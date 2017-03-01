«Путин в здании!»: как Красноярск прожил один день с президентом

Владимир Путин прилетел в Красноярск в первый день весны. Он проехался по объектам Универсиады, проверил их готовность, провёл совещание, поздравил спортсменов-победителей Универсиады-2017. Мы решили выяснить, чем запомнился визит президента России обычным красноярцам и собираем в режиме онлайн лучшие фото с их страничек.

Ночные кадры Первого канала из «Емельяново» — президент спускается по трапу, его встречают первые лица Красноярского края и СФО.

По ночному Красноярску

А вот утреннее фото — дорога на СФУ перекрыта, все ждут кортеж. Студенты идут в горку пешком.

СФУ, кстати, хорошенько почистили и привели в порядок

А вот и сам кортеж

Все нормально, Путин рулит! #царь #президент Публикация от Artem (@stanartem) Фев 28 2017 в 8:54 PST

В «Академии биатлона» Путин встретился с победителями Зимней универсиады 2017 года, прошедшей в Алма-Ате.

A сегодня такое селфи вот получилось) Встреча проходила 3 минуты максимум, президент поблагодарил сборную за результаты на Универсиаде, хорошо что хоть успел сфотографироваться... Публикация от Bogdanov Bogdan (@bagabem) Фев 28 2017 в 9:26 PST

После полудня в СФУ началось совещание по итогам проверки объектов Универсиады, вот кадры прямой трансляции для журналистов:

А вот так Путину сегодня подарили U-лайку — талисман Универсиады-2017:

И еще одно селфи с президентом — на этот раз в кадре фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова

А вот с этими ребятами селфи лучше не делать

Типичная среда — СФУ под защитой снайпера😎💪 Публикация от Саша Былков (@sashka.bylkov) Фев 28 2017 в 10:55 PST

Путин прощается со студентами СФУ

Господи, не зря поступила в нефтегаз 😅❤️ #президент #путин Публикация от Екатерина Ганеева (@ganesha_31_) Мар 1 2017 в 12:03 PST

После совещания в СФУ и короткого общения со студентами президент уехал (но обещал вернуться). Вот так он покидал Красноярск:

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А чем вам запомнился долгожданный визит первого лица страны в наш любимый городок?