«Путин в здании!»: как Красноярск прожил один день с президентом

Ночные кадры Первого канала из «Емельяново» — президент спускается по трапу, его встречают первые лица Красноярского края и СФО.
По ночному Красноярску
А вот утреннее фото — дорога на СФУ перекрыта, все ждут кортеж. Студенты идут в горку пешком.
СФУ, кстати, хорошенько почистили и привели в порядок
А вот и сам кортеж
Все нормально, Путин рулит! #царь #президент
Публикация от Artem (@stanartem) Фев 28 2017 в 8:54 PST
В «Академии биатлона» Путин встретился с победителями Зимней универсиады 2017 года, прошедшей в Алма-Ате.
A сегодня такое селфи вот получилось) Встреча проходила 3 минуты максимум, президент поблагодарил сборную за результаты на Универсиаде, хорошо что хоть успел сфотографироваться...
Публикация от Bogdanov Bogdan (@bagabem) Фев 28 2017 в 9:26 PST
Президент России Владимир Путин осмотрел спортивные объекты Универсиады-2019 и встретился с молодыми красноярскими спортсменами. #твк #новости #твкновости #красноярск #путин #универсиада #сфу #tvk #tvknews
Публикация от ТВК-6 канал (Красноярск) (@tvk6_tv) Фев 28 2017 в 9:51 PST
После полудня в СФУ началось совещание по итогам проверки объектов Универсиады, вот кадры прямой трансляции для журналистов:
А вот так Путину сегодня подарили U-лайку — талисман Универсиады-2017:
Путину подарили лайку — талисман #Универсиады2017: «Будем стараться сделать не хуже, чем в Казахстане» #Путин: Не хуже? Лучше сделаем! #рф#россия#путин#москва#кремль#мск#питер#кавказ#новости#казахстан#универсиада
Публикация от kavkaz© (@caucasus24) Фев 28 2017 в 9:59 PST
И еще одно селфи с президентом — на этот раз в кадре фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова
Российская фигуристка Елена Радионова сделала селфи с президентом РФ Владимиром Путиным на совещании, посвященном подготовке Красноярска к Универсиаде-2019. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости #селфи #Путин #фигурноекатание #Радионова #selfie #figureskating #Putin #Radionova
Публикация от rsportru (@rsportru) Фев 28 2017 в 11:00 PST
А вот с этими ребятами селфи лучше не делать
Типичная среда — СФУ под защитой снайпера😎💪
Публикация от Саша Былков (@sashka.bylkov) Фев 28 2017 в 10:55 PST
Путин прощается со студентами СФУ
Господи, не зря поступила в нефтегаз 😅❤️ #президент #путин
Публикация от Екатерина Ганеева (@ganesha_31_) Мар 1 2017 в 12:03 PST
После совещания в СФУ и короткого общения со студентами президент уехал (но обещал вернуться). Вот так он покидал Красноярск:
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А чем вам запомнился долгожданный визит первого лица страны в наш любимый городок?