Фоторепортаж: хиты продаж ресторана Stark’s

Помните репортаж из ресторана быстрого питания Stark’s? Тогда мы выяснили, как устроена кухня заведения, пробежались по меню и узнали о наполеоновских планах сети. Оказалось, что это еще не всё, и сегодня из нового фоторепортажа вы узнаете, как готовят хиты продаж ресторанов Stark’s.

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Меню заведений постоянно обновляют, поэтому если в Stark’s вы не были уже давно — самое время заглянуть снова. Ориентироваться в новинках помогают специальные пометки в меню. Например, недавно здесь появилась «Пита» — блюдо, сочетающее в себе все лучшее от кебаба, шаурмы, денера и хот-дога. Готовить его начинают сразу после заказа. В Stark’s утверждают, что у блюда нет аналогов в красноярских заведениях общественного питания.

От новинки переходим к хитам. Популярным пунктом меню, не сдающим позиций со дня открытия Stark’s, стало традиционное турецкое блюдо — «Гезлеме» — в сибирском исполнении. Это обжаренный до хруста лаваш на гриле со всевозможными ингредиентами внутри.



Еще одно уникальное для Красноярска блюдо (точнее — напиток) — «Айс ти Blue». Руководство ресторанов с гордостью отмечает, что об этом освежающем чае за всю историю существования Stark’s гости высказывают только положительные отзывы. Идеально утоляющий жажду напиток хорош как в жаркий летний день, так и промозглой зимой, когда согреваться помогают мысли о смене сезонов.



Во время обеда, перекуса, завтрака или ужина в Stark’s нельзя не отметить чистоту зала и слаженную работу поваров — за процессом приготовления на открытой кухне можно наблюдать прямо с места.



Как видим, хитов в ресторанах быстрого питания хватает, да и поводов для похвалы — немало.

Откроем еще один секрет: очень скоро в меню появятся новинки, которые лучше один раз увидеть и заказать. Так что заходите в ближайший Stark’s — специальный повод для этого больше не нужен.