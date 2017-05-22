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«Ешь и смотри»: как красноярцы на пикник ходили

«Ешь и смотри»: как красноярцы на пикник ходили

Интернет-газета Newslab.ru
22.05.2017
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Возле часовни гостей встречал гигантский бургер!

И яркий леденец размера XXXXL

Повара кашеварили, соблазняя гостей ароматами

А вот и само угощение крупным планом

Съешь меня полностью!

Несмотря на прохладную, а местами и дождливую погоду, народу было много

Как и счастливых четвероногих

С самыми красивыми гости спешили сделать селфи

А один пес и сам работал оператором!

Кто вам сказал, что вы не умеете рисовать?..

Даже такое простое блюдо на свежем воздухе  намного вкуснее

Десерт с видом на город!

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