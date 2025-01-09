Дух интеллигенции и соседи-призраки: как живут красноярцы в небезопасном доме со шпилем на Маркса

Знаменитый дом со шпилем на Маркса в Красноярске и памятник исторического наследия не первый год осыпается и идет трещинами, а рядом со зданием лежат куски обрушившегося фасада. Штукатурка в подъездах облупилась, а подоконники прогнили. В феврале 2023 года в одной из квартир рухнул потолок. Как выглядит дом спустя два года после обрушения, что из себя представляет расположенное в нем бомбоубежище и почему жители готовы сражаться за ремонт в «сталинке» — в материале Newslab.

Рухнувший потолок и аварийные перекрытия

Нина Ефимовна — председатель дома 1953 года постройки на Карла Маркса, 132. Когда я прихожу во двор, то вижу ее с белым пластиковым пакетом в руках. Внутри него пустые банки из-под газировки и энергетиков. Их Нина Ефимовна убирает за компаниями, оставляющими мусор после посиделок на лавочках у дома, признанного объектом культурного наследия регионального значения. Она же моет полы в подъездах, потому что постоянных дворника и уборщицы здесь нет.

«Вот чем у нас занимается председатель дома. Сама мою, сама убираю, сама высаживаю цветы в клумбы», — сетует Нина Ефимовна.

Экскурсия начинается с осмотра разрушающегося дома изнутри. Жалоб у жителей много, а их причины видны с самого порога. Штукатурка на стенах облупилась и теперь висит уродливыми кусками. Подоконники просели и потрескались. Нина Ефимовна старается маскировать разруху подручными средствами и наводит уют как может.

К проблемному дому внимание красноярцев привлекло ЧП, произошедшее в феврале 2023 года. В одной из квартир рухнул потолок. К счастью, обошлось без пострадавших. Также еще в нескольких квартирах сгнили перекрытия, сейчас потолок в них поддерживают деревянные балки, а жить там не рекомендуется. Людям предложили переселиться на время в маневренный фонд.

С тех пор дом на Маркса регулярно попадает в сводки новостей даже на федеральном уровне. В конце августа глава СК РФ взял на контроль расследование дела о разрушении здания со шпилем.

Соседи-призраки

В другом подъезде, где находится квартира пенсионерки Натальи Николаевны, не закрывается окно. Стекло разбито, а для шпингалета нет крепления. При этом в доме у нее не холодно, признается женщина.

Еще одна проблема — соседи, занявшие помещение под шпилем, которое раньше было техническим. По рассказам местных жильцов, одна семья там обитает уже много лет и не платит за коммунальные услуги.

На входе стоит железная дверь, к помещению подведены сетевые кабели. В эту квартиру летом пытались попасть представители Народного фронта и Стройнадзора, но никто не открыл.

«Живут за наш счет, и не год, не два, а тридцать лет! В доме они не числятся, ни с кем не общаются, выселить их оттуда не могут. Управляющая компания говорит, что ничего не знает, хотя мы еще летом сюда приходили со Стройнадзором», — говорит пенсионерка.

Вместе с Ниной Ефимовной и Натальей Николаевной спускаемся в бомбоубежище. Обстановка там угнетающая, а помещение выглядит так, как в фильме об апокалипсисе. Впрочем, чего еще можно ждать от такого места?

«Слава богу, хоть не воняет канализацией теперь. Когда она забивалась, то все отходы текли в подвал. Я добилась от управляющей компании, чтобы исправили. Ничего просто так не делается, все нужно выбивать», — говорит Нина Ефимовна.

Возвращаемся наружу и обходим дом по периметру. Некоторые участки ограждены сигнальными лентами. Они предупреждают, что от фасада лучше держаться подальше, чтобы не повторить судьбу женщины, которой летом пробило голову куском, отвалившимся от другого здания на Горького. Однако есть смельчаки, которые пренебрегают этим правилом и ставят под окнами машины.

«Я сколько раз уже им говорила: „Товарищи-водители, головы поднимите! Куда вы ставите [авто], прибьет ведь и вас, и машину!“ Вот видите, человек прям по углу идет. Он и не видит ничего. А вдруг от балкона отвалится кусок? Пока не убьет кого-нибудь, ничего не изменится», — беспокоится женщина.

Во время обхода пенсионерка останавливается около памятных табличек. На одной изображен ученый и хирург Александр Дыхно, на другой — участник Великой Отечественной войны и бывший председатель Красноярского городского исполкома Илья Механников.

«Когда вот такие люди жили в этом доме, было здесь всё хорошо. Красивейшее здание, под которое даже радиозавод себе такой же шпиль подстроил. Врата в город, говорят, а так запустили...» — вздыхает Нина Ефимовна.

Неравнодушные жильцы готовы ухаживать за домом, шпаклевать, убирать мусор, мыть полы и украшать окна в подъезде. Но им обидно, что здание разрушается буквально на глазах.

«Меня уговаривали сложить полномочия председателя дома, чтобы совета не было, а всем рулила управляющая компания. И что тогда было бы? Завалился бы наш дом! А так мы трепыхаемся, лапками масло взбиваем, весь город о наших проблемах знает», — возмущается Нина Ефимовна.

Пенсионерка говорит, самое главное, что нужно сделать, — отремонтировать электрику и фасад: «Никогда электрика в доме не ремонтировалась! Она коротит, потому что не рассчитана на такую нагрузку. Это опасно!»

Проектно-сметная документация на ремонт системы электроснабжения была сделана в 2019 году, но подрядчика тогда не нашли. За пять лет она устарела. Теперь нужно делать заново, однако жители сомневаются, что и у них есть основания для этого.

Что с ремонтом?

Недавно жители дома на Маркса встречались с представителями власти, различных структур и директором управляющей компании. Я тоже присутствовала на собрании и видела, как люди не могут совладать с эмоциями, постоянно перебивают, пытаясь добиться ответов на вопросы или высказать свое видение ситуации и решения проблемы.

Материалы по теме «Жить неохота, когда такое случается»: как красноярцы обитают в доме на Глинки среди нечистот, крыс и сырости Хроники гниющего подвала

На встрече стало известно: чтобы отремонтировать дом со шпилем, нужно выполнить следующие четыре типа работ — разработать ПСД на ремонт перекрытий, ПСД на ремонт фасада и электроснабжения, а затем провести строительно-монтажные работы. Для этого придется найти подрядчиков, которые заявятся на торги и победят. У них должны быть соответствующие документы, разрешающие работать с объектами культурного наследия.

На этапе аукциона дело застопорилось. Департамент городского хозяйства объявлял торги на разработку ПСД на ремонт сгнивших перекрытий шесть раз, но никто на них так и не заявился. Та же самая ситуация произошла и с разработкой ПСД на ремонт фасада и электроснабжения. На встрече обозначили проблему: в Красноярском крае недостаточно квалифицированных подрядчиков, которых допустили бы к торгам, либо они не подают на них заявки.

«В реестре квалифицированных подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ по объектам культурного наследия ограниченный список юридических лиц. Закупки размещаются, и подрядчики либо принимают участие, либо нет. Ранее они неоднократно не заявлялись. Риски невыполнения строительно-монтажных работ есть», — поделился замглавы директора регионального фонда капремонта многоквартирных домов Красноярского края Алексей Зверев.

Тем не менее, по его словам, сейчас складывается положительная динамика по отбору подрядчиков на разработку проектно-сметной документации. В реестр регионального фонда капремонта включили несколько организаций, которые на данный момент участвуют в аукционах.

«В 2016 году сын и невестка на меня насели, говорили, чтобы я переезжала к ним в Сочи. Нашли даже покупателя для моей квартиры. Но в последний момент я поняла, что не могу. В этой квартире прожили четыре поколения семьи моего мужа. Здесь особая энергетика, спокойная. Жили и живут люди культуры, врачи, элита радиозавода, интеллигенция», — рассказывает Нина Ефимовна.

«В таком возрасте, в каком мы уже находимся, тяжело искать новый социум. Я держусь за этот район, в другом меня тоска заест», — добавила Натальи Николаевна.

Врата в город находятся в печальном состоянии, это видно невооруженным глазом. Но даже при позитивном сценарии ремонт дома на Карла Маркса, 132 начнется не раньше 2026 года. А людям только и остаётся, что жить в разрушающемся доме и своими силами поддерживать его в более-менее приемлемом состоянии.

Екатерина Беленкова специально для Newslab