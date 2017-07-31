«Не забывайте нас!»: как доживают свой век «дома-смертники»

Красноярск в срочном порядке прихорашивается к Универсиаде. Одна из обязательных процедур — зачистка аварийных домов, которые могут заметить гости Игр, и тогда властям станет стыдно. Недавно появился список ускоренного сноса, в нем около 70 адресов. Мы проехались по ним и сняли, возможно, последние кадры в их жизни.

Страшные (и не очень) бараки в центре города мы вам уже показывали. Однако основная волна срочного сноса неприглядных домов вдоль «гостевых трасс» Универсиады придется на другие районы. Почти 50 зданий исчезнут с улиц Калинина, Шахтеров, Свердловской за ближайшие два года. Большинство «домов-смертников» — деревянные и кирпичные двухэтажки, хотя есть и исключения. Посмотрите на Красноярск, который скоро исчезнет.

На ул. Калинина, где приговорены почти 20 домов, уже идет масштабное обновление жилого фонда — это видно невооруженным глазом. Ликвидация старых строений удачно освободит новые площадки.

Переместимся в сторону Взлетки и Покровки. Здесь бульдозер проедет по пяти адресам. Четыре из них — на улице Шахтеров, где завершают начатый еще прошлой администрацией снос бараков на первой линии. Пятый — всеми забытый домик на Партизана Железняка, 44а.

Жительница одного из домов рассказала нам, что предполагаемый список районов для переезда ставит в тупик. Она боится, что ее ждет Мясокомбинат, Солнечный или Нанжуль-Солнечный. Перспектива вовсе не радужная, если детей нужно отводить в сад и школу и при этом самой спешить на работу. Ведь инфраструктура в новых микрорайонах вряд ли появится так же скоро, как снесут ее нынешнее жилье.

Следующая остановка — Свердловский район. Тут ждут последнего часа почти 30 домов на улицах Свердловская (почему-то только на четной стороне), Базайская и Лесников. Местные жители рассказали, что о скором переезде знают, но когда точно он состоится и где будет новое жилье, им неизвестно. Они считают, что их отправят на другую окраину — например, в Водники или тот же Нанжуль-Солнечный.

В этих дворах, где в домах всего по восемь квартир, своя атмосфера. Все друг друга знают и здороваются, а завидев постороннего, не преминут спросить: «Вы это к кому?». Но после пары вежливых приветственных слов сменяют гнев на милость и рассказывают о своем житье.

Впрочем, кто жалеет об уходящей малоэтажной романтике — еще может сполна насладиться ею в Красноярске. В первоочередной список сноса попали далеко не все старые дома. Более того, даже не все из них признаны аварийными. Такие районы, как Черемушки или Цементники, все еще открыты для гостей. Добро пожаловать в двухэтажный Красноярск!

Интернет-газета Newslab.ru