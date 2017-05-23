Репортаж из соцсетей: Жаркие объятия Универсиады

Планируется, что помогать в организации соревнований будут 5 тыс. человек. На праздник по этому случаю приехали губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, директор зимних универсиад Международной федерации студенческого спорта (FISU) Милан Августин, генеральный директор Исполнительной дирекции Универсиады Максим Уразов.
Несмотря на мелкий дождик, настроение у всех было отличное!
Небывалое ощущение — быть внутри рекорда России)))) Кто не в курсе — у меня в руках часть большого логотипа Зимней универсиады 2019. Вместе с губернатором, вице-спикером Законодательного собрания края, представителями FISU и генерального спонсора — ГК «Норникель» даём старт официальному старту набора волонтёров! #волонтер2019 #volunteers2019 #РекордРоссии #универсиада2019
Публикация от Григорий Емцов (@emtsov_gn) Май 21 2017 в 1:58 PDT
Ю-Лайка захватила актуальную табличку :)
Фоточка с Ю-лайкой💚 #универсиада2019 #волонтер2019 #volunteers2019 #universiade2019
Публикация от 🌸Anastasia🌸 (@insprt1601) Май 21 2017 в 1:58 PDT
Ребята ждут начала праздника
Публикация от Ivin Maksim (@1maksim27) Май 21 2017 в 1:24 PDT
Старт набора волонтеров XXIX зимней универсиады 2019 #волонтер2019#краслидер#krasnoyarsk#siberia#красгау#универсиада2019
Публикация от Ксения♥ (@ksenia_yshalova) Май 21 2017 в 1:32 PDT
А вот так сложилось огромное лого!
Вчера был очень насыщенный день, даже не успели поделиться с вами новостью😊😊 С большим удовольствием приняли участие в старте набора волонтеров XXIX ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 2019 ГОДА, и установили рекорд России по объятиям👍👍👍 #командаMG #MASTERgroup #универсиада2019 #квадрокоптер #прямаятрансляция #прямойэфир
Публикация от Видеостудия MASTERgroup® (@mg_krsk) Май 22 2017 в 4:13 PDT
Будущие волонтеры остались в восторге!
👫👫👫438 одновременно обнявшихся человек разогнали тучи над Бобровым логом🔝🌞 #волонтер2019
Публикация от Andrey, 18y.o. Krasnoyarsk (@hawaiian.saspens) Май 21 2017 в 8:57 PDT
Мы установили Рекорд России! 438 человек одновременно обнялись в честь Старта набора волонтёров Универсиады 2019! И вместе с нами этот рекорд установили (внимание - фанфары!): Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, вице-спикер Законодательного собрания края Алексей Клешко, директор зимних универсиад Международной федерации студенческого спорта (FISU) Милан Августин, генеральный директор фанпарка "Бобровый лог" Елена Гаврилова, генеральный директор нашей Дирекции Зимней универсиады 2019 Максим Уразов! А вот мне повезло - рядом со мной плечом к плечу в рекордном строю стоит исполнительный ассистент Директора Зимних Универсиад FISU Джихо Ким! Вот уже в который раз мы с ним в одной команде! Спасибо всем волонтёров - из Красноярска и из других регионов - за позитив в 2019-й степени!!!! #волонтер2019 #volunteers2019 #универсиада2019 #РекордРоссии #стартуем #григорийемцов
Публикация от Григорий Емцов (@emtsov_gn) Май 21 2017 в 5:05 PDT
День был сложный, но очень важный!
Этот день был сложный, но мы дождались😊 Старт набора волонтеров на Всемирную Зимнюю Универсиаду 2019. УРА!😇😇😇 #волонтер2019 #volunteer2019 #универсиада2019 #этонашазима
Публикация от Тема (@t_troitskiy2019) Май 22 2017 в 9:44 PDT
Хедлайнером праздника стал гость из Санкт-Петербурга — DJ Feel (Филипп Беликов).Он, кажется, очень проникся атмосферой Универсиады!
Вместе с Красноярском строили сегодня планы на 2019 год, здесь пройдет Универсиада 2019. Это был старт набора волонтеров. Всегда очень приятно видеть молодых людей и девушек, которые готовы участвовать в подобных мероприятиях, набираться опытом, показывать себя в деле, участвовать и побеждать. Спасибо за теплый приём, увидимся, Красноярск! #djfeel #feelontour #заметкидиджея #универсиада2019 #красноярск
Публикация от DJ FEEL (@djfeel) Май 21 2017 в 11:59 PDT
Времени остаётся всё меньше, но и сделано уже немало!
«На зимнюю Универсиаду-2019 мы предполагаем набрать и подготовить команду из 5000 добровольцев. Уже сейчас конкуренция среди желающих стать волонтерами Студенческих игр впечатляет. Мы получаем очень много заявок из других городов России — все хотят стать частью такого крупного международного события, как Универсиада 2019 года.В первую очередь мы планируем отдать предпочтение жителям Красноярского края, но также ожидаем порядка 800-1000 человек из других городов», — пояснил генеральный директор Исполнительной дирекции Универсиады Максим Уразов.
Набор волонтеров для работы на Зимней универсиаде-2019 в Красноярске| #новость@team2019_kst 21.05.2017 в Красноярске официально стартовал набор волонтеров для работы на Зимней универсиаде-2019! Торжественное мероприятие прошло в Фан-парке «Бобровый лог» . Волонтеры Красноярского Строительного Техникума тоже приняли участие. установили рекорд по объятиям, официальная часть мероприятия, построение «живого» логотипа универсиады, выступление творческих коллективов Красноярска ,познакомились с новыми людьми. Зарядились отличным настроением.И теперь старт набора волонтеров открыт и наш Штаб «Команда 2019 КСТ» уже подали заявку на Зимнию Универсиаду 2019. Волонтерство сегодня — это набирающий популярность вид социальной активности. Ни одно крупное спортивное событие не обходится без добровольных помощников.Это будет наша зима! #команда2019 #team2019 #красволонтер #kst2019 #volunteers2019 #универсиада2019
Публикация от Команда 2019-КСТ (@komanda2019kst) Май 21 2017 в 12:50 PDT