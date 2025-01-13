«Вместе превратили зиму в праздник!»: лучшие фото с фестиваля «Волшебный лед Сибири» в Красноярске

Почти на месяц в Красноярске проходил фестиваль «Волшебный лед Сибири». В этом году его разбили на три этапа. Студенческий и семейный конкурсы в полной мере подготовили красноярцев к оценке последнего — профессионального. На него в Красноярск съехались мастера из России, а также из зарубежья. Как проходил праздник, поддерживаемый РУСАЛом, и кого признали победителем — в материале Newslab.

11 января на центральной набережной Красноярска прошла церемония закрытия фестиваля и награждение победителей. С 6 января 20 команд из России, Китая, Монголии и Белоруссии создавали настоящие произведения искусства из снега и льда.

Темой фестиваля организаторы выбрали творчество Петра Ильича Чайковского, поэтому красноярцам представили танцующих балерин, лебедей, фигурки Щелкунчиков и их противников — мышей. И куда же без «Пиковой дамы» — этому сложному сюжету было посвящено несколько работ.

«Мне очень понравились все скульптуры. Но самые красивые, самые необычные — это скрипачка на лосе (скульптура „Симфония № 1. Зимние грёзы“ команды „Muusuus“ из республики Саха — прим. редакции) и „Снежный вальс“ (его создала сводная команда из Красноярска и Братска — прим. редакции). Очень здорово проработанные образы. А из ледяных понравились коты на крыше», — поделилась красноярка Лариса, которая пришла на набережную пораньше, чтобы успеть рассмотреть все фигуры.

В этом году спонсором международного фестиваля стала компания РУСАЛ. Это продолжение политики основателя компании Олега Дерипаски, который инициировал проведение новогодних праздников в городах ответственности.

«Мероприятия фестиваля начались в прошлом году с молодежного конкурса. Потом, в Рождество, был семейный конкурс, в котором приняли участие сотрудники РУСАЛа. А теперь мы закрываем профессиональный этап. У нас в этом году такой девиз — „Вместе легко зиму превратить в праздник“. Я думаю, что сегодня, ставя финальную точку, подводя итоги профессионального конкурса, мы можем точно сказать, что эту зиму мы уже вместе в праздник превратили», — отметил заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа Дмитрий Дмитриев.

Он напомнил, что гостями семейного конкурса стали студенты из Гвинеи-Бисау, которые приехали в Красноярск для обучения по программе, которую финансирует компания РУСАЛ и смогли своими глазами увидеть ледяные и снежные шедевры.

На церемонию закрытия фестиваля, несмотря на метель и снегопад, собрались несколько тысяч горожан. Мэр Красноярска, Владислав Логинов, поприветствовал всех собравшихся на набережной и поблагодарил их за интерес, а также готовность поддержать конкурсантов, несмотря на погодные условия.

«Еще три дня назад на верхней террасе набережной стояли большие снежные кубы. Сейчас это практически произведение искусства. Этот фестиваль проходит при поддержке больших наших друзей —компании РУСАЛ и фонда Хазрета Меджидовича Совмена. Я знаю, что у жюри были очень большие споры. Они даже немножечко поругались. Но сейчас они приняли справедливое решение, и мы готовы наградить лучших», — отметил глава города.

Победу в категории лед жюри присудило команде из Екатеринбурга. Они создали композицию «Корона империи».

«Наша работа посвящена написанию Петром Ильичом Чайковским композиции к коронации Александра III в 1883 году. Мы понимали, что большинство работ будут связаны с более известными произведениями — Щелкунчиком, Лебединым озером. А мы хотели как-то выделиться, поэтому искали редкие произведения. Наткнувшись на этот марш, мы решили его обыграть», — рассказали участники команды Матвей Воваев и Анатолий Чесноков.

Их соперники, команда из Якутска, выбрали как раз традиционный сюжет с мышами и Щелкунчиком. Жюри отдало им второе место. Молодые люди признали, что конкуренция была очень сильной. Но выводы они сделали и готовы в следующем году приехать и побороться за первую премию.

В номинации «Снег» эксперты отдали победу команде из республики Саха — они вдохновились образами «Симфонии № 1» и создали свои «Зимние грёзы». А приз зрительских симпатий достался команде «Лёд зэпилен» из Кемеровской области и их «Спящей красавице».

Фестиваль «Волшебный лед Сибири» — одно из важных для Красноярска культурных событий. Поддержка крупных компаний позволяет ему развиваться и становиться более масштабным. А вы уже посмотрели снежные и ледовые фигуры? Делитесь впечатлениями в комментариях.