

Несмотря на метель, на набережной собралось огромное количество людей
Красноярску явно не хватает пространства для проведения подобных мероприятий общегородского масштаба
Команда из Сочи. Горячие парни и их подруга в папахах жаловались, что снега мало
Прямо перед началом церемонии закрытия начался снегопад
Команде из Монголии не холодно
Девушки с табличками
И толпа красноярцев

На церемонию закрытия фестиваля, несмотря на метель и снегопад, собрались несколько тысяч горожан. Мэр Красноярска, Владислав Логинов, поприветствовал всех собравшихся на набережной и поблагодарил их за интерес, а также готовность поддержать конкурсантов, несмотря на погодные условия.

Глава города Владислав Логинов, его заместитель Евгения Юрьева, начальник управления культуры города Любовь Сахарова и замдиректора алюминиевого дивизиона РУСАЛа Дмитрий Дмитриев на церемонии закрытия.

«Еще три дня назад на верхней террасе набережной стояли большие снежные кубы. Сейчас это практически произведение искусства. Этот фестиваль проходит при поддержке больших наших друзей —компании РУСАЛ и фонда Хазрета Меджидовича Совмена. Я знаю, что у жюри были очень большие споры. Они даже немножечко поругались. Но сейчас они приняли справедливое решение, и мы готовы наградить лучших», — отметил глава города.

Начало церемонии награждения

Видео: Newslab.ru

Победу в категории лед жюри присудило команде из Екатеринбурга. Они создали композицию «Корона империи».

«Наша работа посвящена написанию Петром Ильичом Чайковским композиции к коронации Александра III в 1883 году. Мы понимали, что большинство работ будут связаны с более известными произведениями — Щелкунчиком, Лебединым озером. А мы хотели как-то выделиться, поэтому искали редкие произведения. Наткнувшись на этот марш, мы решили его обыграть», — рассказали участники команды Матвей Воваев и Анатолий Чесноков.

Награждение победителей

Их соперники, команда из Якутска, выбрали как раз традиционный сюжет с мышами и Щелкунчиком. Жюри отдало им второе место. Молодые люди признали, что конкуренция была очень сильной. Но выводы они сделали и готовы в следующем году приехать и побороться за первую премию.

Победители в номинации «Снег» с мэром города

В номинации «Снег» эксперты отдали победу команде из республики Саха — они вдохновились образами «Симфонии № 1» и создали свои «Зимние грёзы». А приз зрительских симпатий достался команде «Лёд зэпилен» из Кемеровской области и их «Спящей красавице».

Фестиваль «Волшебный лед Сибири» — одно из важных для Красноярска культурных событий. Поддержка крупных компаний позволяет ему развиваться и становиться более масштабным. А вы уже посмотрели снежные и ледовые фигуры? Делитесь впечатлениями в комментариях.

Дмитриев Дмитрий Вячеславович
Дмитриев Дмитрий Вячеславович
Депутат Законодательного собрания Красноярского края, экс-глава Советского района г. Красноярска
Логинов Владислав Анатольевич
Логинов Владислав Анатольевич
Глава города Красноярска
Совмен Хазрет Меджидович
Совмен Хазрет Меджидович
предприниматель, бывший президент Республики Адыгея

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