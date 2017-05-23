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Фоторепортаж: Золотой фонд страны

Фоторепортаж: Золотой фонд страны

Интернет-газета Newslab.ru
23.05.2017
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В этом году выставку «Первозданная Россия» по инициативе Сибирской угольной энергетической компании впервые привезли в Сибирь, и первым городом, где открылась экспозиция, стал Красноярск. Это событие состоялось в дни Красноярского экономического форума, а первым посетителем выставки стал губернатор Виктор Толоконский. С тех пор более 10 тыс. красноярцев стали гостями «Первозданной России» и увидели лучшие снимки российской природы.

Выставка «Первозданная Россия» в Гранд-холле «Сибирь»
Цель выставки — привлечь внимание к вопросам экологии и охраны природы, показать природные богатства страны во всем их многообразии и красоте.
18 мая на выставку пришли 35 членов совета ветеранов Центрального района Красноярска.
Среди них был ветеран Вооруженных Сил Владимир Быстров, возглавляющий патриотическую комиссию в районном совете ветеранов.
Ветераны с большим вниманием рассматривали фотографии и делились впечатлениями друг с другом.
Ветераны признались, что посещение таких выставок придает им сил и оптимизма, дарит новые, яркие впечатления.
«Эти мероприятия нас спасают: благодаря ним хочется жить до ста лет, не меньше», — призналась ветеран Елизавета Задорова (справа).

18 мая СУЭК пригласила на выставку членов совета ветеранов Центрального района. Пожилые красноярцы остались в восторге от работ российских фотохудожников.

«Мы прожили свою жизнь под девизом „Сначала думай о Родине, а потом о себе“. Все, что касается интересов Родины, ее богатства, ее красоты, нам очень дорого. Мы всегда говорим: „Лучше там, где ты родился“. Ветераны — это люди, которые умеют дорожить богатством своей родины. Нам бы хотелось, чтобы каждый житель города, края, страны научился ценить все то, чем мы обладаем», — отметила председатель Совета ветеранов Центрального района Ирина Иванова.

На выставке в Красноярске представлены 150 лучших работ российских фотохудожников.
«Ветераны — это люди, которые умеют дорожить богатством своей родины», — считает председатель Совета ветеранов Центрального района Ирина Иванова (в центре).
Многие снимки посвящены животным, обитающим в разных частях России.
Фотографии снабжены комментарием автора, в котором он рассказывает историю снимка.
Выставка очень популярна: ежедневно ее посещают не менее 500 человек
Всего за месяц эти фотографии увидели около 10 тыс. красноярцев.
Выставка «Первозданная Россия» — ключевое мероприятие одноименного фестиваля, который проводится с 2014 года при поддержке Общественной палаты РФ, профильных министерств — культуры и природных ресурсов, Русского географического общества.
За три года выставку посетили свыше 2 млн человек из 70 стран мира.

«Как говорят, прекрасное должно быть величавым. Сегодня мы убеждаемся в этом. Мы очень признательны, что нас пригласили сюда. Для нас, ветеранов, это очень приятно. Ветераны — неравнодушные люди, „золотой фонд нации“. Я бывал в Крыму, на Кавказе, в Средней полосе — на выставке я вижу это все и вспоминаю», — поделился ветеран Вооруженных Сил Владимир Быстров.

«Это просто чудо. Просто диву даешься, как все эти фотографии можно было сделать. Это же большой труд: фотографы ждут день и ночь ради одного кадра», — добавила ветеран Елизавета Задорова.

Выставка проработает в Красноярске до 29 мая.
Ветеранов на выставке приветствовала заместитель генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» по связям и коммуникациям Марина Смирнова.
Марина Смирнова рассказала, что в июне выставка снова отправится в путь — сначала ее провезут по шахтерским городам Красноярского края, а затем по другим регионам России вплоть до Приморья.
Ветераны предложили сделать так, чтобы после завершения своего «турне» выставка обрела постоянный дом в Красноярске, а также чтобы в ней было больше фотографий природы края.
Марина Смирнова отметила, что возможно — такие вопросы сейчас как раз обсуждаются.
Ветераны подарили представителю СУЭК на память книгу.
Гости и организаторы выставки.
Одна из записей в книге отзывов. Здесь есть комментарии и впечатления гостей из разных городов и районов Красноярского края, а также из Абакана, Новосибирска, Иркутска, Южно-Сахалинска, Москвы.
Свои благодарности организаторам выставки оставили в книге отзывов и красноярские ветераны.

Ветеранов на выставке приветствовала заместитель генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» по связям и коммуникациям Марина Смирнова:

«Когда мы говорим „Россия“, у всех возникают разные ассоциации, но чаще всего это родной дом и родная природа — суровая, могущественная и красивая, — сказала она. — Выставка „Первозданная Россия“, на которую мы вас сегодня пригласили, это часть большого общероссийского проекта. Этот проект прежде всего учит нас любить свою родину и свою природу. До этого выставка побывала более чем в 70 странах мира, собрала миллионы посетителей. Мы с вами можем гордиться тем, что среди множества фотографий они увидели и наши родные просторы — плато Путорана и Ергаки. Мы, угольщики, как никто знаем, насколько щедра наша природа. Мы бережно ее храним и благодарим за тот бесценный дар, который она дает всем нам в виде света и тепла».

Толоконский Виктор Александрович
Толоконский Виктор Александрович
Губернатор Красноярского края

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