Фоторепортаж: Золотой фонд страны

Ветераны Красноярска стали гостями выставки «Первозданная Россия», на которой представлены работы лучших фотографов — пейзажистов и натуралистов России.

В этом году выставку «Первозданная Россия» по инициативе Сибирской угольной энергетической компании впервые привезли в Сибирь, и первым городом, где открылась экспозиция, стал Красноярск. Это событие состоялось в дни Красноярского экономического форума, а первым посетителем выставки стал губернатор Виктор Толоконский. С тех пор более 10 тыс. красноярцев стали гостями «Первозданной России» и увидели лучшие снимки российской природы.

18 мая СУЭК пригласила на выставку членов совета ветеранов Центрального района. Пожилые красноярцы остались в восторге от работ российских фотохудожников.

«Мы прожили свою жизнь под девизом „Сначала думай о Родине, а потом о себе“. Все, что касается интересов Родины, ее богатства, ее красоты, нам очень дорого. Мы всегда говорим: „Лучше там, где ты родился“. Ветераны — это люди, которые умеют дорожить богатством своей родины. Нам бы хотелось, чтобы каждый житель города, края, страны научился ценить все то, чем мы обладаем», — отметила председатель Совета ветеранов Центрального района Ирина Иванова.

«Как говорят, прекрасное должно быть величавым. Сегодня мы убеждаемся в этом. Мы очень признательны, что нас пригласили сюда. Для нас, ветеранов, это очень приятно. Ветераны — неравнодушные люди, „золотой фонд нации“. Я бывал в Крыму, на Кавказе, в Средней полосе — на выставке я вижу это все и вспоминаю», — поделился ветеран Вооруженных Сил Владимир Быстров.

«Это просто чудо. Просто диву даешься, как все эти фотографии можно было сделать. Это же большой труд: фотографы ждут день и ночь ради одного кадра», — добавила ветеран Елизавета Задорова.

Ветеранов на выставке приветствовала заместитель генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» по связям и коммуникациям Марина Смирнова:

«Когда мы говорим „Россия“, у всех возникают разные ассоциации, но чаще всего это родной дом и родная природа — суровая, могущественная и красивая, — сказала она. — Выставка „Первозданная Россия“, на которую мы вас сегодня пригласили, это часть большого общероссийского проекта. Этот проект прежде всего учит нас любить свою родину и свою природу. До этого выставка побывала более чем в 70 странах мира, собрала миллионы посетителей. Мы с вами можем гордиться тем, что среди множества фотографий они увидели и наши родные просторы — плато Путорана и Ергаки. Мы, угольщики, как никто знаем, насколько щедра наша природа. Мы бережно ее храним и благодарим за тот бесценный дар, который она дает всем нам в виде света и тепла».