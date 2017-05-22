Рекорд по обнимашкам: как Универсиада начала искать волонтеров

В Красноярске стартовала кампания по набору волонтеров на XXIX зимнюю Универсиаду 2019 года. На праздник в Фанпарк «Бобровый лог» пришли около 500 человек, которые установили новый рекорд России по объятиям и сложили огромный логотип Студенческих игр. Смотрим, как это было!

21 мая в Красноярске начали набирать волонтеров для Универсиады-2019. Помогать в организации соревнований будут 5 тыс. человек. На праздник по этому случаю приехали губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, директор зимних универсиад Международной федерации студенческого спорта (FISU) Милан Августин, генеральный директор Исполнительной дирекции Универсиады Максим Уразов.

Губернатор отметил, что многие гости и участники Студенческих игр именно через волонтеров будут знакомиться с Красноярском, с Россией, с историей и традициями. «Подготовка добровольных помощников, которые должны будут владеть и иностранными языками, и знаниями об истории края, и умением оказать первую медицинскую помощь, — очень ответственное и важное дело», — подчеркнул Толоконский.

После приветственных речей началось самое главное — будущие волонтеры плечом к плечу образовали огромный логотип Универсиады, а потом установили новый рекорд России по объятиям. Для того, чтобы зафиксировать результат в Красноярск специально приехал официальный эксперт Книги рекордов России по Центральному федеральному округу Леонид Сенаторов. Обняли друг друга 438 человек.

Понаблюдать за установлением рекорда смогли с помощью видеосвязи студенты из вузов Норильска, Новосибирска, Кемерово, Архангельска и Казани, где открыты штабы Зимней универсиады-2019.