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«Не забывайте нас!»: как доживают свой век «дома-смертники»

«Не забывайте нас!»: как доживают свой век «дома-смертники»

Интернет-газета Newslab.ru
31.07.2017
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Страшные (и не очень) бараки в центре города мы вам уже показывали. Однако основная волна срочного сноса неприглядных домов вдоль «гостевых трасс» Универсиады придется на другие районы. Почти 50 зданий исчезнут с улиц Калинина, Шахтеров, Свердловской за ближайшие два года. Большинство «домов-смертников» — деревянные и кирпичные двухэтажки, хотя есть и исключения. Посмотрите на Красноярск, который скоро исчезнет.

На ул. Калинина, где приговорены почти 20 домов, уже идет масштабное обновление жилого фонда — это видно невооруженным глазом. Ликвидация старых строений удачно освободит новые площадки.

На Калинина не станет не только этой добротной двуэтажки без входной двери под фронтоном, но и ее соседей.
На месте этих малоэтажных домиков запросто могут появиться высотки. На заднем фоне виднеется отремонтированная школа. Привлекательное место для застройщиков!
А тут башня-новостройка уже нависает.
У этого дома даже детская площадка с песочницей и качелями есть. Но песок размыло дождями, и вся площадка превратилась в пляж у грязной лужи.
Рядом с домиками разбиты огороды, где, кроме грядок и картошки, обустроены веранды для отдыха.
А эти патриотичные калининцы чужаков, наверное, не жалуют.
Граница двора обозначена штакетником, висят самодельные запрещающие въезд знаки. Но красный диван внушает надежду на гостеприимство.
А вот по адресу 2-я Красногорская, 21д, нашлось что-то непохожее на обветшалый жилой дом. Но если ошибки в адресе нет, то и этот архитектурный изыск получил черную метку.

Переместимся в сторону Взлетки и Покровки. Здесь бульдозер проедет по пяти адресам. Четыре из них — на улице Шахтеров, где завершают начатый еще прошлой администрацией снос бараков на первой линии. Пятый — всеми забытый домик на Партизана Железняка, 44а.

Жительница одного из домов рассказала нам, что предполагаемый список районов для переезда ставит в тупик. Она боится, что ее ждет Мясокомбинат, Солнечный или Нанжуль-Солнечный. Перспектива вовсе не радужная, если детей нужно отводить в сад и школу и при этом самой спешить на работу. Ведь инфраструктура в новых микрорайонах вряд ли появится так же скоро, как снесут ее нынешнее жилье.

Входная дверь в один из бараков на Шахтеров утеплена старым ковром, украшена брутальными листами ржавого железа, и на ее внутренней стороне нет ручки. Такой парадной позавидует даже модный ресторан-гараж.
Рядом деревянную стену утеплили при помощи кирпича. Прямо за окном, в палисаднике, бушует малина.
А в соседнем огороде зреют помидорчики, скоро первый урожай.
Этот домик на Партизана Железняка притаился за деревьями между офисом налоговой и «автодеревней». Собаки мирно дремлют под сиреневыми кустами и еще не знают о грядущих переменах.
Тут есть и сараи, и гаражи, и, возможно, баньки (дом благоустроен, но полноценных ванных там нет) — всё добро под снос!
Хорошо, что хотя бы эту шаурмячную будку на колесах можно спасти — увезти за собой на новое место.

Следующая остановка — Свердловский район. Тут ждут последнего часа почти 30 домов на улицах Свердловская (почему-то только на четной стороне), Базайская и Лесников. Местные жители рассказали, что о скором переезде знают, но когда точно он состоится и где будет новое жилье, им неизвестно. Они считают, что их отправят на другую окраину — например, в Водники или тот же Нанжуль-Солнечный.

В этих дворах, где в домах всего по восемь квартир, своя атмосфера. Все друг друга знают и здороваются, а завидев постороннего, не преминут спросить: «Вы это к кому?». Но после пары вежливых приветственных слов сменяют гнев на милость и рассказывают о своем житье.

Сползающие по стенам септики — классика бараков. Мы видели их, например, в Цементниках, А кондиционер в таких местах встретишь не часто. Интересно, заберут его с собой при переезде?
Тех, кто не соорудил самодельную канализацию, всё еще готовы принять эти покосившиеся удобства на улице.
Двери этого дома с балконами и тех его соседей, где еще остались двери, украшают объявления о продаже жилья в этом же районе, «на берегу Енисея». Целевая аудитория — собственники, которые получат от мэрии компенсации за снос. Цены в объявлениях — от 1,3 до 2 млн рублей.
Есть на Свердловской и вполне симпатичные дома: в этом централизованная канализация, холодная вода и отопление. Горячую воду дает бойлер, но не исключено, что некоторые жильцы могут набирать ее прямо из батарей отопления.
Настоящая идиллия: двор отремонтирован, палисадники ухожены, рябина зреет. У кого поднимется рука снести такую красоту?
На компенсации за самовольно построенные гаражи, неоформленные сараи и огороды, владельцы, конечно, не рассчитывают.
Больше других переезда ждут обитатели общежитий вроде этого. Они надеются за каждую комнату получить хоть и по маленькой, но настоящей квартире! Пока же, чтобы увеличить жилплощадь, утепляют балконы.
Возле стройки новой ледовой арены остался этот одинокий домик на улице Лесников. Рядом лежат деревянные остатки соседей, собачья конура без собаки, термос и автобус 68-го маршрута, прибывший на свою последнюю остановку.

Впрочем, кто жалеет об уходящей малоэтажной романтике — еще может сполна насладиться ею в Красноярске. В первоочередной список сноса попали далеко не все старые дома. Более того, даже не все из них признаны аварийными. Такие районы, как Черемушки или Цементники, все еще открыты для гостей. Добро пожаловать в двухэтажный Красноярск!

Интернет-газета Newslab.ru

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