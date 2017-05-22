«Ешь и смотри»: как красноярцы на пикник ходили

В минувшие выходные на Караульной горе — там, где часовня — во второй раз прошел городской праздник еды «Летняя кухня». Красноярцев угощали десятки ресторанчиков и фудтраков; работала аллея живописи, играла музыка, а добрые собачки охотно позировали для гостей. Мы выбрали самые классные кадры из ваших инстаграмов!

Возле часовни гостей встречал гигантский бургер!

Публикация от Ирина Рагиня (@iraginya) Май 19 2017 в 8:14 PDT

И яркий леденец размера XXXXL

Публикация от Dariya Golyadcina (@dariagolyadcina) Май 21 2017 в 6:53 PDT

Повара кашеварили, соблазняя гостей ароматами

Публикация от Sergey Chivikov (@chivikov) Май 21 2017 в 4:15 PDT

А вот и само угощение крупным планом

Публикация от Илья Сураев (@suraevsuraev) Май 20 2017 в 6:33 PDT

Съешь меня полностью!

Публикация от Вероника 8(914)011-05-94 (WA) (@faveol_) Май 20 2017 в 3:26 PDT

Несмотря на прохладную, а местами и дождливую погоду, народу было много

Публикация от olgapevica (@olgapevica) Май 20 2017 в 9:59 PDT

Как и счастливых четвероногих

Публикация от Jane Vorontsova (@jennyvss) Май 21 2017 в 5:28 PDT

С самыми красивыми гости спешили сделать селфи

Публикация от Vikusya (@pozhivika) Май 21 2017 в 6:24 PDT

А один пес и сам работал оператором!

Публикация от Светлана Демешонок (@2e_2o) Май 21 2017 в 2:43 PDT

Кто вам сказал, что вы не умеете рисовать?..

Публикация от УРОКИ РИСОВАНИЯ КРАСНОЯРСК (@kreativ_krsk) Май 20 2017 в 7:15 PDT

Даже такое простое блюдо на свежем воздухе намного вкуснее

Публикация от Дарья, Красноярск (@vasilyeva__dasha) Май 20 2017 в 8:03 PDT

Десерт с видом на город!