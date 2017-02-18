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Фоторепортаж: как полюбить Родину и себя

Фоторепортаж: как полюбить Родину и себя

Интернет-газета Newslab.ru
18.02.2017
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Большая часть проекта посвящена гражданскому патриотизму. Для посетителей приготовили интерактивные площадки: социальные, интеллектуальные, танцевальные, игровые и многие другие. Отдельный блок заняла экспозиция волонтерских движений и благотворительных организаций, где можно не только познакомиться с их работой, но и лично оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

Настоящим украшением первого дня работы фестиваля стал кадетский бал. Подтянутые кадеты и воздушные воспитанницы Мариинских гимназий кружились в танцах перед восхищенными зрителями. С открытием бала участников поздравил лично губернатор края Виктор Толоконский.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский приветствует участников фестиваля.
Свои номера для бала подготовили около 300 кадет и гимназисток.
Каждый 16-й из них заканчивает обучение с золотой или серебряной медалью «За особые успехи в учении».
В лучших традициях светских балов с прекрасными воспитанницами Мариинских гимназий.
Ребята танцевали полонез, кадриль, вальс и котильон.
В самых разных нарядах.
Каждый четвертый выпускник кадетских корпусов учится в военном вузе или вузе силовых структур.

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Особое внимание на фестивале уделяется сохранению национальной культуры различных народов, проживающих в Сибири. На площадке дружбы народов представлены национальные сувениры, подарки, напитки, юрты, костюмы. Здесь также можно записать рецепты приготовления традиционных блюд сибирской кухни от известных шеф-поваров города.

На площадке здорового образа жизни, где всех гостей приобщают к спорту и бережному отношению к здоровью. Все желающие прямо на площадке фестиваля могут сдать нормы ГТО: отжимание, подтягивание, стрельба из электронного оружия, прыжки в длину и многое другое.

На радость парням: примерить спецформу, подержать винтовку — почувствовать себя героем!
Такая «машина времени» легко перенесет всех желающих в советскую эпоху. Все экспонаты можно и нужно трогать руками, и даже примерять.
Будущие защитники Отечества на привале.

В течение всех дней работы патриотического фестиваля проходят показательные выступления спортсменов из краевых школ самбо и рукопашного боя. Тренеры расскажут, как проходят занятия и запишут в секцию.

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Большую экспозицию патриотического содержания развернут краевые музеи и художественные галереи, пройдет мультимедийная выставка картин и фотографий, состоится презентация фотоконкурса «Мой край — мой взгляд». Также гостей ждут интеллектуальные игры в формате QUIZ на знание истории и географии, конкурс на лучший короткометражный видеоролик на тему любви к родине, литературные чтения «Живая классика», танцевальный и песенный флешмоб, первый краевой турнир по шахматам и шашкам для лиц с ограниченными возможностями.

Сегодня, 18 февраля, гостей ждут конкурс на знание мер пожарной безопасности, мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему и многие другие интересные площадки.
Для любителей умственных упражнений на фестивале проходит турнир по шахматам.
Кто сказал, что тягать штанги — не женское дело?

Патриотический фестиваль будет проходить в МВДЦ «Сибирь» до 19 февраля включительно, вход бесплатный.

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