Фоторепортаж: как полюбить Родину и себя

В МВДЦ «Сибирь» стартовал первый Российский патриотический фестиваль. Это уникальный проект такого масштаба — он направлен на формирование чувства любви к родине, культуре, языку, природе, историческим корням, а также готовности служить своей стране.

Большая часть проекта посвящена гражданскому патриотизму. Для посетителей приготовили интерактивные площадки: социальные, интеллектуальные, танцевальные, игровые и многие другие. Отдельный блок заняла экспозиция волонтерских движений и благотворительных организаций, где можно не только познакомиться с их работой, но и лично оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

Настоящим украшением первого дня работы фестиваля стал кадетский бал. Подтянутые кадеты и воздушные воспитанницы Мариинских гимназий кружились в танцах перед восхищенными зрителями. С открытием бала участников поздравил лично губернатор края Виктор Толоконский.

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Особое внимание на фестивале уделяется сохранению национальной культуры различных народов, проживающих в Сибири. На площадке дружбы народов представлены национальные сувениры, подарки, напитки, юрты, костюмы. Здесь также можно записать рецепты приготовления традиционных блюд сибирской кухни от известных шеф-поваров города.

На площадке здорового образа жизни, где всех гостей приобщают к спорту и бережному отношению к здоровью. Все желающие прямо на площадке фестиваля могут сдать нормы ГТО: отжимание, подтягивание, стрельба из электронного оружия, прыжки в длину и многое другое.

В течение всех дней работы патриотического фестиваля проходят показательные выступления спортсменов из краевых школ самбо и рукопашного боя. Тренеры расскажут, как проходят занятия и запишут в секцию.

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Большую экспозицию патриотического содержания развернут краевые музеи и художественные галереи, пройдет мультимедийная выставка картин и фотографий, состоится презентация фотоконкурса «Мой край — мой взгляд». Также гостей ждут интеллектуальные игры в формате QUIZ на знание истории и географии, конкурс на лучший короткометражный видеоролик на тему любви к родине, литературные чтения «Живая классика», танцевальный и песенный флешмоб, первый краевой турнир по шахматам и шашкам для лиц с ограниченными возможностями.

Патриотический фестиваль будет проходить в МВДЦ «Сибирь» до 19 февраля включительно, вход бесплатный.