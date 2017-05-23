Репортаж из соцсетей: Жаркие объятия Универсиады

Праздник прошел на выходных в Фанпарке «Бобровый лог» — там собрались ребята, желающие стать волонтерами XXIX зимней Универсиады 2019 года. Они установили новый рекорд России по объятиям и сложили огромный логотип Студенческих игр. Мы собрали из ваших инстаграмов лучшие фото о том, как это было!

Планируется, что помогать в организации соревнований будут 5 тыс. человек. На праздник по этому случаю приехали губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, директор зимних универсиад Международной федерации студенческого спорта (FISU) Милан Августин, генеральный директор Исполнительной дирекции Универсиады Максим Уразов.

Несмотря на мелкий дождик, настроение у всех было отличное!

Ю-Лайка захватила актуальную табличку :)

Фоточка с Ю-лайкой💚 #универсиада2019 #волонтер2019 #volunteers2019 #universiade2019 Публикация от 🌸Anastasia🌸 (@insprt1601) Май 21 2017 в 1:58 PDT

Ребята ждут начала праздника

#волонтер2019 #volunteers2019 Публикация от Ivin Maksim (@1maksim27) Май 21 2017 в 1:24 PDT

Старт набора волонтеров XXIX зимней универсиады 2019 #волонтер2019#краслидер#krasnoyarsk#siberia#красгау#универсиада2019 Публикация от Ксения♥ (@ksenia_yshalova) Май 21 2017 в 1:32 PDT

А вот так сложилось огромное лого!

Будущие волонтеры остались в восторге!

👫👫👫438 одновременно обнявшихся человек разогнали тучи над Бобровым логом🔝🌞 #волонтер2019 Публикация от Andrey, 18y.o. Krasnoyarsk (@hawaiian.saspens) Май 21 2017 в 8:57 PDT

День был сложный, но очень важный!

Хедлайнером праздника стал гость из Санкт-Петербурга — DJ Feel (Филипп Беликов).Он, кажется, очень проникся атмосферой Универсиады!

Времени остаётся всё меньше, но и сделано уже немало!

«На зимнюю Универсиаду-2019 мы предполагаем набрать и подготовить команду из 5000 добровольцев. Уже сейчас конкуренция среди желающих стать волонтерами Студенческих игр впечатляет. Мы получаем очень много заявок из других городов России — все хотят стать частью такого крупного международного события, как Универсиада 2019 года.В первую очередь мы планируем отдать предпочтение жителям Красноярского края, но также ожидаем порядка 800-1000 человек из других городов», — пояснил генеральный директор Исполнительной дирекции Универсиады Максим Уразов.

Интернет-газета Newslab.ru