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Фоторепортаж: хиты продаж ресторана Stark’s

Фоторепортаж: хиты продаж ресторана Stark’s

10.04.2017
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Материалы по теме
Как это сделано: ресторан быстрого питания Stark’s
Репортаж с кухни одного «вкусного» бизнеса в Красноярске

Меню заведений постоянно обновляют, поэтому если в Stark’s вы не были уже давно — самое время заглянуть снова. Ориентироваться в новинках помогают специальные пометки в меню. Например, недавно здесь появилась «Пита» — блюдо, сочетающее в себе все лучшее от кебаба, шаурмы, денера и хот-дога. Готовить его начинают сразу после заказа. В Stark’s утверждают, что у блюда нет аналогов в красноярских заведениях общественного питания.

Свежесрезанное с донера куриное мясо — один из главных ингредиентов питы. Особенно голодных ждёт двойная порция курицы, а вообще в питу можно добавить множество ингредиентов: от обжаренных грибов до картошки фри. Кстати, в Stark’s есть и другие вариации этого блюда — с грибами и с куриным шашлычком.
Обязательная составляющая блюда — бездрожжевая фирменная булочка. Воздушная, с хрустящей корочкой, она не крошится и «удерживает» все ингредиенты на своих местах. По форме она напоминает булочку хот-дога — гораздо удобнее, чем полукруглый конверт того же денера.
Состав: фирменный соус собственного производства, маринованные огурцы, острый перец халапеньо (нам готовят острый вариант питы), маринованный лук.
Далее по списку — салатный микс и свежие томаты — ровно столько, чтобы пита насытила вас и была съедена аккуратно.
Когда начинка внутри, булочку на две минуты отправляют на гриль. Это сделает её хрустящей, теплой и ароматной.
Готовое блюдо упакуют в фирменный конверт и разрежут пополам, если захотите.

От новинки переходим к хитам. Популярным пунктом меню, не сдающим позиций со дня открытия Stark’s, стало традиционное турецкое блюдо  «Гезлеме» в сибирском исполнении. Это обжаренный до хруста лаваш на гриле со всевозможными ингредиентами внутри.

Для начала на тонком лаваше раскладывают необходимые ингредиенты. Лаваш для Stark’s красноярские производители готовят по эксклюзивному рецепту. Особые требования есть и к размерам тонкой лепешки.
Тертый сыр , свежая петрушка, томаты и кружева чесночного соуса — начинка готова.
Как и в случае с питой, следующий этап — гриль. Две минуты для этого блюда — многовато. Повар смотрит, чтобы на лаваше появились симпатичные полоски, а сыр расплавился — после этого гезлеме можно доставать.
Острым ножом лаваш с начинкой разрезают на две половинки и аккуратно складывают крыльями ласточки.
Необычным блюдо кажется из-за соуса собственного производства и зелени. Его легко можно съесть как на завтрак, так и в другое время суток.

Еще одно уникальное для Красноярска блюдо (точнее — напиток) — «Айс ти Blue». Руководство ресторанов с гордостью отмечает, что об этом освежающем чае за всю историю существования Stark’s гости высказывают только положительные отзывы. Идеально утоляющий жажду напиток хорош как в жаркий летний день, так и промозглой зимой, когда согреваться помогают мысли о смене сезонов.

Первая стадия приготовления напитка — использование заготовки на основе свежего зеленого чая и лимонного фреша. Обязательно предложат лед, но без него легко можно обойтись — напиток уже прохладный.
Необычный цвет напитка достигается не всякой химией, а лимонным сиропом «Блю Кюрасао».
Теперь главное — тщательно перемешать содержимое стакана.
Вишенка на торте и капелька летних витаминов в готовый напиток — долька лимона.
«Айс ти Blue» хорош как отдельно, так и вместе с хитами из меню Stark’s. Кроме того, этот напиток можно взять с собой.

Во время обеда, перекуса, завтрака или ужина в Stark’s нельзя не отметить чистоту зала и слаженную работу поваров  за процессом приготовления на открытой кухне можно наблюдать прямо с места.

Открытая кухня обязывает владельцев заведения следить за порядком тщательно — любое неверное движение или капелька соуса на фартуке могут быть истолкованы посетителем не так, как хотелось бы. Stark’s удается держать марку.
Удобная упаковка — еще одна вещь, которая подкупает в заведениях любого уровня. Это не простой целлофановый пакет в ларьке с шаурмой!
Заказ готовится в течение нескольких минут, затем повар объявляет о завершении процесса — поднос можно забрать с линии раздачи.
Напитки готовят здесь же. Кофе, лимонады и даже фирменные газировки от Stark’s.

Адрес: ул. Маерчака, 8; ул. Республики 44; пр.им. газеты «Красноярский рабочий», 62; пр.им. газеты «Красноярский рабочий», 173б; пр. Мира,79 (скоро)
Телефон: (391) 200-200-7
Сайт: starksfood.ru
«ВКонтакте»: vk.com/starksfood

Как видим, хитов в ресторанах быстрого питания хватает, да и поводов для похвалы — немало.

Откроем еще один секрет: очень скоро в меню появятся новинки, которые лучше один раз увидеть и заказать. Так что заходите в ближайший Stark’s — специальный повод для этого больше не нужен.

 

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