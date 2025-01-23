«Пьяные туристы угрожали меня убить»: хозяйка дома на воде рассказала о жизни на берегу Красноярского моря

В 2007 году Инга вместе с мужем купила один из первых плавучих домов на Красноярском водохранилище. Информации о них тогда еще не было, поэтому обо всех сложностях хозяева необычного жилища узнавали на собственном опыте. Как оформить плавдом, победить назойливых туристов и устроить в нем комфортную жизнь в сибирских условиях — рассказала Инга в интервью Newslab.

Как оформить плавучий дом

Мы купили уже готовый плавучий дом у своего знакомого в 2007 году. Территориально он сейчас находится в заливе Спартак. А летом стоит на правом берегу Енисея, там у нас арендован водный участок. Подойти к дому можно только по воде. Дорог и электричества нет.

Чтобы арендовать водный участок, мы подавали документы в Енисейское бассейновое управление. Было несколько претендентов, но аукцион выиграли мы. Каждый год мы платим за водопользование. Раз в квартал должны брать пробы воды, везти их в лабораторию на платные анализы и предоставлять отчет по установленной форме.

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Раньше ГИМС (Государственная инспекция маломерных судов) требовала регистрировать даже не самоходные строения и транспорт. Затем регистрировать стали только самоходный транспорт, поэтому такие плавучие дома, как наш, сейчас не подлежат государственной регистрации.

Место нашей зимней стоянки на левом берегу арендует другой человек. За возможность пользоваться водой мы платим ему. На левом берегу расположены базы отдыха, причалы других фирм.

Особенности содержания

В 2007 году было мало подобных плавающих строений. В основном только бани на воде, предназначенные для отдыха: попарился, накрыл стол рядом с ней и всё. Соответственно, информации о жизни в таких домах тоже было немного. Наш был и вовсе одним из первых на Красноярском море. Приходилось проверять все на собственном опыте. Ходили в гости к другим хозяевам плавучих бань и домов, узнавали что-то от них, обсуждали что можно доработать.

Например, мы обнаружили, что наши деревянные полы быстро гниют. Несколько лет назад решили отремонтировать: доски пропитали лаком и маслом, а в местах скрепления и стыковок проложили рубероид для дополнительной защиты от влаги. Вода не впитывается, снег мало прилипает и хорошо убирается метлой.

В целом после покупки мы переделали плавучий дом под себя — установили солнечные батареи, доварили железные конструкции, чтобы сделать пошире боковые проходы. Также соорудили бампер из бревен, который отделяет понтон от берега и защищает его от ударов о камни. Мой муж строитель, поэтому окончательные решения по доработке строения всегда оставались за ним.

Наш дом не самоходный. Насколько мне известно, в Красноярском крае есть только один такой. Из-за сильного течения Енисея невозможно передвигаться на хаусботе (плавучий дом с мотором). Также нет инфраструктуры: плавучих заправочных станций, марин — специально оборудованных гаваней, где можно пристать.

Как устроен быт в плавучем доме

Наш дом задумывался как небольшая дача с общей комнатой, спальней и баней. Мы проводим здесь все выходные и отпуска, если не уплываем на яхте в путешествие. Ездить отсюда из Красноярска далеко и долго, поэтому не рассматриваем плавучий дом как постоянное место жительства.

У дома два входа. В основной комнате находится печка, обеденная зона, умывальник с баком, газовая печка с двумя конфорками. А еще у нас холодильник на газу, гости всегда удивляются именно ему и долго рассматривают, пытаясь понять принцип действия. Баллоны обычно у нас 10-литровые. Меняем их в городе.

У нас установлены биотуалеты. Для пищевых отходов — компост. Весь пластик, а его обычно много, увозим с собой в город. Не терплю одноразовую посуду. Когда гости ее привозят, сразу же отбираю.

Теплообменник обеспечивает горячей водой. Печка топится в любое время года, так как даже летом на воде большая влажность, и требуется теплая вода. Кроме солнечных батарей, у нас есть бензогенератор. От него мы пользуемся электроприборами — магнитофоном, швейной машинкой или ноутбуком. Также у нас много беспроводных ламп и фонариков, которые заряжаем днем.

Для отопления мы не рубим дрова. Как правило, их нам приносит море. Во время катания на сапе я собираю всё деревянное, что плавает. Это могут быть спиленные и упавшие бревна, которые смыло с берегов. Предпочтение отдаю тому, что не гнилое и что не надо сильно рубить. Ближе к концу прогулки у меня сап завален выловленным мусором и деревом.

А еще у нас постоянно идёт строительство, и старые доски пускаются в растопку. Если в какой-то год нам не хватает заготовленных запасов, то мы покупаем пеллеты, но это редкость.

Что касается качки, то это вопрос привычки. Да, поначалу это может сильно ощущаться, но со временем к этому адаптируешься. И уж тем более обходится без морской болезни. Больше утомляют волны от моторных лодок. Это, как резкая большая волна, особенно если они проходят недалеко.

Сложности зимовки

В минус 30 градусов жить здесь в принципе можно, но приходится ночью вставать по 3-4 раза и подтапливать. Из-за этого не получается выспаться, поэтому в морозы стараемся не приезжать. Зимой пол холодный и долго нагревается, приходится ходить в тапочках.

Изначально мы положили на полы ковровое покрытие, но сейчас оно осталось только в общей комнате. Это оказалось непрактично, утепления особого не дает, зато собирает много мусора. В общей комнате мы положили два слоя пробкового покрытия и линолеум. Хотя он очень дорогой, но пошел «волнами» из-за высоких перепадов температур.

Есть и особенности по расположению плавучего дома во время зимовки. Уровень воды значительно падает. Все строения и судна, оставшиеся на стоянке, должны быть вморожены в лед посредине залива. Иначе оставленное зимовать возле берега окажется на склоне, сильно накренится, а по весне вместе со льдом сползет к воде и повредит днище.

Дома и суда крепят на специальный трос. Его натягивают, когда лед начинает вставать и нарастает примерно на уровне 1-2 см. Тогда он еще легко ломается, но и быстро схватывается. Желательно, чтобы лед на водохранилище побыстрее замерз, поскольку плавсредства и дома имеют большую парусность. Если их много, то трос может не выдержать, а сами дома могут помять рядом стоящие.

В течение нескольких недель нет прохода, так как лед еще тонкий. Только когда нарастет 10-15 сантиметров, можно будет по нему ходить. А весной, как только лед начинает таять и ломаться, дома, судна, понтоны расцепляют между собой, подтягивают и привязывают к берегу.

О форс-мажорах

Мы с мужем стараемся следить за тем, чтобы на водохранилище было чисто и спокойно. В наш залив течением постоянно заносит пластик. Я вылавливаю его из воды, чтобы потом увезти в город. Мешок объемом 20 кг легко можно собрать за день. Мусорят и некоторые нерадивые владельцы яхт, что неприятно.

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Был случай, когда в заливе перевернулся парусный катамаран с семейной парой и тремя детьми. Старшая была в третьем классе. Хорошо, что у нас были гости, и мы вовремя их заметили. Быстро подплыли, вытащили, успокоили, отвезли греться, вытащили катамаран, собрали уплывшие вещи. Поэтому я всегда за технику безопасности и спасжилеты.

С туристами разные ситуации были. Недалеко от нас стоит плавучая баня. Туристы на яхтах очень любят ее использовать как пирс. Когда я прошу их уйти оттуда, то начинается: «Мы же только покупаться!» Правильно, а если к вам на балкон кто-то придет и скажет: «Да я только посмотреть!» Тут, конечно, идут в ход маты и оскорбления. Нередко прошу подключиться мужа, чтобы решить проблему.

В один из таких случаев я снова попросила туристов уйти с частной собственности и купаться на берегу. Они были уже выпившие. Конечно, парням надо было покрасоваться перед девчонками. Они залезли на нашу яхту и начали кричать: «Да вы кто такие вообще?» Я все это снимала. Мы вызвали полицию, написали заявление. Вечером эта же компания нас подкараулила и начала угрожать: «Забирай заявление, или мы тебя прибьем!»

Мы нормально общаемся с владельцами других яхт, бань и домов. Хозяина этой яхты, на которой приплыла пьяная компания, тоже знаю. Я ему позвонила, оказалось, что он уже несколько месяцев лежит в больнице, а его судном управляет наемный капитан. В общем, я попросила соседей приглядеть за нашим домом и сказать, если эта яхта вдруг снова окажется рядом с нами.

Осенью в 2023 году было много ураганов. В два предыдущих года мы зимовали на правом берегу, потому что была низкая вода. Поэтому тянули до последнего и не доставали яхту из воды, чтобы подольше ездить на хаусбот. 18 ноября 2023 решили, что всё, достаем и ждем ледостава, потом уже в дом будем ездить по льду. Гидрометцентр обещал хорошую погоду.

Ночью мне приснился кошмар, что наш дом сорвало с якоря и унесло. В реальности погода тоже начала ухудшаться. Ветер подвинул якорь, наш плавучий дом двигало к скалам, но благо спас бампер из бревен. Нас качает, яхту качает. Муж говорит: «Собираемся, поехали отсюда». Мы на яхте отправились на другой берег, как потом оказалось, в самый разгар шторма. Судно шло под сильным креном.

Доехали, надо вытаскивать яхту. Тут я вижу, что на другом берегу плывет баня, и она уже зашла в наш залив! Я звоню в 112, там говорят, что уже в курсе. У меня паника, муж просит, чтобы я успокоилась, потому что мы ничего не сможем сделать, ведь яхту уже вытащили.

Приехал хозяин плавучей бани. Рассказал, что она дошла до нашего залива из Листвянки, это на 3 километра выше по морю. Баня врезалась в наш дом и сломала пирс. Благо, ее потом поймали и вернули на место.

«Взломщик жил у нас и продолжал обворовывать другие дома»

Несколько лет назад наш дом вскрыли. Такая ситуация произошла единожды, но это было очень больно и неприятно.

За нашим домом следил капитан корабля «Дивногорск». Как-то раз он заметил дым из трубы и тут же приехал проверить, что происходит. Двери были закрыты, поэтому он решил нам не звонить. А взломщик просто заперся изнутри на засовы, переждал, жил у нас и параллельно ходил вскрывать другие бани и дома.

Все продукты были испорчены, все спиртное — выпито. Возле печки «пришелец» рубил дрова, железный лист испорчен. В общем, дел натворил немало. И несколько вещей было украдено, в том числе маленький самоварчик.

Мы заменили двери, поставили фотоловушки, но, насколько мне известно, предполагаемый взломщик до сих пор вскрывает чужие дома неподалеку от нас.

Плюсы и минусы плавучего дома

Плавучий дом занимает намного больше времени и сил, чем квартира. Мне однажды сказали хорошую фразу: «Жить в своем доме хорошо, когда есть силы и деньги». Могу добавить — и машина.

Должны быть силы, чтобы ежедневно убирать солнечные батареи и полы от снега, ремонтировать. Тяжелее всего приходится, если вдруг «прохудится» труба понтона в основании. Тогда надо ее «обсушивать», то есть доставать из воды на берег, и варить. Мы стараемся не доводить до такого.

Для меня, как для женщины, это еще одно место для уборки, стирки и прочих хлопот.

Однако, несмотря на все сложности, у нас нет желания продать плавучий дом и переехать в другое место. Здесь тишина и уединение, а мы всегда хотели находиться где-нибудь подальше от городской суеты.

Плавучий дом — классная идея. У нас есть могучая река, но очень хочется, чтобы инфраструктура для подобного вида отдыха развивалась как на водохранилище, так и в Красноярске.

Беседовала Екатерина Беленкова специально для Newslab,

фото предоставлены из телеграм-канала героини интервью «Суши весла — живем тут! | Тайны Красноярского моря».