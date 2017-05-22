«Ешь и смотри»: как красноярцы на пикник ходили

Возле часовни гостей встречал гигантский бургер!
Публикация от Ирина Рагиня (@iraginya) Май 19 2017 в 8:14 PDT
И яркий леденец размера XXXXL
Публикация от Dariya Golyadcina (@dariagolyadcina) Май 21 2017 в 6:53 PDT
Повара кашеварили, соблазняя гостей ароматами
Публикация от Sergey Chivikov (@chivikov) Май 21 2017 в 4:15 PDT
А вот и само угощение крупным планом
Публикация от Илья Сураев (@suraevsuraev) Май 20 2017 в 6:33 PDT
Съешь меня полностью!
Публикация от Вероника 8(914)011-05-94 (WA) (@faveol_) Май 20 2017 в 3:26 PDT
Несмотря на прохладную, а местами и дождливую погоду, народу было много
Публикация от olgapevica (@olgapevica) Май 20 2017 в 9:59 PDT
Как и счастливых четвероногих
Публикация от Jane Vorontsova (@jennyvss) Май 21 2017 в 5:28 PDT
С самыми красивыми гости спешили сделать селфи
Публикация от Vikusya (@pozhivika) Май 21 2017 в 6:24 PDT
А один пес и сам работал оператором!
Публикация от Светлана Демешонок (@2e_2o) Май 21 2017 в 2:43 PDT
Кто вам сказал, что вы не умеете рисовать?..
Публикация от УРОКИ РИСОВАНИЯ КРАСНОЯРСК (@kreativ_krsk) Май 20 2017 в 7:15 PDT
Даже такое простое блюдо на свежем воздухе намного вкуснее
Публикация от Дарья, Красноярск (@vasilyeva__dasha) Май 20 2017 в 8:03 PDT
Десерт с видом на город!
Публикация от DARIA SOROKINA (@_mytasha_) Май 21 2017 в 8:13 PDT