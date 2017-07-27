Фоторепортаж: «Их имена навеки в сердце России»

В год экологии в Саяно-Шушенском заповеднике воплотили в жизнь давнюю идею — установили мемориал сотрудникам заповедников и национальных парков, погибшим при исполнении служебного долга. О том, как в Красноярском крае открывали первый в России памятник защитникам природы — в эксклюзивном фоторепортаже Newslab.ru.

До кордона Шугур Саяно-Шушенского заповедника, где установлен мемориал, добраться не так просто — это не наши «Столбы» в черте города. Сначала самолетом или поездом до Шушенского, оттуда на катере по Енисею. Несмотря на это, на открытие мемориала приехали директора заповедников в буквальном смысле со всей России: с Камчатки, Кавказа, Кемеровской области и Приморского края. И это неудивительно, ведь практически в каждом заповеднике есть сотрудники, погибшие при исполнении служебного долга.

Буквально через три скальных гряды от Шугура начинается Тува. Именно с этого кордона в 1994 году в рейд ушли четыре инспектора, которых больше никто не увидел живыми — они погибли от рук браконьеров. Изначально сотрудники Саяно-Шушенского заповедника хотели установить на этом месте памятник своим погибшим коллегам, но идею подхватили и в министерстве природных ресурсов России, и в других заповедниках, поэтому было принято решение создать единый памятный комплекс.

Работы по обустройству мемориала начались в марте, когда пошел лед на Енисее. На катерах сюда привезли материалы, расчистили площадку, установили деревянные ступени и возвели поклонный крест.

Открытие мемориального комплекса состоялось в рамках главного всероссийского волонтёрского экомарафона «360 минут» En+ Group. По всей России проходят сотни мероприятий, в том числе экологические и культурно-просветительские. География марафона обширна: от Кавказа до Дальнего Востока. Экомарафон является частью комплексной программы, проводимой En+ Group по защите озера Байкал и заповедных территорий.

«Для всех нас это особенный день, ведь таких мемориалов в России еще не было. Теперь память об инспекторах, до конца выполнявших свой долг, останется навсегда. Министерство поддержало инициативу сотрудников заповедника, помогали и частные инвесторы, например, компания En+ Group, выделившая средства на создание памятного комплекса. Я очень благодарен всем, кто вложил сюда душу, силы и идеи», — сказал на открытии министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

С памятника, установленного в скале, сняли покрывало, и на солнце засверкали 57 именных табличек, — ровно столько в России инспекторов, погибших при исполнении служебного долга. «Люди, чьи имена на этих табличках, как и Господь, явили собой пример любви. Любви к своей стране, ее природе», — сказал отец Дионисий, освящая мемориал.

«Среди табличек с именами погибших есть и имя моего мужа. Это очень много значит для меня — Сережа не будет забыт», — поделилась вдова погибшего инспектора Максименко Елена, работающая начальником отдела по экологическому туризму заповедника «Кузнецкий Алатау».

А рядом с памятником висит колокол «Душа Саян», который отлили во имя сохранения природы, о чем гласит сделанная на колоколе надпись. После освящения колокола в него трижды прозвонили федеральный министр Сергей Донской и Игорь, сын одного из погибших сотрудников заповедника.

После церемонии участники возложили цветы к памятнику. Хотя слово «церемония» здесь не очень подходит, ведь на них обычно всё бывает торжественно, пафосно и для галочки. А здесь было совсем не так. Никто из выступавших не читал по бумажке, люди просто искренне, от души вспоминали ушедших коллег и друзей. Многие женщины плакали, да и мужчины не скрывали слез.

Директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев поделился планами по развитию мемориала: «Мы добавим фотографии, установим скульптуры. Надеюсь, что после открытия мемориала туристы станут чаще посещать заповедную территорию, и таким образом память об инспекторах продолжит жить в сердцах людей».

Екатерина Архипова специально для интернет-газеты Newslab.ru